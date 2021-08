16 idées cadeaux sentimentales 2021 – Idées cadeaux significatives

Courtoisie

Avouons-le : il n’y a vraiment pas de cadeau comme un cadeau sentimental. Tu sais, le genre de cadeau qui fait pleurer leurs yeux, a son cœur tout chaud et flou, ou il vous regarde après l’avoir ouvert comme si vous étiez la meilleure personne sur cette terre GD Oui, bien sûr, vous pouvez choisir la voie facile et leur offrir une carte-cadeau ou leur bouteille de vin préférée, mais rien ne vaut un cadeau bien pensé avec un sens derrière lui.

Si vous êtes à la recherche d’idées de cadeaux sentimentaux pour cette personne spéciale dans votre vie (que ce soit votre mère, votre père, votre sœur ou votre meilleure amie), alors ça vous dérange si je partage avec vous quelques conseils ? Ne vous méprenez pas, tout type de cadeau est réfléchi, mais faire un effort supplémentaire avec peut-être un cadeau personnalisé ou quelque chose qui parle simplement à leur cœur sera certainement différent. Achetez ci-dessous des tonnes d’idées cadeaux significatives qui pourraient bien les faire pleurer.

1

cette adorable couverture

Couverture de lettre manuscrite personnalisée Diane Scaman uncommongoods.com

160,00 $

Le fait qu’il soit possible d’avoir une note manuscrite entière sur une couverture est vraiment incroyable. Vous aurez certainement des larmes avec ce cadeau.

2

ce collier significatif

Grit Choker Bryan Anthonys bryananthonys.com

44,00 $

Oui, recevoir n’importe quel type de bijou est agréable, mais que diriez-vous d’une pièce avec un un sens plus profond ? Maintenant, c’est doux.

3

ce kit de biscuits photo

Kit de biscuits photo personnalisés bricolage Marchandises rares uncommongoods.com

45,00 $

Une image vaut mille mots, surtout si elle est sur un cookie !

4

cet étui à bijoux monogramme

Petit étui à bijoux de voyage Mark and Graham markandgraham.com

69,00 $

S’ils sont obsédés par les monogrammes, ils adoreront cet étui à bijoux compact, super chic et fonctionnel.

5

cette bougie motivante

Bougie de Luxe Café et Motivation coffeeandmotivation.com

22,00 $

Une bougie avec un message édifiant dessus ? Oui s’il vous plaît.

6

ce joli sweat

Sweat fleur de naissance mois de naissance personnalisé SignatureTShirtz etsy.com

26,59 $

Vous avez entendu parler des pierres de naissance, préparez-vous maintenant pour les fleurs du mois de naissance sur un sweat-shirt confortable.

7

cette lampe photo 3D

Lampe Photo 3D Personnalisée Shingirl shingirl.com

46,00 $

Ils seront absolument bouleversés lorsqu’ils verront une photo de vous deux en 3D.

8

cette boite pleine de goodies

Coffret Expérience Partagée Crate & Barrel Crate & Barrel

95,00 $

Une boîte pleine de fuzzies chaleureuses existe et c’est celle-ci ici de chez Crate & Barrel. Il comprend un cadre photo, un livre sur les leçons de vie et une couverture douce.

9

ce livre amusant à remplir

J’ai écrit un livre sur vous Compendium Publishing & Communications amazon.com

13,46 $

Remplissez les blancs et montrez-leur à quel point vous vous souciez vraiment de vous. Il est temps de faire ressortir la sève créatif maintenant!

dix

ce bouchon de vin

Arrêt de bouteille personnalisé

Les fans de Vino vont devenir fous de cet arrêt de bouteille personnalisé. Ajoutez leurs initiales ou une date spéciale pour une touche personnalisée.

Onze

ce livre d’astrologie

Livre de date de naissance The Birthdate Co. birthdate.co

95,00 $

Peut-être qu’ils voulaient plonger dans le monde de l’astrologie un peu plus! Si c’est le cas, ils seront ravis de recevoir ce livre personnalisé qui va dans une analyse approfondie de tson propre thème natal.

12

ces fleurs lumineuses

Les tiges urbaines Juliet urbanstems.com

68,00 $

De jolies fleurs expriment essentiellement ILYSM – d’accord ??

13

ce portrait personnalisé

Portrait dessiné à la main MakeMeAComic etsy.com

100,15 $

Leur cœur explosera lorsqu’ils verront cet adorable portrait personnalisé que vous avez fait pour eux. Vous pouvez soit demander à l’un de vous deux ensemble, soit une photo que vous savez signifie le monde pour eux.

14

ces messages dans une bouteille

Capsule Lettres Message dans une bouteille Infmetry amazon.com

12,99 $

Les petits messages mignons ne vieilliront jamais ! Écrivez un tas et mets-les dans ces capsules. Considérez-le comme une sorte de pot de compliments.

quinze

ces bracelets longue distance

Bond Touch en noir BOND TOUCH amazon.com

108,00 $

Les relations à distance peuvent vraiment c’est nul, mais pas ces bracelets ! Si vous et votre personne sommes loin l’un de l’autre, ces accessoires vous donneront l’impression que rien ne vous sépare. Appuyez simplement sur le vôtre pour montrer que vous êtes en pensant à eux, et les leurs seront avertis par une lumière et une vibration.

16

ce parfum magnifique

Art Couleur Amour Kimberly New York kimberlynewyork.com

99,00 $

Faire tout son possible pour trouver un parfum qui, selon vous, les imite le mieux est un cadeau super attentionné. Parlez de connaître une personne!

Megan Uy Assistante rédactrice en chef des achats Megan est l’assistante rédactrice en chef des achats chez Cosmo, où elle couvre tout ce qui concerne les achats dans le domaine de la mode et du style de vie.

