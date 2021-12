16 gadgets très utiles à moins de 20 euros qui peuvent vous sortir de plus d’un ennui | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Une facture de 20 euros fait beaucoup de chemin, surtout à une époque où le commerce en ligne met à la disposition de tous un catalogue de milliers de produits de toutes sortes.

Vous n’avez pas besoin de dépenser beaucoup d’argent pour acheter quelque chose d’utile, et il existe des accessoires qui coûtent très peu et qui peuvent vous rendre un excellent service, et ils sont vendus dans des magasins que tout le monde connaît.

Il y a un peu de tout, et nous voulions vous faciliter la tâche avec une grande sélection des meilleurs d’entre eux., dans de nombreux cas extrêmement curieux, bien qu’ils soient toujours très utiles.

Pratiquement tous ont la livraison gratuite, donc en quelques jours seulement vous les aurez chez vous et sans avoir à payer les frais de livraison.

Bras de support pour tablettes, téléphones portables et livres électroniques

Support réglable Tryone

Boîte d’organisateur de câble

Boîte d’organisateur de câble

Chargeur triple USB avec charge rapide

Chargeur triple USB

Anneau lumineux à LED réglable

Anneau lumineux TVLIVE

Ampoule WiFi blanc chaud

Cette ampoule WiFi à intensité réglable est compatible avec tous les principaux assistants virtuels. De plus, vous pouvez le contrôler depuis l’application TP-Link sans avoir besoin d’un pont ou d’un accessoire supplémentaire.

Google Nest Mini

Google Nest Mini est l’enceinte intelligente de deuxième génération de Google. Avec un processeur plus puissant, un troisième microphone et des basses 40 % plus puissantes que son prédécesseur. Il peut également être accroché au mur.

Chauffe-mains rechargeable par USB

chauffe-mains USB

chauffe-tasses USB

chauffe-tasses USB

Bande LED RVB

Bande LED multicolore

Prise en charge des mobiles et tablettes

Prise en charge de l’inclinaison pour tablette et mobile

webcam 1080p

webcam Full HD

Support d’écouteur

Support d’écouteur

Prise intelligente

Cette prise intelligente est compatible avec Alexa et Google Assistant, bien que vous puissiez également la contrôler depuis l’application TP-Link.

Rasoir miniature

Mini rasoir de voyage

Tablette d’écriture LCD

Tablette d’écriture LCD

groupe réel

Le bracelet intelligent realme comprend un écran couleur, une surveillance de la fréquence cardiaque en temps réel et un tracker de sport intelligent, entre autres fonctions.

