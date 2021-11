16% des Américains interrogés sont des investisseurs, des commerçants et des utilisateurs de crypto: Think Tank

Source : AdobeStock / goami

Les crypto-monnaies gagnent rapidement en popularité parmi les adultes américains, avec 16% des personnes interrogées admettant avoir investi, échangé ou utilisé des crypto-monnaies, selon une récente enquête du groupe de réflexion non partisan. Centre de recherche Pew .

En 2015, répondant à une précédente enquête du centre qui portait sur le bitcoin (BTC), seulement 1% des personnes interrogées ont donné la même réponse en ce qui concerne la crypto-monnaie.

Cette enquête a été menée auprès de 10 371 adultes américains du 13 au 19 septembre 2021, précise le centre.

Le groupe de réflexion affirme que sa dernière enquête montre que certaines données démographiques sont particulièrement enclines à déclarer qu’elles ont utilisé des crypto-monnaies.

Environ trois Américains sur dix, soit 31%, âgés de 18 à 29 ans, déclarent avoir déjà investi, échangé ou utilisé une crypto-monnaie telle que BTC ou ethereum (ETH), par rapport à des pourcentages plus faibles d’adultes dans les tranches d’âge plus âgées, a déclaré Pew. . Centre d’Investigation.

En outre, ils ont constaté que les hommes sont environ deux fois plus susceptibles que les femmes de dire qu’ils ont déjà utilisé une crypto-monnaie : 22% contre 10%.

Les différences identifiées sont particulièrement prononcées lorsque l’on considère l’âge et le sexe combinés, comme l’indique l’enquête.

«Environ quatre hommes sur dix âgés de 18 à 29 ans (43%), par exemple, déclarent avoir déjà investi, échangé ou utilisé une crypto-monnaie, contre 19% des femmes de la même tranche d’âge. Pour les hommes comme pour les femmes, la probabilité d’avoir investi, échangé ou utilisé des crypto-monnaies diminue avec l’âge », précise le centre.

L’enquête montre que les adultes asiatiques, noirs et hispaniques représentent des groupes plus susceptibles de dire qu’ils ont déjà investi, échangé ou utilisé une crypto-monnaie que les adultes blancs.

En même temps, il n’y a pas de différences statistiquement significatives qui résulteraient des niveaux de revenu des ménages. Les investisseurs, commerçants et utilisateurs de crypto-monnaies représentent 17% des répondants à revenu supérieur et intermédiaire et 15% des répondants à faible revenu.

« Alors que la plupart des données démographiques disent qu’elles ont entendu au moins un peu parler de la cryptographie, les petites actions disent qu’elles en ont beaucoup entendu », selon le groupe de réflexion, qui ajoute :

« Par exemple, les adultes de moins de 50 ans (31 %) et les hommes (35 %) sont plus susceptibles que les Américains plus âgés (16 %) et les femmes (15 %), respectivement, de dire qu’ils ont beaucoup entendu »,

