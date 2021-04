16e journée de la Clausura MX League: avant le match de Mazatlán

23/04/2021

Allumé à 9h00 CEST

Samedi prochain à 04h30 se jouera le match de la seizième journée de la Ligue MX Clausura, dans laquelle nous verrons le Mazatlan et à Lion dans le Stade Mazatlan.

le Mazatlan affronte le seizième jour du tournoi en voulant surmonter sa position après avoir signé un match nul contre lui Atlas Guadalajara lors de leur dernière réunion. Depuis le début de la compétition, les locaux se sont imposés dans cinq des 15 matches disputés à ce jour en Liga MX de Clausura et cumulent un chiffre de 22 buts encaissés contre 15 en faveur.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Lion a remporté ses deux derniers matches de compétition contre lui FC Juarez dans son stade et le Atlas Guadalajara à l’extérieur, 2-0 et 1-3 respectivement, il a donc l’intention de maintenir sa séquence de victoires au stade Mazatlan. Avant ce match, le Lion il avait gagné dans sept des 15 matchs disputés en Liga MX de Clausura cette saison et a marqué 18 buts contre 20 en faveur.

En se concentrant sur la performance en tant qu’équipe à domicile, le Mazatlan Il compte trois victoires, deux défaites et trois nuls en huit matchs disputés dans son domaine, des chiffres qui peuvent lui paraître encourageants. Lion, puisqu’ils manifestent une certaine faiblesse des prémisses dans les matchs qui se jouent dans le Stade Mazatlan. Aux sorties, le Lion ils ont gagné trois fois et fait match nul une fois au cours de leurs sept matchs joués, ce qui en fait un bon joueur en tant qu’outsider.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés auparavant au stade de MazatlanEn fait, les chiffres montrent deux victoires, cinq défaites et sept nuls en faveur de l’équipe locale. De même, l’équipe visiteuse accumule quatre matchs d’affilée sans perdre à l’extérieur contre le Mazatlan. Le dernier match auquel ils ont joué Mazatlan et le Lion Dans cette compétition, il a eu lieu en octobre 2020 et s’est terminé sur un résultat de 2-1 pour les visiteurs.

Si nous analysons la situation de ces équipes dans le tableau de classement de la Liga MX de Clausura, nous pouvons voir qu’entre le Mazatlan et le Lion il y a une différence de cinq points. À ce moment, le Mazatlan il a 18 points et est en douzième position. De son côté, l’équipe visiteuse est sixième avec 23 points.