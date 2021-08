16 août 2021 ⋆ Crypto nouveaux médias

in

Solana entame une phase de découverte de prix au-dessus de 70 $, laissant derrière elle le précédent record. Polkadot fait des pas de géant et constants vers 32 $ après avoir clôturé la journée au-dessus du support de 24 $.

Les taureaux à tous les niveaux ont pris d’assaut le marché des crypto-monnaies, tirant la plupart des actifs cryptographiques pour atteindre des objectifs de récupération remarquables. Solana est à l’apogée de cette vague haussière après s’être levé pour clôturer la journée au-dessus du plus haut historique de 58 $ négocié précédemment.

D’un autre côté, les investisseurs pensent que Cardano est le prochain en ligne pour dépasser son record de 2,5 $ après la mise à niveau du réseau Alonzo. Pendant ce temps, les mouvements de prix du Bitcoin sont toujours limités à moins de 50 000 $, 48 000 $ devenant le dernier obstacle critique.

Solana a depuis juillet hissé le drapeau haussier au-dessus de l’horizon de la crypto-monnaie sans aucune réserve. Le jeton a prolongé le niveau haussier au-dessus de 50 $ au cours du week-end dernier et a ouvert le commerce lundi au-dessus de 60 $. Les taureaux ont consolidé les gains accumulés à ce niveau après un obstacle mineur à 65 $.

Cependant, ils ont rapidement repris de l’énergie, dépassant les 70 $ pour la première fois. Solana a réalisé un nouveau record à 75 $ (sur Binance) mais se négocie actuellement à 71,5 $. Alors que sa découverte de prix prend de l’ampleur, SOL devrait combler l’écart à 80 $ à court terme.

Sachez que l’indicateur de divergence de convergence moyenne mobile (MACD) a une impulsion haussière massive. Cela vient avec le maintien d’un signal d’achat présenté en juillet. De plus, à mesure que l’écart entre l’EMA de 12 jours et l’EMA de 26 jours s’élargit, les acheteurs gagnent en popularité, augmentant le prix. Par conséquent, il est impératif de dire que la tendance haussière de Solana est toujours intacte.

Polkadot a affiché des gains impressionnants à deux chiffres mardi et continue de compter. La croissance de 16% est entrée en jeu après que le DOT ait dépassé la barrière précédente à 24 $. Au moment de la rédaction, le jeton de contrat intelligent danse légèrement au-dessus de 26 $ tandis que les taureaux se tournent vers 32 $ (le prochain rendez-vous).

La moyenne mobile simple (SMA) à 200 jours limite la hausse immédiate, empêchant la jambe haussière de se refermer sur 28 $. Cependant, dès que cette zone de congestion des vendeurs est repoussée dans le rétroviseur, les investisseurs peuvent s’attendre à un autre décollage majestueux au-dessus de 30 $. La zone à 32 $ est le prochain niveau clé qui peut agir comme un autre frein rapide avant que le DOT ne se lance dans le voyage vers son sommet historique de 50 $.

Pendant ce temps, la tendance haussière semble intacte et suffisamment stable pour combler l’écart jusqu’à 30 $. Le MACD met l’accent sur l’emprise haussière au moment de la rédaction, tandis que le RSI confirme que les acheteurs ont le dessus.

