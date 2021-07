16 Go de RAM et Ryzen 7 : cet ordinateur portable Huawei ultraléger tombe à 799 € et bat le MacBook Air en prix | La technologie

in

Huawei propose un ordinateur portable ultraléger assez puissant, avec Windows 10 et un prix qui en fait l’option parfaite pour les travailleurs et même les étudiants. C’est le Matebook 13 avec Ryzen 7.

Petit à petit, du moins dans le secteur professionnel, les ultrabooks ont détruit les ordinateurs portables “normaux”, perdant du poids et de l’épaisseur jusqu’à ce qu’ils deviennent des ultralégers dépassant dans certains cas 1,5 kg.

Un bon exemple serait le MacBook Air, probablement l’ultrabook le plus vendu, même si la concurrence ne manque pas dans le monde Windows, notamment de la part d’une marque : Huawei. Le fabricant asiatique vend plusieurs modèles en Espagne et à des prix très compétitifs, comme le Matebook 13 avec un processeur Ryzen 7, qui ne coûte que 799 euros. Avec l’ordinateur portable sont inclus les écouteurs FreeBuds 3, avec suppression du bruit et d’une valeur de 79 euros.

Cet ordinateur ultraléger a un écran 2K et Windows 10 comme système d’exploitation. Il est livré avec différentes configurations en termes de processeur et de stockage.

Au cours du processus d’achat, vous pouvez choisir d’autres packs comprenant un routeur, un sac à dos, une souris et des accessoires qui peuvent s’avérer utiles, le tout avec une réduction de prix substantielle par rapport à ce qu’ils coûtaient à l’origine.

En plus d’un très bon processeur, il a aussi 16 Go de RAM, stockage SSD et une carte graphique Radeon Vega 8 intégrée, assez puissant pour des tâches telles que l’édition vidéo ou photo.

L’écran est l’un de ses principaux atouts pour plusieurs raisons. D’abord parce que la résolution 2K le distingue de la concurrence, mais pas seulement pour cela : il dispose également d’un écran tactile, et cela pour certaines tâches peut rendre les choses beaucoup plus faciles.

Cette offre sur le Huawei Matebook 13 provient de l’eStore officiel du fabricant, qui a livraison gratuite depuis l’Espagne en quelques jours, il s’agit donc d’une alternative compétitive aux conditions d’Amazon.

Sans aucun doute, c’est une bonne alternative au MacBook si vous voulez dépenser un peu moins d’argent et êtes habitué à utiliser Windows 10 comme système d’exploitation, avec presque certainement la possibilité de mettre à jour vers Windows 11 sous peu, quand cela se produira enfin. Libération.

