16 thèmes de James Bond à secouer et à agiter

Les thèmes de James Bond occupent une place particulière dans l’héritage des bandes originales de films, et certains des plus grands de la musique populaire moderne, dont Louis Armstrong, Tom Jones, et Paul Mccartney, ont contribué à certaines des meilleures chansons de Bond de tous les temps.

Depuis 1962, plus de 20 thèmes Bond ont fourni des succès aux artistes impliqués, et deux des chansons les plus récentes de Bond Franchise – “Skyfall” d’Adele et Sam Smith“Writing’s On The Wall” de “Writing’s On The Wall” – ont même tous deux remporté l’Oscar de la meilleure chanson originale.

Voici notre sélection des 15 meilleures chansons de Bond de tous les temps. Bien que certains favoris manquent – y compris “The Man With The Golden Gun” (Lulu), “All Time High” (Rita Coolidge pour Octopussy), “The Living Daylights” (a-ha), “Another Way To Die” (Alicia Keys et Jack White pour Quantum of Solace), « Die Another Day » (Madone), « Le monde ne suffit pas » (Ordures) et « Vous connaissez mon nom » (Chris Cornell pour Casino Royale) – il y a beaucoup de succès à apprécier avant la sortie du prochain film 007.

« De Russie avec amour » (Matt Monro, 1963)

Matt Monro était l’une des grandes stars de la chanson des années 60 – avec des tubes tels que “My Kind Of Girl” – et sa chanson Bond, écrite par Lionel Bart (d’Oliver! Fame) et arrangée et composée par le célèbre John Barry, a passé 13 semaines dans les charts britanniques. La chanson de Monro est jouée pendant le film (en tant que musique source sur une radio) et sur les titres de fin de la deuxième sortie de Sean Connery en tant que 007.

“Goldfinger” (Shirley Bassey, 1964)

Shirley Bassey a livré avec force une chanson écrite par John Barry, Anthony Newley et Leslie Bricusse, lorsqu’elle a chanté sur «l’homme avec la touche Midas». Elle a dit que la chanson lui avait donné la chair de poule lorsqu’elle l’avait entendue pour la première fois. L’orchestration luxuriante et les sons de cor rauque ont contribué à faire de “Goldfinger” un spectacle de cabaret pour Bassey pour le reste de sa carrière.

« Boule de tonnerre » (Tom Jones, 1964)

Tom Jones a été amené à chanter “Thunderball” de John Barry après qu’il ait été utilisé pour remplacer le premier choix d’une chanson intitulée “Mr. Baiser Baiser, Bang Bang. La voix puissante du chanteur gallois était parfaite pour les couplets grandioses et le refrain de “Thunderball”. Il a atteint une note si élevée à la fin qu’il s’est soi-disant évanoui dans la cabine d’enregistrement. “J’ai fermé les yeux et j’ai tenu la note si longtemps quand j’ai ouvert les yeux que la pièce tournait”, a déclaré Jones.

“Vous ne vivez que deux fois” (Nancy Sinatra, 1967)

John Barry voulait qu’Aretha Franklin chante “You Only Live Twice”, tandis que le producteur Albert Broccoli regardait Frank Sinatra en tant que nouveau chanteur de 007. Ils ont finalement fait un compromis en utilisant Nancy Sinatra, qui a livré une version soyeuse de la chanson.

“Nous avons tout le temps du monde” (Louis Armstrong, 1969)

John Barry a personnellement rendu visite au maestro du jazz Louis Armstrong de lui demander d’enregistrer “We Have All The Time In The World”, et le compositeur a déclaré que, pour lui, cela se situait en tête des meilleures chansons de Bond. Il a été utilisé dans Au service secret de Sa Majesté, le seul film mettant en vedette George Lazenby dans le rôle de Bond. Armstrong, qui avait 67 ans à l’époque, a livré une version émouvante et sentimentale d’une chanson qui a de nouveau été un succès en 1994 lorsqu’elle a été rééditée après son utilisation dans une publicité Guinness.

« Les diamants sont éternels » (Shirley Bassey, 1971)

“Diamonds Are Forever”, co-écrit par Barry et Don Black, a un chant doux de Shirley Bassey dans sa deuxième sortie Bond, ainsi que des arpèges sinistres de harpe et des éclats de jeu de trompette dynamique. La musique semblait capturer le monde glamour et dangereux d’être un espion international. Bassey reviendrait pour une autre chanson de Bond, chantant « Moonraker » en 1979.

“Vivre et laisser mourir” (Paul McCartney & Wings, 1973)

“Live And Let Die” a été écrit par Paul et Linda McCartney et est devenu le premier grand succès de leur groupe Wings. La chanson, écrite pour le film mettant en vedette Roger Moore dans le rôle de Bond, a réuni McCartney et Beatles producteur Sir George Martin, qui était responsable de l’orchestration intelligente. Le premier des thèmes de Bond qui pourrait prétendre être une chanson rock, “Live And Let Die” présente une belle guitare d’Henry McCullough.

“Personne ne fait mieux” (Carly Simon, 1977)

“Nobody Does It Better”, la douce ballade de L’espion qui m’aimait, s’accordait bien avec l’histoire romantique concernant Bond (Roger Moore) et l’agent soviétique Anya Amasova (Barbara Bach) pendant la guerre froide des années 70. Simon, qui a connu un succès avec “You’re So Vain”, a livré une version puissante d’une chanson d’amour ludique et ironique.

« Pour vos yeux seulement » (Sheena Easton, 1981)

Sheena Easton était une chanteuse prometteuse qui avait récemment eu un hit n ° 1 en Amérique avec “Morning Train” lorsqu’elle a été choisie pour chanter le thème d’un autre film de Roger Moore. Sa prestation légère et romantique convenait aux paroles de Bill Conti et Mike Leeson, et la chanteuse écossaise a été filmée en train d’interpréter la chanson lors de ses premiers titres.

“A View To A Kill” (Duran Duran, 1985)

“A View To A Kill”, du groupe de new wave anglais Duran Duran, a été l’une des chansons à thème de James Bond les plus réussies commercialement, atteignant le numéro 1 en Amérique et étant nominée pour un Golden Globe de la meilleure chanson originale. La chanson a été écrite par le groupe et John Barry et a été enregistrée avec un orchestre de 60 musiciens.

« Licence de tuer » (Gladys Knight, 1989)

Il y a plus qu’une touche de la ballade puissante des années 80 sur “License To Kill”, qui a été écrite pour le film Bond du même nom avec Timothy Dalton dans le rôle principal. Gladys Knight chante assurément sur un son qui mélange cors et cymbales avec la programmation de batterie, percussions, basse Moog et synthétiseurs qui étaient populaires à l’époque.

« Eil d’or » (Tina Turner, 1995)

La voix soul et puissante de Tina Turner s’intégrait bien dans la tradition Shirley Bassey des thèmes de Bond, et les compositeurs de GoldenEye – Bono et The Edge de U2 – est resté proche du son traditionnel de John Barry 007 avec l’une des meilleures chansons de Bond de l’ère moderne.

“Demain ne meurt jamais” (Sheryl Crow, 1997)

Sheryl Corbeau est arrivé en tête dans une bataille compétitive pour chanter le thème d’un film de Bond mettant en vedette Pierce Brosnan dans le rôle de 007. Crow avait grandi en tant que fan de Bond et a déclaré qu’elle aimait «le campness, les doubles sens et les insinuations sexuelles» dans les films. Sa chanson a été nominée pour un Golden Globe.

« Skyfall » (Adèle, 2012)

Adele a remporté un Oscar pour sa version acclamée de “Skyfall” pour le film de Daniel Craig Bond. La chanson pop orchestrale, écrite par Adele et le producteur Paul Epworth, est considérée comme l’une des meilleures chansons de Bond. “Dès les premières mesures, j’ai su immédiatement que c’était bon”, a déclaré Craig. « Puis la voix s’est fait entendre et c’était exactement ce que je voulais depuis le début. C’est devenu de mieux en mieux parce qu’il correspondait parfaitement au film.

« L’écriture est sur le mur » (Sam Smith, 2015)

Radiohead avait initialement été invité à composer la chanson thème de Bond pour Spectre, mais lorsque leur composition a été rejetée, Sam Smith est intervenu avec compétence. Sam Smith n’avait que 23 ans lorsqu’ils ont co-écrit “Writing’s On The Wall”. Le single est devenu le premier des thèmes de Bond à atteindre la première place du classement des singles au Royaume-Uni. Le co-auteur de la chanson, Jimmy Napes, joue du piano délicat derrière le chant luxuriant de Smith.

“Pas le temps de mourir” (Billie Eilish, 2020)

Sorti près de deux ans avant le film du même nom, « No Time To Die » de Billie Eilish n’en a pas moins fait un tabac. Il a atteint le numéro 1 au Royaume-Uni et a valu à Eilish un Grammy Award de la meilleure chanson écrite pour les médias visuels. L’air était une collaboration avec Hans Zimmer et Johnny Marr, mais la star ici est sans aucun doute Eilish, qui montre son incroyable voix chantée tout au long. – Sam Armstrong

Vous cherchez plus? Découvrez les 50 meilleures chansons sur le thème du cinéma de tous les temps.