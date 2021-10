16 phrases courantes dans les actualités et ce qu’elles signifient réellement

de L’Abeille de Babylone :

Comme tout le monde le sait, les médias savent ce qui est le mieux pour nous et ils disent toujours la vérité. Le seul problème est qu’ils utilisent des mots vraiment gros et compliqués que nous, les gens simples, ne comprenons tout simplement pas. Comment allez-vous jamais suivre? Eh bien, ne vous inquiétez pas ! Nous avons préparé ce guide de traduction spécial pour vous, donc la prochaine fois que vous regarderez les nouvelles, vous pourrez suivre !

1) « Théorie du complot démystifiée » = un événement complètement factuel qui est 100% vrai et nous ne l’aimons pas

2) « Ceci est une désinformation dangereuse » = nous ne sommes pas vraiment d’accord avec ça mais les gens le partagent quand même

3) « Traitement des infections bactériennes des animaux de ferme » = pénicilline

4) « panéliste conservateur » = gars qui a déjà voté pour Ronald Reagan, peut-être par erreur

5) « Événement super-épandeur » = rassemblements de gens qu’on n’aime pas

6) « C’est la fin de la démocratie » = Trump a dit une chose

7) « La science établie » = une étude non examinée par une organisation possiblement fictive qui vient de sortir ce matin

8) « Indignation généralisée » = 3 personnes sur Twitter se sont fâchées

9) « Déclarations racistes » = littéralement ne veut rien dire

10) « Rassemblement informel de personnes partageant les mêmes idées qui favorise un sentiment de camaraderie et de communauté entre amis et voisins » = lignes de pain

11) « Zéro » = n’importe où de zéro à plusieurs milliers de milliards

12) « Les républicains bondissent » = euh oh… un démocrate a violé quelqu’un

13) « Généralement paisible » = c’était hyper-violent mais on est d’accord avec ça

14) « Sifflet pour chien raciste » = un sifflet super secret que seuls les racistes peuvent entendre et nous seuls l’avons entendu

15) « Sources anonymes » = nous avons totalement inventé cela

16) « C’est une pomme » = c’est une banane

