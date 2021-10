16 applications et jeux temporairement gratuits et 56 en vente pour vendredi

Ne manquez pas les ventes de Bridge Constructor Portal, OK Golf et Fotonica

Bienvenue à vendredi, tout le monde. Le week-end est presque arrivé, et il est donc temps de vérifier les ventes d’applications et de jeux disponibles sur le Play Store, y compris quelques points forts fantastiques. Le premier est Bridge Constructor Portal, un mashup agréable de la construction de ponts et de la mécanique du portail de Valve. Ensuite, j’ai OK Golf, l’un des meilleurs jeux de golf sur la plate-forme. Le dernier mais non le moindre est Fotonica, l’un de mes favoris personnels, un coureur automatique élégant qui est raisonnablement difficile. Comme toujours, j’ai mis en gras tous les titres intéressants afin de faciliter la découverte. Alors sans plus tarder, voici 16 applications et jeux temporairement gratuits et 56 en vente pour la fin de la semaine.

Libérer

applications

Statut de l’avion 5,99 $ -> Gratuit ; La vente se termine dans 9 heures

Simpan – Notez divers besoins 3,49 $ -> Gratuit ; La vente se termine dans 1 jour

Riyaz Plus 1,49 $ -> Gratuit ; La vente se termine dans 6 jours

Notes One Swipe – Notes flottantes – Notes gestuelles 0,99 $ -> Gratuit ; La vente se termine dans 7 jours

Widget photo simple – Widget photo – Galerie photo 0,99 $ -> Gratuit ; La vente se termine dans 7 jours

Unit Converter Pro 0,99 $ -> Gratuit ; La vente se termine dans 7 jours

Jeux

Version complète de Dino Tim : mathématiques de base pour les enfants 2,49 $ -> gratuit ; La vente se termine dans 2 jours Emoji Match : Un puzzle coulissant 0,99 $ -> Gratuit ; La vente se termine dans 6 jours Hero Z 0,99 $ -> Gratuit ; La vente se termine dans 6 jours Last Day Survival-Zombie Shooting 24H Dark Dungeon 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 6 jours League of Stickman – Meilleur jeu d’action (Dreamsky) 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 6 jours Jeux mathématiques pour enfants – Table de multiplication (PRO) 0,99 $ -> Gratuit ; La vente se termine dans 6 jours Sudoku Pro 2,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 6 jours Burning Fortress 2 1,00 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 7 jours Cross the Cliff 0,99 $ -> Gratuit ; La vente se termine dans 7 jours Heroes Legend – Epic Fantasy RPG 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 7 jours

Vente

applications

Heure d’or + 3,99 $ -> 2,79 $ ; La vente se termine dans 6 jours Tinnitus Therapy Pro 4,99 $ -> 2,49 $; La vente se termine dans 6 jours Bluetooth Commander Pro 2,49 $ -> 1,49 $; La vente se termine dans 7 jours BT/USB/TCP Bridge Pro 2,49 $ -> 1,49 $; La vente se termine dans 7 jours CashBox Mobile 1,49 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 7 jours Mushrooming 2,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans ?

Jeux

Labyrinthe alchimique 2,99 $ -> 1,49 $ ; La vente se termine dans 4 jours Farm Frenzy : jeu de gestion du temps 1,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 4 jours FootLOL : Crazy Soccer ! Jeu de football d’action 2,99 $ -> 1,49 $ ; La vente se termine dans 4 jours Ice Rage : Jeu de hockey multijoueur 1,49 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 4 jours

King of Dragon Pass : RPG d’aventure textuelle 9,99 $ -> 4,99 $ ; La vente se termine dans 4 jours

Majesté : The Fantasy Kingdom Sim 1,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 4 jours

Majesté : L’expansion du Nord 2,99 $ -> 1,49 $ ; La vente se termine dans 4 jours

MiniChess by Kasparov-énigmes cognitifs pour enfants♟️ 3,99 $ -> 1,99 $ ; La vente se termine dans 4 jours Plancon : Conflit spatial 1,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 4 jours Stratégie et tactique : URSS contre États-Unis 1,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 4 jours Le royaume enchanté 1,49 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 4 jours

The Tiny Bang Story : jeu d’aventure pointer-cliquer 2,99 $ -> 1,49 $; La vente se termine dans 4 jours

Trésors de Montezuma 2 1,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 4 jours 1941 Frozen Front Premium 2,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 5 jours Casino Crime 1,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 5 jours Chicken Police – Paint it RED ! 9,99 $ -> 6,99 $ ; La vente se termine dans 5 jours Neighbours from Hell 2 Premium 3,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 5 jours The Angry Banana 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 5 jours Dead Rain : Nouveau virus zombie 1,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 6 jours Dragon’s Blade: Heroes of Larkwood 2,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 6 jours

Dungeon Warfare 2,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 6 jours

Dungeon Warfare 2 4,99 $ -> 1,49 $; La vente se termine dans 6 jours

Math Workout Pro – Jeux de maths 3,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 6 jours MechaNika 1,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 6 jours

OK Golf 2,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 6 jours

RPG Knight Bewitched 2 3,99 $ -> 1,99 $; La vente se termine dans 6 jours tandis que True : learn() 4,99 $ -> 3,49 $ ; La vente se termine dans 6 jours

FOTONICA 2,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 7 jours

Gnomes Garden 6 : Le roi perdu 1,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 7 jours Artefacts perdus 4 : Time Machine 1,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 7 jours Wheels of Aurelia 2,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours

AntVentor : aventure de puzzle pointer-cliquer 2,99 $ -> 1,99 $ ; La vente se termine dans 7 jours

Constructeur de pont médiéval 1,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 7 jours

Portail des constructeurs de ponts 4,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 7 jours

Constructeur de ponts : The Walking Dead 2,99 $ -> 1,99 $ ; La vente se termine dans 7 jours

Voyage culinaire : Retour sur la route 2,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours

Pixel Heroes : octet et magie 6,99 $ -> 1,99 $ ; La vente se termine dans 7 jours

Roguelite 2: Dungeon Crawler RPG 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours The Black Dungeon RPG 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours

Le monde intérieur 2,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 7 jours

Truberbrook 4,99 $ -> 1,99 $; La vente se termine dans 7 jours

Dandara : Édition Trials of Fear 5,99 $ -> 3,99 $ ; La vente se termine dans ?

Royaume Deux Couronnes 9,99 $ -> 6,99 $; La vente se termine dans ?

Royaume : nouvelles terres 9,99 $ -> 4,99 $ ; La vente se termine dans ?

Packs d’icônes et personnalisation

Blackdiant Purple – Pack d’icônes 1,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine en 1 jour Nova Dark Icon Pack – Icônes de forme carrée arrondie 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 2 jours Nova Icon Pack – Icônes carrées arrondies 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 2 jours Elegant Walls | UHD 4K sans publicité 1,49 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 6 jours Material You Dark – Icon Pack 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 6 jours LED Blinker Notifications Pro -AoD-Manage s’allume 3,99 $ -> 2,49 $; La vente se termine dans 7 jours

