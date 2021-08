16 août 2021 ⋆ Crypto nouveaux médias

in

Visitez l’article original*

https://www.newsbtc.com/wp-content/uploads/2021/08/business-5475664_1920-460×253.jpg

La valeur totale du marché des crypto-actifs a de nouveau dépassé les 2 000 milliards de dollars, alors que les altcoins, y compris Cardano et XRP, tentent de récupérer des sommets historiques.

Cette action haussière des prix vient au mépris des gros titres négatifs. Le Sénat a adopté le projet de loi sur les infrastructures mardi sans modifier les exigences en matière de déclaration de taxe cryptographique, et le même jour, 611 millions de dollars ont été volés lors du plus grand piratage DeFi de l’histoire (bien que le coupable ait depuis restitué les fonds). Néanmoins, les commerçants n’étaient pas concernés et plusieurs altcoins affichent désormais des gains hebdomadaires élevés à deux chiffres.

Battant les augmentations de 3% de Bitcoin et Ethereum, XRP a bondi de près de 60% après avoir formé un nouveau partenariat, suivi de près par Cardano et Ethereum Classic avec près de 50% de gains, et Dogecoin qui a bondi de 33% alors que Mark Cuban a tweeté son soutien pour le memecoin.

Faits saillants de cette semaine

Cardano grimpe de 45% avant la mise à niveau majeure du projet de loi sur les infrastructures de S. adopté au Sénat

Cardano grimpe de 45% avant une mise à niveau majeure

Le concurrent d’Ethereum Cardano a dépassé les 2 $ la semaine dernière alors que les développeurs planifiaient une mise à niveau très attendue.

Le chef du projet Cardano, Nigel Hemsley, a annoncé une date de sortie le 12 septembre pour la mise à niveau prévue “Alonzo”. Cela désarmerait les critiques en apportant au réseau la fonctionnalité de contrat intelligent tant attendue, permettant potentiellement à Cardano de revendiquer sa propre part du gâteau DeFi et de capitaliser sur la manie NFT qui déferle actuellement sur le marché de la cryptographie.

Ailleurs dans l’écosystème de preuve de participation, le réseau rival Polygon (anciennement Matic Network) a bondi de 30% après l’acquisition de la solution de mise à l’échelle Ethereum Hermez Network.

Le projet de loi américain sur les infrastructures passe au Sénat

Alors que la bataille a peut-être été perdue car les sénateurs américains n’ont pas modifié les règles de déclaration fiscale onéreuses dans le projet de loi sur les infrastructures, le marché semble s’attendre à ce que la crypto finisse par gagner la guerre.

Les prix ont continué d’augmenter cette semaine, malgré l’adoption du projet de loi au Sénat mardi. Les commentateurs suggèrent que cela pourrait être dû au fait que l’événement est considéré comme un moment de passage à l’âge adulte pour l’industrie de la cryptographie, qui est haussière à long terme.

Dans son récapitulatif du projet de loi sur les infrastructures, l’avocat de Compound Jake Chervinsky a déclaré qu’« en fin de compte, nous considérerons cela comme l’un des événements les plus positifs, d’un point de vue holistique, que nous ayons eu jusqu’à présent en termes d’interactions de l’industrie avec le gouvernement. “

Semaine à venir

Alors que les acheteurs poussent les prix à la hausse, des sommets historiques apparaissent à court terme pour plusieurs des principaux actifs cryptographiques.

Dans la semaine à venir, Bitcoin fait face à une résistance à 48 000 $. La réaction du principal crypto-actif à ce niveau pourrait déterminer si le rallye de ces dernières semaines n’est qu’un « rebond de chat mort » temporaire ou une poursuite du marché haussier.

Selon les données de Glassnode, Bitcoin sort des échanges à des niveaux similaires à ceux du début de l’année, suggérant que les commerçants pourraient accumuler des fonds en prévision d’un autre rallye plus élevé.

Image parBuffik de Pixabay