15e journée de la Ligue japonaise J1: aperçu du match des Urawa Reds

21/05/2021 à 09:00 CEST

le Vissel Kobe voyager ce samedi pour Stade Saitama 2002 se mesurer avec Rouges Urawa à son quinzième tour de la J1 Japanese League, qui débutera à 9h00.

le Rouges Urawa affronte avec un esprit renforcé la rencontre de la quinzième journée pour consolider une séquence de victoires après avoir remporté ses deux derniers matchs 0-3 et 2-0, le premier contre le Crevette Osaka à la maison et le deuxième contre lui Vegalta Sendai Dans son domaine. Depuis le début de la saison, les hôtes ont remporté sept des 14 matchs disputés à ce jour, avec 16 buts pour et 17 contre.

Du côté des visiteurs, le Vissel Kobe a dû se contenter d’un match nul 1-1 contre le Cerise Osaka lors de son dernier match, il arrive donc au match avec l’illusion de récupérer les points qui lui restaient. À ce jour, sur les 14 matchs que l’équipe a disputés dans la Ligue japonaise J1, elle en a remporté six avec un bilan de 19 buts pour et 13 contre.

En se concentrant sur la performance en tant qu’équipe à domicile, le Rouges Urawa a gagné cinq fois, a été vaincu une fois et a fait match nul deux fois en huit matchs joués jusqu’à présent, indiquant que le Vissel Kobe il aura peut-être la chance d’obtenir un résultat positif dans ce match. Aux sorties, le Vissel Kobe Il a un bilan de trois victoires, une défaite et trois nuls en sept matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, ce qui en fait un rival avec de bonnes performances en tant qu’outsider.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés dans le Stade Saitama 2002, en fait, les chiffres montrent quatre défaites et trois nuls en faveur de la Rouges Urawa. La dernière fois qu’ils ont affronté le Rouges Urawa et le Vissel Kobe dans ce tournoi c’était en novembre 2020 et le match s’est conclu avec un score de 0-1 en faveur de Rouges Urawa.

Actuellement, entre Rouges Urawa et le Vissel Kobe il y a une différence d’un point dans le classement. L’équipe de Ricardo Rodriguez Il arrive au match en septième position et avec 23 points avant le match. Pour sa part, Vissel Kobe il compte 24 points et occupe la sixième place du classement.