16 Go de RAM, moins de 1 kg de poids et Windows 11 : cet ordinateur portable LG bénéficie de 470 € de remise sur Amazon | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

L’un des ordinateurs portables les plus attrayants de 2021 est fortement réduit sur Amazon et avec une livraison express pour les utilisateurs Prime juste avant les Trois Rois.

Malgré les nombreux problèmes de la chaîne d’approvisionnement rencontrés par toutes sortes d’entreprises, le moment est venu si vous envisagez d’acheter un ordinateur portable, et il existe des modèles assez puissants à des prix très réduits.

Par exemple, il existe un ultrabook sur Amazon qui se distingue par son faible poids et sa puissance, le LG Gram 14Z90P, qui par son nom ne vous dira pas grand-chose mais qui compte pas moins de 500 euros de remise pour rester à seulement 1 129 euros.

Par exemple, il ne pèse que 1 kg, d’où son nom « Gram ». De plus, il ne manque pas de composants qui garantissent une fluidité maximale, comme par exemple 16 Go de RAM, 1 To de SSD et un Intel Core i7 de 11e génération, le dernier disponible.

Pesant à peine 1 kg, ce portable ultraléger est parfait pour le travail. Il équipe un Intel Core, en plus de Windows 10 évolutif vers Windows 11.

La preuve qu’il s’agit d’un ordinateur portable entièrement actuel est qu’il est déjà livré avec Windows 11 comme système d’exploitation, vous n’aurez donc pas à mettre à jour, il est complètement prêt à profiter de toutes les nouvelles du système d’exploitation de Microsoft, sorti il ​​y a à peine deux mois.

La puissance est plus que garantie pour tous les types d’utilisateurs, en particulier pour ceux qui recherchent un ordinateur professionnel avec lequel travailler, et en raison de ses spécifications, il éclipse plusieurs MacBook d’Apple, en concurrence avant tout avec le MacBook Air, qui bouge désormais un peu. inférieur en termes de prix.

Ce sont les ordinateurs portables les plus vendus sur Amazon Espagne, la principale boutique en ligne de notre pays. Les équipes au meilleur rapport qualité-prix triomphent.

Voici ses principales spécifications :

Taille de l’écran : 14″ Résolution de l’écran : Full HD Poids : 999g Processeur : Intel Core i7-1165G7 Carte graphique intégrée : Intel Iris Xe Mémoire RAM : 16 Go Stockage DDR4 : 1 To SSD Système d’exploitation : Windows 11

La livraison est gratuite partout en Espagne, que vous ayez ou non un compte Amazon Prime, bien que si vous en avez un, vous recevrez votre achat beaucoup plus rapidement.

C’est pourquoi vous êtes sûrement intéressé à en profiter dès maintenant pour vous inscrire au mois d’essai gratuit de Prime, qui dure des jours et offre de nombreux avantages.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.