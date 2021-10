16 fonctionnalités ralentissant votre site Web et abaissant votre classement Google [Infographic]

Le site Web de votre entreprise est-il extrêmement lent ? Avez-vous perdu des classements en raison de la mise à jour de l’expérience de page de Google ?

L’équipe de DesignMantic partage les tueurs de vitesse de site Web les plus courants dans cette infographie.

Voici quelques-uns de leur liste :

Boutons de réseaux sociaux Code publicitaire et balises analytiques Images volumineuses et non optimisées CSS médiocre Plugins tiers

Consultez l’infographie pour plus de détails.

Une version de cet article a été publiée pour la première fois sur le blog Red Website Design.