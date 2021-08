16 idées de cadeaux pour les amoureux des lamas 2021 – Cadeaux mignons de lama

in

POV : Vous êtes à la recherche du meilleur cadeau pour votre ami, sœur, frère, cousin ou quelqu’un de spécial dans votre vie et ils ont des intérêts très particuliers. L’un d’eux étant… des flammes. Je veux dire, nous avons tous nos petites obsessions bizarres ! Ils sont un fan de lama et il y a quelques potes là-bas qui deviennent fous de paresseux. Nous avons tous nos vices. de todas formas, s’ils adorent les lamas, alors tu es au bon endroit, mon ami ! Là-bas, j’ai dressé toute une liste d’idées cadeaux pour les amoureux des lamas qui pourraient bien les faire tomber amoureux de l’animal encore plus qu’ils ne l’ont déjà fait. Désolé, mais, genre, pas désolé.

Continuez à faire défiler pour trouver des pantoufles, des verres à vin, une couverture et même des jardinières sur lesquelles sont décorées ces créatures à fourrure. Il ne fait aucun doute dans mon esprit qu’ils vont paniquer à cause de l’un de ces articles ! Alors allez-y maintenant et achetez ces cadeaux de lama super mignons.

1

ce joli coussin

Coussin Big Nose Work society6.com

23,99 $

Peu importe si les lamas ne peuvent pas vraiment mâcher de chewing-gum, votre cadeau adorera décorer son canapé ou son lit avec ce petit coussin amusant.

2

ces pantoufles

Chausson Lama Cosy Soludos soludos.com

85,00 $

Qui a besoin de chaussons duveteux basiques quand on peut en avoir avec la plus adorable paire de lamas ?!

3

ces verres à vin amusants

Verres à vin Lama personnalisés LovingGlassDesigns etsy.com

43,33 $

S’ils aiment les lamas et le vin, eh bien, offrez-leur le meilleur des deux mondes.

4

ce bouchon de vin vibrant

Bouchon de bouteille de vin Lama CB Studio shopcbstudio.com

9,00 $

Et quand ils ont fini de boire du vin, ils peuvent y mettre ce précieux bouchon de bouteille !

5

ce plat élégant

Vide-poches Flamme

Avec cet adorable plat en forme de lama, ils peuvent ranger des bijoux, des clés ou des cristaux.

6

ces jolies boucles d’oreilles

Boucles d’oreilles en argent sterling lama mouton SilverRainSilver etsy.com

12,06 $

Minuscules et minimalistes, à quel point ces clous d’oreilles sont-ils chics ?!

7

ce sweat chic

Sweat Lama Planet4Life etsy.com

28,34 $

Les sweat-shirts peuvent être leur uniforme, et si c’est le cas, ils porteront ce choix tout le temps.

8

ces jardinières

Lamas Pots Verts La Jolie Muse lajoliemuse.com

28,00 $

Non seulement ces jardinières constituent la maison la plus douce pour la verdure, mais elles sont également des pièces de décoration amusantes.

9

ce planificateur

Carnet Lama Lineup Erin Condren Erin Condren

16,00 $

Intensifiez leur jeu de prise de notes ou de journalisation avec ce bloc-notes animé.

dix

ce plaid douillet

Jeté de lama cool

Je te le dis, ils vont crier quand ils verront ce jeté super câlin recouvert de lamas !

Onze

ces dessous de verre en sourdine

Sous-verres en tuile YellowButterflyHome etsy.com

17,49 $

Assurez-vous que leur boisson ne transpire pas sur leur table avec ces sous-verres chéris. (Regardez les lunettes de soleil sur les lamas !)

12

ce mug personnalisable

Mug Lama Personnalisé avec Nom

Personne ne peut jamais avoir assez de tasses. Mais ce qui se démarque de celui-ci (et les fera atteindre chaque fois qu’ils feront une tasse de Joe le matin ‘), c’est le lama coloré et le détail du nom personnalisé.

13

cette lampe

Lampe de table en résine de lama blanc Patagonia Overstock Overstock.com

39,49 $

Une lampe de lama est ce que vous devriez leur acheter s’ils sont un fan inconditionnel de l’animal. Celui-ci a l’air d’une bougie, mais il est en fait très pratique pour les portefeuilles !

14

cette tasse réutilisable

Gobelet Starbucks réutilisable ! CréationsParColi etsy.com

11,00 $

Qu’ils sauvent la terre et qu’ils soient beaux tout en le faisant avec cette jolie tasse Starbies réutilisable.

quinze

ces pièces de décoration d’intérieur

Décor de lama en bois

Euh, alors, qui ne voudrait pas que ces bbs se détendent leur bureau ou leur table basse ? Psh, et pour seulement 20$ ?!

16

cet ensemble de serviettes

Ensemble de serviettes 3 pièces Lamas Bath and Beyond bedbathandbeyond.com

34,99 $

Honnêtement, normalisez d’avoir des serviettes audacieuses et vibrantes plutôt que des serviettes simples et neutres. Offrez-leur cet ensemble qui (obv) amusez-vous avec des lamas et un arc-en-ciel la frange.

