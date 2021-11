16 Go de RAM, Windows 11 et moins de 1 kg de poids : ce portable LG balaie Amazon après avoir baissé de 600 euros de prix | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

L’un des meilleurs ordinateurs portables en vente le Black Friday est toujours en vente. Il vient de LG et est réduit de plusieurs centaines d’euros sur Amazon.

Amazon continue de maintenir des milliers d’offres de toutes sortes, qui une fois le Black Friday terminé, continueront d’être disponibles pendant plusieurs jours jusqu’à la fin du Cyber ​​Monday aujourd’hui. Certains d’entre eux raflent également les ventes, comme le LG Gram 14Z90P, un ordinateur portable assez léger et puissant.

Son nom donne déjà un indice, et c’est qu’il pèse moins d’1 kg, c’est donc l’un des ultrabooks les plus légers de 2021. Non seulement cela mais aussi est livré avec Windows 11 pré-installé, chargé de nouvelles intéressantes. Le meilleur? Cela a 600 € de réduction pour rester à seulement 999 €.

Pesant à peine 1 kg, ce portable ultraléger est parfait pour le travail. Equipez-vous d’un Intel Core i7 et de 16 Go de RAM, en plus de Windows 10.

Son design est le principal point fort, surtout si vous voulez un ordinateur pour passer de la maison au bureau ou aux cours, qui pèse très peu mais qui a un écran moyennement grand. Dans le cas de ce LG, on parle d’une dalle Full HD de 14 pouces.

Parmi ses spécifications, il convient de noter qu’il est livré avec un Intel Core i7 de 11e génération et 16 Go de RAM, donc la puissance ne manquera pas du tout, se classant parmi les meilleures alternatives au MacBook dans le monde Windows.

Voici ses principales caractéristiques techniques :

Taille de l’écran : 14″ Résolution de l’écran : Full HD Poids : 999g Processeur : Intel Core i7-1165G7 Mémoire RAM : 16 Go DDR4 Stockage : 1 To SSD Système d’exploitation : Windows 11 Home

Il n’est pas surprenant vu ces caractéristiques qu’il s’est positionné comme l’un des ordinateurs portables les plus vendus sur Amazon lors du Black Friday, et c’est qu’il existe relativement peu de modèles premium avec l’OS de Microsoft, des ordinateurs portables pour travailler qui donnent la bataille au MacBook. .

Il ne manque même pas d’espace de stockage, car avec 1 To au format SSD, on ne peut pas en demander plus.

Pour couronner le tout, il dépasse les 29 euros et est un produit expédié par Amazon, la livraison est gratuite pour tous les utilisateurs, avec ou sans compte Amazon Prime, même si ceux qui l’ont recevront leur achat beaucoup plus rapidement, en seulement 24 heures. C’est peut-être pour cette raison qu’il est avantageux de rejoindre le mois d’essai gratuit.

