16 façons simples de rafraîchir la pièce 2021 – Jolies idées de pièces esthétiques

Il est tout à fait compréhensible que la quarantaine et la vie de la FMH vous aient soudainement fait détester l’apparence et la sensation de votre espace. (Ceci est valable même si vous avez passé des heures à parcourir Pinterest pour une inspiration esthétique lorsque vous avez emménagé pour la première fois.)

Mais embellir votre espace en ce moment ne doit pas être très coûteux ou trop compliqué. Cela peut être aussi simple que d’avoir une nouvelle plante suspendue au plafond ou peut-être de passer quelques heures à placer du papier peint amovible sur le mur derrière votre lit. Croyez-moi, si je trouve ces choses faciles à faire, vous le ferez aussi.

Donc, que vous cherchiez à ajouter une touche de couleur ou que vous vouliez rendre votre salon plus confortable, voici quelques choses économiques que vous pouvez faire pour rendre votre espace confortable. Suce-le, HGTV.

1. Diffusez vos parfums préférés.

Y a-t-il quelque chose de mieux que la sensation d’allumer une nouvelle bougie ou un nouveau bâton d’encens ? Probablement pas. Le simple fait d’apporter un nouveau parfum dans votre espace peut lui donner une nouvelle vie sans trop vous ruiner. Oh, et des points bonus si le porte-encens ou le pot à bougie est également esthétique.

2. Ajoutez une touche de couleur aux murs avec du papier peint amovible

Une astuce conviviale pour les locataires : ajoutez une touche de couleur à vos murs en utilisant du papier peint amovible. Il peut mettre en valeur un mur de votre salon ou de votre chambre et donner à votre dosseret de cuisine un look plus moderne avec seulement quelques feuilles. La meilleure partie? Votre propriétaire n’a pas besoin de savoir.

3. Ajoutez ! À! Pub! Chariot!

Avoir un chariot de bar dans votre petit appartement est fondamentalement la quintessence de l’âge adulte. Au lieu que toutes vos bouteilles de vin et votre alcool fort prennent de la place sur vos comptoirs de cuisine, optez pour un simple chariot de bar pour remplir ce coin vide du salon. Votre lieu deviendra le nouveau spot d’after-party (post-pandémie, bien sûr).

4. Apportez une plante.

Le plus petit peu de vie verte dans votre espace peut rendre l’esthétique globale de la pièce beaucoup plus agréable. Et devoir prendre soin de ces plantes fait de vous un humain plus responsable. Donc, dans l’ensemble, les plantes sont merveilleuses!

5. Ajoutez un miroir.

Non seulement vous aurez plus d’aperçus de votre beauté sans allumer l’appareil photo de votre téléphone, mais vous obtiendrez plus de lumière qui rebondira dans la pièce, ce qui peut faire paraître une pièce plus grande.

6. Accrochez de l’art mural.

Un mur nu est agréable pour les personnes avec un design ultra-minimal. Mais pour le reste d’entre nous, ils sont un peu ennuyeux. Accrochez une grande pièce, installez quelques petits objets de manière intéressante ou faites tout votre possible et créez un mur de galerie. Si l’encadrement des œuvres d’art dépasse votre budget, vous pouvez faire preuve de créativité avec du ruban washi et des impressions de bricolage d’images sur Internet.

7. Changez votre schéma d’éclairage.

L’éclairage au plafond est bien, mais si c’est votre seule source de lumière, vous pourriez faire mieux. Procurez-vous une lampe de table ou un lampadaire pour obtenir de la lumière provenant de différentes hauteurs dans votre pièce. Les bougies sont idéales pour un éclairage d’ambiance romantique et peuvent donner à votre pièce une odeur phénoménale.

8. Réorganisez la disposition de vos meubles.

Je fais ça depuis l’école primaire (flex bizarre ?). Chaque fois que je m’ennuie d’une pièce mais que je n’ai pas de fonds pour de nouveaux meubles, je déplace tout. Et tandis que certaines pièces ne fonctionnent qu’avec des meubles organisés d’une manière spécifique, beaucoup peuvent gérer un arrangement radicalement différent.

9. Posez un tapis.

Un tapis structure un espace où que vous le jetiez. En plus d’adoucir les pas et d’ajouter de la chaleur et de la texture au sol, un tapis aide à fondre une pièce et les meubles qui s’y trouvent (sinon, toutes vos affaires flottent en quelque sorte). Même un petit tapis dans votre cuisine ou dans votre entrée peut changer la donne. Ou vous pouvez superposer plusieurs tapis dans un seul espace pour un motif et un intérêt visuel supplémentaires.

10. Accessoirisez une surface.

Accumulez les tchotchkes avec prudence, mais lorsque vous disposez d’un espace de surface pour jouer, que ce soit sur votre manteau de cheminée, votre vanité ou votre étagère, il est toujours amusant d’ajouter quelques accessoires décoratifs pour créer une vignette.

11. Mettez un coussin dessus.

Une chaise peut passer de froide à invitante avec juste l’ajout d’un oreiller confortable. Et tant que vous avez de la place pour les mettre, les oreillers peuvent aller à peu près n’importe où, du sol à un banc en passant par un canapé et un lit.

12. Faites votre lit.

Cela semble tellement stupide, mais le gain pour faire cette chose minuscule sera énorme. Pour commencer, vous vous sentirez accompli dès le matin. Et quand vous déballerez tout pour vous endormir, vous vous sentirez tellement mieux dans la vie.

De toute évidence, cela rendra instantanément une pièce en désordre beaucoup plus propre.

13. Nettoyez après vous en général.

Attendre pour nettoyer votre chambre ou votre maison jusqu’à ce que ce soit si honteux que vous ne supportiez plus de le voir est peut-être une mauvaise stratégie. Prenez quelques minutes pour ranger vos vêtements au lieu de les laisser par terre ou sur votre chaise à vêtements ; essuyez les comptoirs chaque fois qu’ils deviennent dégoûtants (et pas après, comme, la 10e fois), et nettoyez le fouillis chaque fois qu’il commence à s’accumuler. Vous ne remarquerez peut-être pas l’impact que cela a sur votre vie au quotidien, mais ce sera beaucoup moins pénible à long terme. De plus, avoir un ensemble super mignon de produits de nettoyage (durables !), comme ceux ci-dessous, est certainement encourageant.

14. Relookez votre canapé avec une housse.

Vous ne croirez pas la différence qu’une simple housse de canapé peut faire ! Étendez simplement un de ces bébés sur votre canapé actuel et le tour est joué : c’est comme un tout nouveau canapé, mais pour beaucoup, beaucoup moins. Et si vous êtes propriétaire d’un canapé IKEA, je vais avoir besoin que vous jetiez un œil à Bemz dès maintenant. Vous y trouverez des tonnes de housses de canapé chics spécialement conçues pour s’adapter aux designs IKEA.

15. Affichez vos souvenirs préférés.

Un moyen rapide et facile de rendre votre espace plus chaleureux consiste à exposer des photos encadrées. Rassemblez tous vos souvenirs photographiés préférés et placez-les dans des cadres photo sympas dans la maison. Presse !

16. Décorez avec un décor remarquable.

En matière de décoration d’intérieur, n’ayez pas peur de vous lancer. Disperser votre espace avec un décor intéressant est une façon tellement amusante d’animer une pièce. Bien sûr, vous pourriez opter pour quelque chose d’aussi énergique que, disons, une chaise d’appoint en velours. Mais saisir quelque chose de petit, comme une petite bougie de forme architecturale, par exemple) fait aussi le travail.

