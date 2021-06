16 Go de RAM et le dernier Intel Core i5 : ce portable Lenovo est en vente sur Amazon à un prix surprenant | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

L’un des meilleurs ordinateurs portables au rapport qualité-prix est le Lenovo Ideapad 3, un modèle qu’Amazon a réduit à moins de 500 euros et qui a des spécifications surprenantes.

C’est maintenant un très bon moment pour acheter un ordinateur portable, et après le Prime Day, il y a encore des offres plus qu’attrayantes, encore meilleures que celles que nous avons vues au cours de ces deux jours de vente, ce qui est surprenant.

Au moins en qualité, pas en quantité, il y a des bonnes affaires qui valent le coup et qui en valent vraiment la peine. Par exemple ceci : un Lenovo Ideapad 3 avec 16 Go de RAM et un Intel Core i5 de 11e génération pour seulement 499 euros. C’est une bonne affaire, sans aucun doute.

Le processeur appartient à la dernière génération de puces présentée par Intel, qui en plus d’être plus puissante est également plus efficace en termes de consommation d’énergie, ce qui est essentiel lors du choix d’un ordinateur portable, car cela signifie que la batterie peut fonctionner beaucoup mieux. .

Avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage SSD, la fluidité du système d’exploitation est plus que garantie à tout moment, même si oui, vous devrez installer vous-même Windows 10 car il ne vient pas d’usine, mais c’est assez facile si vous avez une clé USB d’au moins 16 Go à portée de main.

En raison de ses caractéristiques, c’est un PC capable d’exécuter pratiquement n’importe quelle application de la manière la plus fluide, donc à la fois pour le travail et l’étude, il est plus que parfait, également avec un écran de 15,6 pouces.

Acheter un ordinateur portable puissant sans trop dépenser est possible et nous avons sélectionné quelques modèles qui peuvent intéresser n’importe quel utilisateur.

Voici ses principales caractéristiques :

Taille de l’écran : 15,6″ Résolution de l’écran : Full HD Poids : 2,34 kg Processeur : Intel Core i5-1135G7 Carte graphique (intégrée) : Intel Iris Xe Mémoire RAM : 16 Go DDR4 Stockage : 512 Go SSD Système d’exploitation : sans OS

Bien sûr, il existe des ordinateurs portables flambant neufs en provenance de Chine qui sont moins chers, bien qu’évidemment ni la qualité ni le support ne soient les mêmes que ceux de Lenovo, et cela doit être apprécié.

Cette commande est gérée directement par Amazon, la livraison est donc gratuite que vous ayez Amazon Prime ou non. Si vous l’avez, cependant, votre achat arrivera à la maison beaucoup plus rapidement.

