16Arlington s’aventure dans les vêtements de mariée – WWD

OUI À LA ROBE : 16Arlington, basée à Londres, est connue pour son esprit de fête, son flair pour les plumes et les designs tendance, et pour attirer des clients tels que Lena Dunham, Solange Knowles, Billie Eilish et Jennifer Lopez.

Maintenant, il veut apporter un peu de cet esprit de fête décadent dans les vêtements de mariée avec une première collection qui sera lancée le 7 juin. Les nouveaux vêtements de mariée seront vendus sur la plate-forme de commerce électronique de la marque et sur Matchesfashion dans le cadre de l’édition croissante de mariage du détaillant.

« En tant que marque, nous avons toujours tenu à inclure toutes les femmes dans la conversation. Le marché de la mariée a eu l’impression de faire exactement le contraire – il est fortement stéréotypé et trop ciblé. Nous voulions briser ces barrières et créer quelque chose qui sort des sentiers battus, quelque chose qui ressemble à une extension de notre prêt-à-porter et partage la même attitude « conçu pour passer un bon moment »”, ont déclaré les cofondateurs de la marque, Marco Capaldo et Kikka Cavenati. , ajoutant qu’ils tenaient à offrir des pièces qui fonctionnent aussi facilement le jour du mariage, que pour d’autres grands événements et les célébrations futures.

La nouvelle gamme présente des signatures de la marque telles que des minis à plumes, des styles midi moulants, des nuisettes et des séparations, le tout étant donné le traitement de mariée avec des plumes de marabout blanches, du satin et des paillettes irisées à gogo. Le plan est de continuer à explorer la catégorie avec une « collection en constante évolution », plutôt qu’une approche saisonnière.

Les prix varient de 895 livres à 2 700 livres.

“C’est parfait pour notre client qui veut faire une déclaration lors de son grand jour”, a déclaré Natalie Kingham, directrice de la mode de Matchesfashion.

La marque prévoit de maintenir la distribution serrée pour la mariée, avec Matchesfashion comme partenaire exclusif et en se concentrant sur les propres canaux de commerce électronique de 16Arlington et les rendez-vous personnalisés dans le studio londonien de la marque.

Le lancement intervient à un moment où les couples du monde entier peuvent enfin relancer leurs projets de mariage et il existe une nouvelle demande pour une mode nuptiale plus décontractée pour les cérémonies intimes plutôt que des robes plus grandes que nature qui peuvent coûter un an de salaire.

Le duo 16Arlington a déclaré qu’au cours de la dernière année, ils avaient vu “un nombre écrasant de mariées” acheter leurs pièces de prêt-à-porter ou les contacter pour passer des commandes, donc l’opportunité était claire.

“Les circonstances ont changé les mentalités sur la façon dont la mariée moderne s’habille et cela a ouvert un nouvel horizon d’options”, ont déclaré les concepteurs.

D’autres labels londoniens comme Molly Goddard, Rixo et Christopher Kane ont également repéré le changement et ont introduit la mariée l’année dernière pour répondre aux besoins des femmes en matière de looks modernes avec une durée de vie plus longue.

D’autres – dont la nouvelle épouse du Premier ministre britannique Carrie Symonds – se sont également tournés vers la location au nom de la durabilité, avec des plateformes comme My Wardrobe HQ voyant une augmentation de 720% des locations de mariée et des labels indépendants comme Alighieri plongeant également leurs orteils dans le jeu, avec une série de pièces de mariée à louer sur son site.