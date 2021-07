16 nouveaux cas de COVID-19 liés aux Jeux olympiques, mais aucun athlète et aucun du Village des Jeux

in

Le nombre total de cas dans le village des Jeux s’élève actuellement à 19.

Les organisateurs des Jeux Olympiques ont annoncé mercredi 16 nouveaux cas de COVID-19 associés à l’événement, mais aucun d’entre eux n’était un athlète. Les nouveaux ajouts ont porté le nombre total de cas liés aux Jeux à 169. C’est pour la première fois en quatre jours qu’aucun cas de COVID-19 n’a été signalé parmi les athlètes olympiques.

Sur les 16, quatre sont du personnel concerné par les Jeux, deux des médias, neuf sous-traitants et un bénévole. Mais aucun des 16 ne séjournait au village olympique.

Selon les rapports, deux cas précédemment signalés se sont avérés négatifs et ont été retirés du total cumulé. Les chiffres ont été publiés un jour après que Tokyo a signalé un record de 2 848 infections quotidiennes à coronavirus. Le nombre total de cas dans le village des Jeux s’élève actuellement à 19.

Les organisateurs ont déclaré que 38 484 personnes de l’étranger étaient entrées au Japon pour les Jeux lundi. Le joueur de tennis néerlandais Jean-Julien Rojer a été le dernier à se retirer de son événement après avoir été testé positif au virus.

Rojer et son partenaire de double Wesley Koolhof, qui devaient affronter Marcus Daniell et Michael Venus de Nouvelle-Zélande, se sont retirés de leur match de deuxième tour lundi après le résultat positif du test de Rojer. Les contingents qui ont été touchés par COVID-19 après avoir atterri à Tokyo comprennent la République tchèque, les États-Unis, le Chili, l’Afrique du Sud et les Pays-Bas, entre autres.

