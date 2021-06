16 Go de RAM et Ryzen 7 : Amazon sort ce PC portable gamer à prix cassé, pour 799 € | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Il existe de nombreux ordinateurs portables de jeu à vendre, mais si votre budget est serré, vous devez bien regarder les offres. Maintenant, il y en a un sur Amazon qui vous intéresse sûrement.

Vous cherchez un nouvel ordinateur portable pour devenir la meilleure station de jeu possible ? Il existe de nombreuses options sur le marché, mais nous savons que le prix est un facteur important lorsque vous recherchez un nouvel équipement. Si vous vous trouvez dans cette situation, Le Lenovo IdeaPad Gaming 3 qui est disponible dès maintenant sur Amazon est une excellente option grâce à son équilibre entre prix et caractéristiques techniques.

Vous disposerez d’un processeur puissant idéal pour travailler avec différents types de logiciels avec de bonnes performances. La mémoire RAM vous aidera à survivre aux centaines d’onglets de Chrome. Et la carte graphique Nvidia vous permettra de profiter d’une qualité d’image puissante lorsque vous commencerez à jouer à des jeux. Pour seulement 799 euros, et avec tous les avantages de l’acheter sur Amazon, c’est un achat idéal.

le le processeur est l’AMD Ryzen 7 4800H, une puce qui s’est particulièrement distinguée pour être située dans ce qui serait le haut de gamme de sa génération, toujours dans les limites d’un ordinateur portable, mais avec de grandes performances lors de l’exécution de logiciels. Il apporte beaucoup de solvabilité, et non seulement vous pourrez faire tourner des jeux sans problème, mais vous pourrez lui demander de travailler avec Photoshop ou éditer des vidéos. La La RAM qui accompagne le processeur est une unité de 16 Go. Ce n’est pas si pertinent étant donné que c’est l’un des éléments les plus faciles à améliorer pour l’avenir, mais il offre un bon point de départ.

La la carte graphique est une Nvidia GeForce GTX1650 avec une Mémoire VRAM dédiée de 4 Go pour la vidéo uniquement. Sans se vanter d’être la meilleure du marché, chose logique car ces unités ont des prix prohibitifs dans de nombreux cas, c’est une carte graphique qui nous permet de faire tourner des jeux vidéo puissants sans aucun problème.

Ces jeux devront être stockés dans un Mémoire SSD de 512 Go qui fait office de mémoire principale, et avec laquelle nous ne devrions avoir aucun problème pour installer le système d’exploitation, les logiciels nécessaires et certains jeux. Soit dit en passant, ce PC est livré sans système d’exploitation, bien que vous puissiez l’installer vous-même en quelques minutes.

En plus de ce qui précède, l’écran de cet ordinateur portable est 15,6 pouces et répond avec une bonne qualité grâce à la résolution Full HD 1 920 x 1 080 pixels Pourtant le Technologie IPS cela nous donne un bon équilibre entre vitesse de lecture et qualité d’image pour regarder des séries ou pour travailler.

Avec un prix de 799 euros sur amazone C’est un achat idéal pour ceux qui recherchent un ordinateur portable équilibré avec lequel travailler, étudier et, bien sûr, jouer.

