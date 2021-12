16 élèves de l’école Navi Mumbai sont positifs au COVID-19

« Le père d’un des étudiants était rentré du Qatar le 9 décembre. L’homme, qui réside avec sa famille à Gothivali à Ghansoli, avait été testé négatif pour l’infection au COVID-19. Cependant, lorsque les membres de sa famille ont été testés, son fils, un élève de classe 11 de l’école, a été trouvé infecté », a-t-il déclaré.

Seize élèves d’une école de Ghansoli à Navi Mumbai ont été testés positifs pour le coronavirus et admis dans un centre local de soins COVID, a déclaré samedi un responsable municipal. Ce sont des étudiants des classes 8 à 11, a déclaré le responsable de la Navi Mumbai Municipal Corporation (NMMC).

« Le père d’un des étudiants était rentré du Qatar le 9 décembre. L’homme, qui réside avec sa famille à Gothivali à Ghansoli, avait été testé négatif pour l’infection au COVID-19. Cependant, lorsque les membres de sa famille ont été testés, son fils, un élève de classe 11 de l’école, a été trouvé infecté », a-t-il déclaré.

Après cela, le processus pour tester tous les élèves de l’école – Shetkari Shikshan Sanstha – a commencé, et jusqu’à présent, 16 ont été trouvés positifs, a-t-il ajouté.

« Jusqu’à présent, 811 élèves de l’école ont été testés au cours des trois derniers jours et cet exercice sera effectué sur 600 autres samedi », a déclaré le responsable. Les étudiants infectés suivent un traitement dans l’établissement de Vashi, a-t-il déclaré.

