15€ de cadeau pour 100€ dépensés à la FNAC : ce sont les meilleures offres pour profiter de la promotion | La technologie

La FNAC a une nouvelle fois activé l’une de ses promotions les plus particulières, qui accorde un bon cadeau de 15 euros pour 100 achats, une remise sous forme de cashback qui fait de certains appareils une véritable aubaine.

Si vous n’êtes pas familier avec le concept de cashback utilisé par certains magasins, nous vous l’expliquons : il consiste à restituer une partie du montant de votre achat sous forme de bon cadeau, que vous pourrez utiliser lors d’un autre futur achat .

L’une de celles qui la pratique habituellement est la FNAC, qui dispose justement de d’ici au jeudi 19 août prochain, une promotion de ce type, dans lequel vous pouvez obtenir 15 € de chèques-cadeaux pour chaque tranche de 100 € dépensés

Il y a quelques exceptions, comme les scooters Xiaomi ou les consoles de jeux et produits numériques. Ici vous pouvez tous les voir.

La FNAC vous offre un bon cadeau de 15€ par tranche de 100€ achetés sur des centaines de produits. De plus, la campagne est compatible avec d’autres promotions et remises en magasin.

En tout cas, cette campagne de cashback fait de l’achat de certains téléphones portables ou ordinateurs portables, pour donner deux exemples, une aubaine pour l’avenir, même si oui, il faut qu’il s’agisse de produits vendus directement par la FNAC et non par des vendeurs externes sur sa place de marché.

Pour vous faciliter la tâche, voici un liste avec certains des produits qui donnent un bon cadeau juteux et qui valent vraiment la peine.

Informatique : meilleur ordinateur, plus de rabais

Il y a une limitation fondamentale dans cette catégorie : aucun produit Apple n’entre, ni l’iMac ni le MacBook, c’est donc une bonne option uniquement si vous recherchez un ordinateur Windows ou sans système d’exploitation.

Il existe également des tablettes de toutes sortes, bien que leur prix ne compense pas autant dans cette campagne. Les plus chers donnent un chèque assez gros, pratiquement comme acheter une nouvelle tablette à l’avenir totalement gratuit.

Voici quelques appareils que nous avons sélectionnés :

Téléphones : sans iPhone, mais avec toutes les marques Samsung, Xiaomi et autres

Comme dans la section informatique, l’absence d’iPhones de cette promotion est un coup dur, même si heureusement le nombre de mobiles vendus par la FNAC qui sont inclus dans la promotion est assez important.

Par exemple, il y a le Galaxy S21 de Samsung et plusieurs des Oppo les plus en vue, dont Xiaomi, bien sûr.

Montres connectées et smartband pour tous les goûts et tous les budgets

Malgré le fait que pratiquement tous les bracelets et montres intelligents des principales marques soient en FNAC, de nombreux modèles sont si bon marché qu’ils ne donnent même pas lieu à un chèque de 15 euros.

Parmi les modèles haut de gamme, il y en a qui en valent la peine, notamment les montres de marques spécialisées dans le sport, comme Garmin.

Téléviseurs : grosses remises sur les modèles surdimensionnés

Comme pour les ordinateurs portables et autres appareils dans ces campagnes de cashback, plus la taille est grande, plus la remise est élevée.

Dans les téléviseurs, c’est littéralement comme ça, bien que d’autres facteurs tels que la marque ou le panneau doivent également être pris en compte.

