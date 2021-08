16 rappeurs américains se qualifient pour la finale de la plus grande bataille de rap espagnol au monde

*Jeudi dernier (08-12-21), la plus grande bataille de rap freestyle espagnol au monde, Bataille Red Bull a organisé un événement de qualification de bataille virtuelle sans précédent qui a vu 36 des plus grands rappeurs espagnols de freestyle américains s’affronter lors d’une soirée passionnante de batailles en tête-à-tête et après que la poussière soit retombée d’une nuit dynamique d’esprit vif, de fluidité et de polyvalence, Les juges du Red Bull Batalla ont réduit le peloton de 36 à un groupe de 16, qui revendiquent désormais tous une place pour participer à la finale américaine qui aura lieu le 18 septembre à Los Angeles.

Pour une liste détaillée des 16 meilleurs concurrents choisis pour progresser et participer aux finales américaines du Red Bull Batalla 9/18, lisez la suite. Pour revivre à la demande l’événement Qualifier Battle du 12 août, rendez-vous sur Red Bull Batalla sur Twitch, YouTube et Facebook.

Les concurrents américains de cette année

Après une saison 2020 record, Red Bull Batalla a sélectionné le dernier lot des 16 meilleurs MC espagnols de freestyle dans toutes les poches des États-Unis. jugés et classés par un panel d’experts pour déterminer les concurrents américains. Les rappeurs sélectionnés incluent Texas’ McBetho qui a remporté des championnats en Colombie et au Mexique, mais entre dans sa première bataille américaine, ingénieur industriel le jour, pionnier du hip-hop la nuit à Las Vegas’ RuRa et cinq fois champion de style libre à Miami OG Frases. Vous trouverez ci-dessous la liste complète des finalistes annoncés aujourd’hui.

En plus de ces stars montantes du hip-hop, les trois premiers finalistes du concours 2020— Yartzi, Champion des États-Unis l’an dernier de Porto Rico, El Dilem un finaliste 2020 de New York et Jordi, qui s’est classé troisième en 2020, sont tous invités à revenir directement en finale américaine.

Finales américaines | 18 septembre

Les 16 meilleurs finalistes issus du Red Bull Batalla Qualifier Day affronteront les trois finalistes de retour de 2020 pour le championnat américain Red Bull Batalla, le 18 septembre à Los Angeles. Au cours de la compétition, 16 deviendront un lorsque le champion 2021 des États-Unis Red Bull Batalla sera couronné. Pour rester à jour sur les détails de la finale américaine du Red Bull Batalla, rendez-vous ici.

Finales mondiales | 11-12 décembre

Après la finale nationale des États-Unis, les champions respectifs de plus de 10 pays, dont les États-Unis, le Mexique, l’Espagne et la Colombie, s’affronteront pour la finale mondiale du Red Bull Batalla, où un seul concurrent sera couronné champion du monde du Red Bull Batalla 2021.

La diffusion en direct de la finale mondiale du Red Bull Batalla 2020 a été regardée par plus de 1,5 million de téléspectateurs simultanés, ce qui en fait l’un des deux diffusions musicales en direct les plus regardées de l’année (source). Pour revivre les temps forts de 2020, rendez-vous sur le site Red Bull Batalla Red Bull TV Batalla.

Pour en savoir plus sur la saison 2021 du Red Bull Batalla, rendez-vous ici.

Liste complète des 16 meilleurs finalistes choisis pour progresser et participer à la finale américaine 2021 à Los Angeles le 18/09 :

Adonie : New York, NY — IG : @adonys_ys

Né en République dominicaine et élevé à Long Island, NY, Adonys a commencé le freestyle dès son adolescence et a continué tout au long du lycée et du collège. Il apporte des années d’expérience et de passion à la compétition.

Chef: Los Angeles, Californie — IG : @bossmtc

Boss, né et élevé à Los Angeles, est impatient d’apporter son flux de la côte ouest à Red Bull Batalla. En compétition pour une deuxième année consécutive, Boss est prêt à représenter sa ville natale tout en délivrant son son unique.

Cubain: McAllen, Texas — IG : @cuban.mc

Né dans un restaurant à Cuba, le premier goût du freestyle de Cuba est venu en offrant sa propre tournure à la musique qu’il écoutait, en changeant les paroles où il l’entendait. L’art et la poésie du rap lui ont littéralement sauvé la vie. Une fois qu’il a déménagé à Miami, Cuban a découvert les “Red Bull Batallas de Gallos”, sa toute première exposition aux battles de rap freestlye. Trouvant tous les tournois locaux qu’il pouvait rencontrer, Cuban a construit une communauté autour de lui, créant des batailles RGV au Texas. Il s’est engagé à obtenir son diplôme universitaire et a pour objectif ultime de devenir un rappeur et un freestyler établi.

Eckonn : Orlando, Floride — IG : @eckonn

Eckonn d’Orlando est un champion de Floride de freestyle de 23 ans. Né au Venezuela, le chanteur et auteur-compositeur est prêt à lancer son métier à l’échelle mondiale.

El Dilem : New York, NY — IG : @el_dilema

Anthony AKA El Dilema est un MC qui est entré dans le monde du Freestyle en République Dominicaine République dans sa jeunesse. Après avoir déménagé aux États-Unis, son métier a évolué à la suite de les influences de la culture et des scènes hip-hop du pays. El Dilema est actuellement un résident de la ville de New York où il a été surnommé le «roi de la ville de New York».

El Poète : Phoenix, AZ – IG: @pots.poeta

Mélangeant les sons des États-Unis et du Mexique, El Poeta a créé un son de signature depuis qu’il a commencé sa carrière hip-hop à 16 ans. Né au Mexique, mais maintenant basé en Arizona, le MC hardcore monte sur scène aux États-Unis pour dépasser tout le monde. attentes.

GIO : Houston, Texas — IG : @gio.vsc

Issu d’un monde sans musique autour de lui, GIO a découvert le hip-hop à travers la Mcklopedia du Venezuela. À travers des enregistrements underground et des batailles de rue spontanées, GIO apporte son expertise ingénieuse sur scène et s’est même déplacé aux États-Unis pour prouver ses talents sur une grande plate-forme.

JAYCO : Yonkers, NY – IG: @yosoyjco_official

Champion dominicain de freestyle, JAYCO, a toujours eu le don pour l’art du freestyle. Jerry a formé son propre groupe appelé “Corto Circuito”, ce qui l’a amené à s’associer à DJ Demo pour se produire dans un spectacle intitulé “Fatality”. Il a rapidement découvert et participé au concours « Redbull Batalla De Los Gallos », dans lequel il a remporté la deuxième place lors de la finale internationale à Venzeuela en 2007. JAYCO continue de collaborer et de se produire avec des artistes de la scène hip-hop latino. Il entre pour la première fois au Red Bull Batalla et a déjà marqué les esprits.

Jordi : Austin, Texas – IG: @jordi.esparza

Jordi est né à Eagle Lake, au Texas. À l’âge de 2 ans, il déménage avec sa famille à Torreón, au Mexique. Jordi est retourné aux États-Unis à 16 ans et a continué à étudier la psychologie à l’université. Il travaille actuellement dans l’aménagement paysager et réside à Austin, au Texas. Après avoir terminé deuxième de la finale nationale 2019, Jordi est impatient de revenir sur l’étape de Batalla pour tenter à nouveau le titre.

Klaze : Miami, Floride — IG : @klaze_sr

Klaze représente la scène freestyle de Miami à l’âge de 18 ans. L’un des plus jeunes concurrents de la compétition, Klaze est sûr de montrer ce que la nouvelle école a à offrir.

LinkOne : Porto Rico — IG : @link_one

Faisant ses débuts dans le hip-hop à travers la culture de la rupture et du graffiti, LinkOne de Porto Rico est ravi de rivaliser avec différentes générations d’artistes freestyle pour l’amour du métier. Prêt à concourir au niveau international, LinkOne représentera Porto Rico dans le monde entier.

McBetho : Irving, Texas — IG : @mcbethomx

Faisant ses débuts à Tijuana, au Texas, McBetho est un champion international en compétition aux États-Unis, en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Son amour du freestyle vient de l’habileté mentale qu’il faut pour réussir et de la magie que l’improvisation peut apporter. Apportant cette magie aux États-Unis, McBetho s’efforce de présenter ses talents à l’échelle internationale pour sa première victoire potentielle au Red Bull Batalla.

OG Frases : Miami, Floride — IG : @ogfrases

OG Frases, quintuple champion de freestyle à Miami, est un vétéran estimé du monde du freestyle depuis ses débuts en 2006. Champion régional de Miami pour la Batalla de Maestros et troisième de la finale américaine de la Bataille de 2019, OG Frases a tout ce qu’il faut pour potentiellement conquérir le Finale du Red Bull Batalla 2021.

Sens inverse: Orlando, Floride — IG : @reverse_mc7

La spécialité freestyle d’Orlando MC Reverse sera mise à l’épreuve lors de sa prochaine apparition au Red Bull Batalla. Se faisant un nom localement, Reverse cherche à donner à son nom une attention nationale.

RuRa : Las Vegas — IG : @rura.mc

Ingénieur industriel le jour et pionnier du hip-hop la nuit, Rura d’origine cubaine s’investit à 100 % dans chaque projet auquel il participe. Créateur de la première ligue espagnole de freestyle à Las Vegas et participant au premier Red Bull Batalla aux États-Unis, RuRa continue d’innover dans tous les aspects de son travail.=

Yartzi : Porto Rico — IG : @yartzirial

Le champion national en titre de la bataille des États-Unis, Yartzi, revient avec une autre victoire à son actif. Yartzi est un pionnier bien connu, ayant amassé de nombreux titres tels que Champion International du 7 au Punch au Mexique et deuxième place mondiale au Double AA en Argentine. Il a récemment participé en tant que premier MC portoricain à la Freestyle Master Series. Yartzi est celui à surveiller aux Nationaux !

À PROPOS DE RED BULL BATALLA

Bataille Red Bull est une compétition mondiale de rap freestyle qui, depuis 2005, offre une plate-forme aux meilleurs improvisateurs hip hop du monde espagnol pour se connecter, se développer et rivaliser. Au cours des dernières années, le projet fondé par Red Bull est devenu la plus grande compétition internationale de battle de freestyle au monde, réunissant l’Amérique latine espagnole et l’Espagne. Les racines de cette scène de rap improvisé sont aussi profondément liées au hip hop qu’aux styles d’improvisation des troubadours folkloriques traditionnels. Il a évolué vers un style complètement distinct de celui du hip hop en Amérique du Nord. Avec Red Bull Batalla, Red Bull donne l’opportunité aux jeunes MC de s’entraîner, de se produire et d’améliorer leurs compétences en improvisation et en rap.

