16 régions françaises rentrent en lock-out à partir de minuit ce soir

Les responsables de la santé français placeront 16 régions en lock-out à partir de minuit ce soir au milieu de la dernière augmentation des cas de Covid-19.

Le Premier ministre français, Jean Castex, a annoncé ce soir des plans de verrouillage et a confirmé qu’ils seraient en place pour une période de quatre semaines.

Le gouvernement français a rassuré les gens sur le fait que ce verrouillage ne sera pas aussi strict que ceux observés dans le passé et que les écoles resteront ouvertes.

Les activités de plein air seront également autorisées dans un rayon de 10 km autour du domicile d’une personne, mais les magasins non essentiels devront fermer à partir de minuit ce soir.

Les déplacements internes seront également interdits, tandis que cette dernière vague de restrictions verra un couvre-feu national reporté à 19 heures, heure locale.

Parallèlement au nombre croissant de cas, ce verrouillage intervient alors que la lenteur du déploiement des vaccins a contraint les autorités à adopter à nouveau des mesures plus strictes.

Jeudi, 34998 nouveaux cas de COVID-19 ont été signalés, ce qui représente en fait une réduction par rapport aux 38000 nouveaux cas de mercredi.

268 personnes sont également décédées au cours des dernières 24 heures, portant le nombre de morts dans le pays à 91 679.

S’exprimant jeudi soir, M. Castex mentionné:

« Le moment est venu d’aller plus loin, avec des restrictions plus exigeantes là où les choses sont les plus critiques. »

Pendant ce temps, après que l’EMA a annoncé que le vaccin d’AstraZeneca était sûr et efficace, Castex a déclaré que le déploiement reprendrait vendredi après-midi.

«Le vaccin AstraZeneca COVID-19 est efficace, comme le souligne le régulateur européen.

« Il n’a que des effets secondaires relativement rares … il a un rapport risque / récompense positif. »