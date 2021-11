16 Go de RAM et processeur Ryzen 5 pour moins de 500 euros : ce PC de bureau est une bête qui sort très pas cher | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Amazon vend un ordinateur de bureau à un prix avantageux et ses fonctionnalités garantissent une parfaite maîtrise de n’importe quel système d’exploitation.

Ces dernières années, les ordinateurs portables ont gagné beaucoup de terrain sur les ordinateurs de bureau, d’autant plus que l’augmentation du prix des cartes graphiques a rendu pratiquement impossible l’assemblage d’un ordinateur de jeu par pièces.

Au lieu de cela, cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas de PC bon marché et puissants, tels que l’ASUS S425MC proposé par Amazon Pour seulement 449 euros, un prix ultra-compétitif pour tout ce qu’il a à offrir, ce qui n’est pas rien.

Il s’agit d’une remise de 50 euros, bien qu’il s’agisse d’une remise déjà appliquée sur un prix auparavant fortement réduit, car le coût de ce modèle ASUS était probablement à l’origine beaucoup plus élevé.

Par exemple, vous avez un Processeur AMD Ryzen 5, accompagné de 16 Go de RAM et pas moins de 512 Go de stockage SSD, donc point par point c’est un ordinateur très puissant au quotidien.

Son graphique est un Radeon RX Vega 11, pas conçue pour le gaming mais qui vous permettra de jouer à un bon catalogue de jeux sans trop de soucis.

L’un des rares inconvénients que l’on peut exposer est qu’il est livré sans système d’exploitation, bien que ce soit quelque chose de plus en plus courant dans le secteur informatique. Ce n’est pas trop gênant, puisque vous pouvez installer vous-même Windows 10 en quelques minutes, ou même passer directement à Windows 11, le nouveau système d’exploitation de Microsoft.

La commande est gérée et vendue directement par Amazon, et c’est une garantie qui ne peut être donnée par d’autres vendeurs tiers qui vendent également leurs produits sur Amazon. Le service après-vente d’Amazon pour leurs produits est excellent et toujours réactif, d’où l’énorme succès de ce magasin.

La livraison est gratuite, bien entendu, comme pour tout achat de 29 euros ou plus. Si vous avez également un compte Prime, il vous parviendra plus rapidement, l’un des avantages de cet abonnement, vous pourriez donc être intéressé à en profiter et à vous inscrire au mois d’essai gratuit sans permanence.

Non seulement il vous parviendra plus rapidement, mais vous pourrez également bénéficier de récompenses Prime Gaming et de jeux gratuits.

