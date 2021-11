16-Bit Cult Classic Valis est redémarré sur Nintendo Switch

Image : Sunsoft

Mettre à jour: Limited Run Games a déclaré qu’il apportera Valis : Le Soldat Fantastique à l’ouest sous forme physique, avec une ouverture des précommandes en janvier 2022 (merci Gematsu).

Nous sommes ravis d’annoncer que nous apportons une toute nouvelle version physique localisée de VALIS : The Fantasm Soldier Collection sur Switch ! Les éditions Standard et Collector seront disponibles en précommande en janvier. pic.twitter.com/UQNuSTBpGJ— Jeux à course limitée (@LimitedRunGames) 11 novembre 2021

Au Japon, la collection sera lancée à la fois physiquement et numériquement le 9 décembre, mais la version japonaise n’inclura pas de sous-titres anglais.

Histoire originale [Tue 15th Jun, 2021 16:15 BST]: Telenet Valis est l’une de ces séries qui a eu plus de quelques fans à l’époque de la Mega Drive et de la SNES, mais a été largement oubliée par les joueurs modernes. La société japonaise Edia envisage de changer tout cela.

En 2020, il a annoncé qu’il travaillait sur quelque chose pour le 35e anniversaire de la franchise, qui est en décembre de cette année (la série a fait ses débuts sur le PC-8801, MSX et X1 au Japon en décembre 1986).

Edia a révélé aujourd’hui que les trois premiers matchs de la Valis : Le Soldat Fantastique Les séries arrivent sur Nintendo Switch et le développement sera financé via une campagne de financement participatif via le site japonais Makuake. L’argent récolté grâce à cette campagne sera utilisé pour apporter les versions estimées de PC Engine de Valis : Le Soldat Fantastique, Valis II, et Valis III au commutateur.

Super Valis IV, la dernière entrée principale de la série, est déjà disponible sur Switch grâce à son ajout à la gamme rétro Nintendo Switch Online.

Tandis que Valis X existe, son statut de roman visuel érotique signifie que de nombreux fans ne le considèrent pas comme une « vraie » entrée dans la lignée. Il a été développé par Eants plutôt que par Telenet, bien que Telenet ait géré la distribution ; Valis X était le dernier jeu publié par la société avant sa faillite. Les droits de la série Valis ont ensuite été récupérés par Sunsoft.

Vous êtes fan de la série Valis ? Attendrez-vous une sortie occidentale de ces titres ? Faites-le nous savoir avec un commentaire.