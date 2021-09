16% des Indiens urbains sont des investisseurs dans la crypto-monnaie selon l’enquête

Les propriétaires et les investisseurs de Bitcoin ont un portefeuille diversifié.

Selon Survey by Kantar, 83% des Indiens urbains connaissent le bitcoin et 16% le possèdent. L’étude montre que le sentiment du bitcoin est volatil, les tweets ou les nouvelles sur la crypto-monnaie ayant un impact immédiat sur l’humeur.

La majorité des Indiens apprennent à connaître les crypto-monnaies et à savoir si cela vaut la peine d’investir leur temps et leur argent.

Le directeur exécutif de la division Insights de Kantar, Anand Parameswaran, a déclaré :

«Il s’agit de la première étude du genre sur la crypto-monnaie en Inde. Nous avons rencontré près de 2 000 consommateurs et constaté que les niveaux de notoriété sont clairement assez élevés. Les consommateurs sont prêts à investir dans le produit et cherchent à diversifier leur portefeuille parmi des produits à haut risque. L’engagement avec divers échanges cryptographiques indique également que le nombre de propriétaires semble susceptible d’augmenter à l’avenir. »

Le sentiment net est plus élevé pour Ethereum

Selon une enquête récente, 20% des Indiens urbains des quatre premières métropoles détiennent du bitcoin, tandis que les clients de la banque privée en possèdent 19% et ceux âgés de 21 à 35 ans en possèdent 17%. Les propriétaires sont plus averses au risque lorsqu’ils investissent dans des actions (31 %), des fonds communs de placement (21 %) et des assurances-vie (16 %).

En outre, les propriétaires et les investisseurs de bitcoins ont un portefeuille diversifié. Les non-propriétaires de crypto possèdent en moyenne 4,6 biens financiers, tandis que les non-intendants en détiennent en moyenne 3,6. Étonnamment, un client sur deux qui envisage d’investir est un investisseur régulier.

De plus, 19% des Indiens interrogés souhaitent investir dans des crypto-monnaies au cours des six prochains mois. Cependant, cela par rapport aux plans d’investissement dans des fonds communs de placement (49 %) et des actions (33 %) au cours des six mois suivants est bien inférieur.

Les cinq devises préférées en termes de propriété sont Bitcoin (75%), Dogecoin (47%), Ethereum (40%), Binance Coin (23%), et XRP (18%). Le sentiment net est plus élevé pour Ethereum que pour Bitcoin (41). Il est également plus important que celui de Bitcoin pour d’autres cryptos comme Dogecoin et XRP.