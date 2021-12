16 meilleurs Zelda Breath Of The Wild Glitches de 2021

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 devrait sortir en 2022. Mais pendant que nous attendons, Max – alias RinHara5aki – est toujours aussi fort avec le Breath of the Wild original, couvrant les deux choses que vous ne saviez pas encore Dans Zelda Breath Of The Wild et des exploits et des problèmes incroyables trouvés par la communauté. Dans cette vidéo, nous couvrons les découvertes les plus marquantes de 2021.

En janvier, les joueurs ont continué à s’appuyer sur le problème de stockage de mémoire, trouvant un moyen de permettre aux joueurs d’avoir 80 000 flèches. Ils ont également découvert que les Yiga Blademasters pouvaient être conçus pour retirer la Master Sword de son piédestal. En mars, les joueurs ont déterminé comment jouer au jeu à la première personne et comment soulever des objets extrêmement lourds.

Juin a été un mois énorme, avec des découvertes allant de l’obtention d’un coffre impossible à atteindre, au placement de bombes à l’intérieur d’objets et à la recherche de meilleurs moyens de dupliquer des objets à l’aide d’Octoballons. En septembre, les joueurs avaient trouvé de nouvelles façons de speedrun le jeu en se déplaçant à travers le monde sans utiliser d’endurance. À la fin de l’année, les chasseurs de pépins avaient même trouvé comment se débarrasser complètement de la Sheikah Slate, prouvant que les pouvoirs mentaux de Link étaient suffisants pour utiliser les capacités runiques.

Si vous aimez le bac à sable The Legend of Zelda: Breath of the Wild comme nous, rendez-vous sur YouTube.com/GameSpot pour découvrir des centaines de trucs, astuces, problèmes et exploits, y compris 33 façons étonnantes de voler dans Zelda: Breath du Sauvage. Joyeuses fêtes!