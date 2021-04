16e journée de la première phase de la troisième division: avant le match Las Palmas C

13/04/2021 à 20:01 CEST

Les palmiers reçoit ce mercredi à 20h00 la visite du Villa Santa Brígida dans le Annexe du stade de Gran Canaria lors de son seizième match de la première phase de la troisième division.

Concernant l’équipe visiteuse, le Villa Santa Brígida a été battu 0-1 lors du dernier match qu’il a joué contre le Lanzarote, alors il cherchera un triomphe sur le Las Palmas C pour définir le cours du tournoi. Sur les 16 matchs qu’il a disputés cette saison de la première phase de la troisième division, le Villa Santa Brígida il en a remporté cinq avec un chiffre de 16 buts pour et 17 contre.

Concernant les résultats en tant que local, Las Palmas C Il a gagné cinq fois, perdu deux fois et fait match nul une fois en huit matchs disputés jusqu’à présent, indiquant qu’il devra travailler dur pendant ce match s’il ne veut pas perdre plus de points à domicile. À la maison, le Villa Santa Brígida a gagné deux fois et a été battu trois fois en sept matchs jusqu’à présent, ce qui signifie qu’il devra mettre beaucoup d’efforts dans sa visite au stade de Las Palmas C si vous souhaitez améliorer ces chiffres.

Dans leurs derniers affrontements au stade de Las Palmas C, les chiffres montrent une victoire et un tirage au sort pour les hôtes. De même, l’équipe locale a une séquence de deux matchs consécutifs sans perdre à domicile contre le Villa Santa Brígida. La dernière fois qu’ils se sont affrontés Les palmiers et le Villa Santa Brígida dans la compétition était en décembre 2020 et le match s’est conclu sur un résultat 0-1 favorable Les palmiers.

Si nous analysons la situation de ces équipes dans le tableau de qualification de la première phase de la troisième division, nous pouvons voir que les locaux sont au-dessus de la Villa Santa Brígida avec une différence de neuf points. Las Palmas C Il arrive au meeting avec 27 points dans son casier et occupe la quatrième place avant le match. Quant à l’équipe visiteuse, le Villa Santa Brígida, est en huitième position avec 18 points.