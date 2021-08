17 août 2021 ⋆ Crypto nouveaux médias

in

Le prix du Bitcoin glisse pour tester le support à 44 000 $ après qu’il est devenu difficile de maintenir la tendance à la hausse à 48 000 $. Dogecoin glisse alors que l’indicateur technique à court terme bascule à la baisse; plus de nuages ​​de déclin suivent.

La crypto-monnaie continue de faiblir après les gains impressionnants du week-end et du lundi. Selon les données de prix en direct de CoinGecko, la capitalisation boursière totale est revenue à moins de 2 000 milliards de dollars.

Bitcoin n’a pas été épargné par la vague baissière, en particulier avec les ours qui reculent à 44 000 $. Le chiffrement barométrique est passé à plus de 45 000 $ et les taureaux travaillent dur pour maintenir la reprise.

Comme indiqué, Ethereum est de retour sur la planche à dessin à 3 000 $ tout en risquant une autre diapositive à 2 800 $. Cardano, Binance Coin et Ripple ont également faibli, enregistrant respectivement des pertes de 6,3%, 7,1% et 7,6%.

Bitcoin : –

Bitcoin vacille légèrement au-dessus de 45 000 $ après avoir rebondi de 44 000 $. Actuellement, les taureaux semblent concentrés sur l’obtention d’un support à 45 000 $ et se dépêchent au-dessus de la moyenne mobile simple (SMA) 50 mis en évidence à 46 000 $ sur le graphique de quatre heures.

Peut-être que négocier au-dessus de cette moyenne mobile annulera la baisse potentielle à 40 000 $ et comblera plutôt l’écart à 50 000 $. Cependant, les traders doivent garder à l’esprit que les ours ont tiré la ligne à 48 000 $ plus tôt dans la semaine.

De plus, l’indicateur de divergence de convergence moyenne mobile (MACD) détecte un signal de vente, accentué par le dernier mouvement de l’indice en dessous de la ligne moyenne. Si cet appel à la vente reste intact, les ours ne seront pas dissuadés de ramener Bitcoin à 44 000 $ alors qu’ils se dirigent vers 40 000 $.

Graphique en quatre heures BTC/USD

Graphique des prix BTC/USD par Tradingview

Dogecoin : –

Dogecoin teste la dernière ligne de défense après avoir corrigé de 0,35 $ (plus haut d’août). Le recul n’a pas pu se maintenir à 0,32 $ et 0,3 $, respectivement, dans un contexte de forte pression aérienne. CoinGecko montre que DOGE perd près de 12% de sa valeur en 24 heures pour se négocier à 0,297 $.

Le 50 SMA détient actuellement 0,29 $ et fournit à Dogecoin un soutien immédiat. Les taureaux doivent garder ce niveau intact ; sinon, la pièce basée sur le mème peut chuter pour tester 0,28 $ et 0,26 $, respectivement.

DOGE/USD Caractère de quatre heures

Graphique des prix DOGE/USD par Tradingview

Gardez à l’esprit que le MACD a un signal baissier massif présenté le 17 août. Dogecoin risque une baisse continue tant que le MACD tombe vers la ligne moyenne et le territoire négatif.

Le contenu présenté peut inclure l’opinion personnelle de l’auteur et est soumis aux conditions du marché. Faites votre étude de marché avant d’investir dans les crypto-monnaies. L’auteur ou la publication n’assume aucune responsabilité pour votre perte financière personnelle.

John est un écrivain talentueux avec plus de deux ans d’expérience contribuant activement à l’industrie de la crypto-monnaie en fournissant un contenu crédible, intéressant et facile à lire. Il se concentre principalement sur l’analyse des prix des crypto-monnaies et la couverture de l’actualité de l’industrie. Suivons-le sur Twitter à @jjisige