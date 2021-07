16 meilleures plantes pour votre balcon en 2021 – Plantes de balcon à faible entretien

Blanchi costela

Il n’y a vraiment rien dans ce monde qui puisse apporter une énergie positive instantanée comme une bonne vieille plante. Je veux dire, les effets subliminaux et joyeux des billes vertes ont sur les gens par littéralement juste existant … Show-offs, d’accord ?! Mais à cause de leur inducteur de dopamine pouvoirs (et le fait qu’ils vous font automatiquement passer pour un adulte responsable), ils attirent beaucoup et sont recherchés partout, dans les chambres, les cuisines, les salles de bain et même les balcons des gens !

Si vous recherchez les meilleures plantes pour votre balcon (parce que, oui, toutes les plantes ne peuvent pas survivre de la même manière), alors vous êtes au bon endroit. Vous en trouverez ici adorent absolument la lumière du soleil et nécessitent un entretien très minime (c’est l’un des meilleurs éléments à leur sujet). Certains sont gros, d’autres vraiment petits, et il y en a quelques-uns qui ont les fleurs les plus magnifiques.

Donc, que vous soyez un débutant entrant dans le monde des parents de plantes ou que vous soyez quelqu’un qui souhaite simplement ajouter à sa famille verte, vous trouverez ci-dessous des choix qui s’épanouissent absolument dans les zones ensoleillées à semi-éclairées. Et si cela ressemble à la situation d’éclairage de votre balcon, alors votre nouvel enfant est à portée de main.

1

celui-ci qui aime le soleil et l’ombre

Philodendron Birkin The Sill thesill.com

48,00 $

Ce bb a juste besoin d’une lumière vive et indirecte pour s’épanouir ! Donc, si votre balcon est ombragé, je vous suggère de vous y percher pour qu’il ait un bon équilibre entre soleil et fraîcheur.

2

ce super ange nécessitant peu d’entretien

Hoya Carnosa Hey Botanique heybotany.com

49,00 $

Le gentil la chose à son sujet est qu’elle n’a pas besoin d’être arrosée autant – donc si vous êtes quelqu’un qui oublie souvent de faire une tâche comme celle-là, vous êtes en sécurité !

3

cet amour multicolore

Echeveria Rosea Bloomscape bloomscape.com

69,00 $

Nouveaux parents végétaux, cette beauté à feuilles violettes et vertes est votre premier enfant idéal. Il nécessite très peu d’entretien, absorbe les rayons du soleil et élimine même les toxines de l’air.

4

celui-ci qui semble tout droit venu d’une île

Sagoutier Plants.com plants.com

44,99 $

Apportez toutes les vibrations tropicales à votre maison avec ce magnifique palmier à tomber mort. Il préfère la lumière indirecte, aime les conditions humides et n’a pas besoin de se désaltérer aussi souvent.

5

ce duo dynamique

Jardin Lumineux Jardin Lulas lulasgarden.com

32,00 $

Quoi de mieux qu’une succulente ? Deux succulentes ! Ce pot chic est accompagné d’un duo frais et lumineux.

6

ce joyau lumineux

Philodendron Brésil Leaf Me Co. leafme.co

35,00 $

Si vous voulez que cette plante ait des feuilles vertes éclatantes comme sur la photo, vous devez vous assurer qu’elle se trouve dans un endroit où elle peut recevoir beaucoup de soleil.

7

celui-ci qui peut vivre v longtemps

Satin Pothos Hey Horti heyhorti.com

28,00 $

Une plante qui vous durera littéralement des années est ce pothos en satin, mauvais garçon. Il est fort seul et est très tolérant à la sécheresse.

8

cette douce fleur

Lys de Casablanca

Les lys peuvent être cultivés n’importe quand, mais ils aiment le temps d’automne (qui arrive!). Ils profitent à la fois du soleil et de l’ombre, donc si votre balcon offre le meilleur des deux mondes et que vous souhaitez ajouter de la flore à votre espace extérieur, pensez à ces joyaux.

9

cette option d’ambiance

La tige urbaine Winona urbanstems.com

55,00 $

Le planteur seul est tout simplement trop magnifique pour être laissé de côté. Il embellira totalement votre balcon instantanément ! Et nous ne pouvons pas oublier le fait que les succulentes sont plus que faciles à entretenir.

dix

cette plante audacieuse

Sansevieria, plante vivante de serpent Costa Farms amazon.com

33,99 $

Que votre balcon reçoive beaucoup de ou presque aucun soleil, cette plante serpent adorera son coin où qu’elle se trouve. (Note latérale : mais si vous voulez le voir s’épanouir, vous le placerez dans un endroit qui reçoit tous les faisceaux).

Onze

ce joli citronnier

Meyer Citronnier Agrumes Meyer brighterblooms.com

69,99 $

Oui, vous pouvez faire pousser un citronnier entier sur votre balcon ! C’est possible !! Tant qu’il y a de la lumière accessible et qu’elle est suffisamment spacieuse pour accueillir ce grand étourdisseur, vous pouvez être béni avec des fruits juste à l’extérieur de votre humble demeure.

12

cette reine aux multiples facettes

Aloe Plant Shop Terrain shopterrain.com

44,00 $

Non seulement l’aloès vous apportera de la joie, mais cela vous apportera également un soutien médical. Accrochez cette mignonne qui peut honnêtement survivre à tout type de situation de logement.

13

celui-ci qui aime la météo

Mini bougainvillier La Jolla fleur rouge plante MYSHELFIE etsy.com

12,99 $

Ajoutez une touche de couleur à votre petit jardin avec cette reine animée. Elle s’exhibe vraiment dehors et adore la saison chaude.

14

celui-ci qui attire les papillons

Plante d’asclépiade AmericanPlants etsy.com

23,99 $

Appel à tous les amoureux des papillons, des insectes et des oiseaux ! Cette plante d’asclépiade est un succès parmi les ~ visiteurs ~, et si cela ne vous dérange pas que des petites créatures fassent leur apparition sur votre balcon, achetez-la dès que possible.

quinze

ce petit cactus amusant

Conte de fées du désert The Bouqs Co. The Bouqs Co

44,00 $

Il n’y a vraiment rien de plus adorable qu’un petit cactus.

16

cette famille d’herbes

Trio de jardin culinaire Kit Urban Leaf geturbanleaf.com

29,00 $

Peut-être que vous avez touché au ~ monde de la cuisine ~ et que vous souhaitez faire pousser certaines de vos PROPRES herbes. Tout d’abord, j’adore ça pour toi ! Deuxièmement, je suggère d’acheter cet ensemble contenant du basilic, du persil et de la coriandre – ils ont tous besoin de M. Sun environ quatre à six heures par jour et d’être arrosés. deux à trois fois par semaine.

