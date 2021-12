161,68 infections et l’incidence atteint 1 775 cas

30/12/2021

Les communautés autonomes ont notifié le ministère de la Santé ce jeudi 161 688 nouveaux cas de COVID-19[feminine, 74 487 d’entre eux diagnostiqués au cours des dernières 24 heures. Ces chiffres sont supérieurs à ceux du même jour la semaine dernière, où 72 912 positifs ont été signalés, ce qui montre la tendance à la hausse de l’évolution de la pandémie.

Le nombre total d’infections en Espagne s’élève déjà à 6 294 745 depuis le début de la pandémie, selon les statistiques officielles. L’incidence cumulée au cours des 14 derniers jours pour 100 000 habitants s’élève à 1 775,27, contre 1 508,39 hier. Au cours des deux dernières semaines, un total de 842 382 positifs ont été enregistrés.

Dans le rapport de ce jeudi, ils ont été ajoutés 74 nouveaux décès, contre 82 jeudi dernier. Jusqu’à 89 405 personnes avec un test de diagnostic positif sont décédées depuis l’arrivée du virus en Espagne, selon les données recueillies par le ministère. Au cours de la semaine dernière, 282 personnes avec un diagnostic positif confirmé de COVID-19 sont décédées en Espagne.

Actuellement, il y a 10 768 patients admis pour COVID-19 dans toute l’Espagne (10 411 ce mercredi) et 1 803 en soins intensifs (1 773 ce mercredi). Au cours des dernières 24 heures, il y a eu 1 662 entrées (1 727 ce mercredi) et 1 323 nouvelles arrivées (1 239 ce mercredi). Le taux d’occupation des lits occupés par le coronavirus s’élève à 8,81 % (8,51% ce mercredi) et en USI à 19,42 % (19,10 ce mercredi).

Les communautés autonomes ont réalisé 2 413 264 tests diagnostiques, dont 1 342 488 PCR et 1 070 776 tests antigéniques, avec un taux global pour 100 000 habitants de 5 131,74.

Pendant ce temps, le taux de positivité s’élève à 20,47 %, contre 20,37 % hier. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) recommande que ce chiffre soit inférieur à 5 % pour considérer la propagation du virus comme « contrôlée ».

Vaccination

D’autre part, les communautés autonomes ont administré jusqu’à ce jeudi un total de 83 529 797 doses du vaccins contre le COVID-19 de Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca et Janssen. Cela représente 96,4 % de celles distribuées, qui s’élèvent à 86 690 398 unités.

Le ministère de la Santé a mis à jour le calcul des doses de rappel de Moderna, car seule une demi-dose par personne est administrée dans ces doses de rappel. Ainsi, selon ces données, 10 666 369 troisièmes doses ont déjà été administrées, 7 589 705 de Pfizer et 3 076 664 de Moderna. Ces données collectent les doses supplémentaires chez les personnes présentant une affection à haut risque et celles vivant en résidence, ainsi que les personnes de plus de 60 ans et celles vaccinées avec une dose unique de Janssen.

De plus, un total de 898 676 enfants de 5 à 11 ans ont déjà reçu leur première dose, soit 34 902 de plus qu’hier (863 774), après le début de la vaccination mercredi 15 décembre.

Au total, 37 869 504 personnes ont déjà reçu la directive complète, soit 4 257 de plus qu’hier. Cela représente 89,9 % des personnes de plus de 12 ans. D’autre part, un total de 38 766 041 personnes ont reçu au moins une dose, soit 92 pour cent de la population cible.

Les données indiquent que 59 085 843 doses de Pfizer ont été livrées en Espagne, avec 58 424 423 administrées ; 15 041 710 correspondant à Moderna, avec 12 434 164 déjà inoculés ; 9 048 320 d’AstraZeneca, avec 9 792 990 injectés ; et 2 140 525 de Janssen, avec lesquels 1 979 544 personnes ont été vaccinées.

Le ministère de la Santé a fourni ces informations dans le rapport d’activité du processus de vaccination contre le COVID-19 sur la base des données recueillies entre le 27 décembre 2020, jour du début des vaccinations, et le 29 décembre.