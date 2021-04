15e journée de la Ligue MX Clausura: avant le match Santos Laguna

18/04/2021

Allumé à 02h30 CEST

le Santos Laguna disputera son quinzième affrontement en MX Clausura League contre le Toluca, qui débutera lundi prochain à 2h00 du Stade Tsm Corona.

le Santos Laguna les visages voulant récupérer des sentiments positifs dans le match correspondant au quinzième jour après avoir subi une défaite contre lui Queretaro lors du match précédent par un résultat de 1-0. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté six des 14 matchs disputés à ce jour.

Concernant l’équipe visiteuse, le Toluca il a été battu par 1-2 lors du dernier match contre lequel il a joué Monterrey, alors il cherchera une victoire contre le Santos Laguna pour définir le cours du tournoi. À ce jour, sur les 14 matchs que l’équipe a disputés en MX Clausura League, elle en a remporté cinq.

En ce qui concerne la performance dans son stade, le Santos Laguna ils ont gagné cinq fois, ils ont perdu une fois et ils ont fait match nul une fois en sept matchs joués jusqu’à présent, ce qui en fait une équipe très difficile à battre à domicile. Aux sorties, le Toluca Il a gagné une fois et fait match nul deux fois lors de ses six matches jusqu’à présent, ce qui signifie qu’il devra mettre beaucoup d’efforts dans sa visite au stade. Santos Laguna si vous souhaitez améliorer ces chiffres.

Lors de leurs derniers affrontements au stade de Santos Laguna, les chiffres montrent 12 victoires, deux défaites et sept nuls en faveur de l’équipe à domicile. À leur tour, les locaux ont un total de trois matchs consécutifs en battant leur rival dans cette compétition. La dernière fois que ces équipes ont joué dans cette compétition, c’était en septembre 2020 et le match s’est terminé sur un score de 1-2 en faveur de Santos Laguna.