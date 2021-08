16 août 2021 ⋆ Crypto nouveaux médias

in

Le prix de Cardano atteint un sommet de 2,25 $ sur trois mois, mais vacille avant de tester le sommet historique. Dogecoin augmente à 0,35 $ mais cale pour permettre aux taureaux de consolider les gains avant de se lancer dans une autre course à la hausse.

Le marché des crypto-monnaies a continué avec des perspectives haussières ce week-end, culminant avec des gains impressionnants. Solana a gagné plus de 26% en 24 heures pour négocier un nouveau record historique à 56 $, un mouvement qui a vu le jeton tracer son chemin vers la découverte des prix.

Les actifs cryptographiques ont actuellement une capitalisation boursière collective d’environ 2,11 billions de dollars, une amélioration incroyable par rapport à la récente chute en dessous de 1 billion de dollars. Cependant, il est à moins de 20 % du pic de 2021 de 2 600 milliards de dollars atteint le 12 mai.

Le rallye de Cardano a été impressionnant et cohérent, principalement renforcé par l’annonce des contrats intelligents la semaine dernière. Les investisseurs ont célébré le développement qui a accompagné le lancement de la mise à niveau d’Alonzo en remplissant leurs sacs. Les spéculateurs et les analystes s’attendent à ce que Cardano passe à 5 $ car il devient un redoutable concurrent d’Ethereum.

Au moment de la rédaction, ADA se négocie à 2,13 $, après une correction de 2,25 $. Bien que le soulèvement ait été majestueux, il n’a pas atteint le record de 2,5 $ de Cardano.

Pendant ce temps, une correction semble gagner du terrain selon la situation technique à court terme. L’indice de force relative (RSI) est fortement suracheté et recule actuellement vers la zone neutre. En d’autres termes, les vendeurs se remettent en action après les coups persistants des taureaux.

Les perspectives baissières pourraient être accentuées par un signal de vente du Moving Average Converge Divergence (MACD) dans les prochaines séances. Cependant, ADA peut éviter la baisse potentielle si le support à 2 $ se maintient fermement.

Dogecoin a finalement dépassé la barrière tenace à 0,3 $. Malgré la reprise apparemment lente de Dogecoin, il a récupéré près de 118% par rapport aux creux de juillet. La jambe haussière a touché 0,35 $ avant la correction DOGE à 0,33 $.

La tendance est principalement haussière selon l’indicateur de divergence de convergence moyenne mobile (MACD). Avec un signal d’achat soutenu depuis juillet, Dogecoin poursuivra probablement sa tendance haussière au-dessus de 0,35 $

Une clôture quotidienne au-dessus de 0,35 $ peut déclencher plus de gains alors que les taureaux se concentrent sur 0,5 $. Néanmoins, un soutien plus important est crucial pour maintenir les gains accumulés et ouvrir la voie à davantage d’action dans le Nord.

Un support est attendu à 0,3 $ pour empêcher Dogecoin de corriger davantage. Cependant, s’il est brisé, DOGE prendra l’élan pour retester 0,25 $ avant que les taureaux n’organisent une autre mission de récupération.

