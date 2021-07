17 athlètes à surveiller – WWD

Face à de nombreux obstacles, les JO de Tokyo sont enfin là.

Avec le coup d’envoi de la cérémonie d’ouverture ce vendredi, les meilleurs athlètes du monde seront au rendez-vous après le report des Jeux l’année dernière en raison de la pandémie de COVID-19.

Parmi les participants, certains sont déjà connus avec plusieurs médailles olympiques à leur actif, tandis que certains participeront à leurs tout premiers Jeux olympiques de leur carrière.

Et certains reporteront leurs débuts : les nouveaux venus comme Coco Gauff du tennis et Sha’Carri Richardson de l’athlétisme ne pourront pas concourir. Dimanche, Gauff a dû se retirer des Jeux en raison d’un test positif pour COVID-19, et début juillet, il a été signalé que Richardson ne pouvait pas non plus concourir en raison d’un test positif pour le THC après ses essais olympiques. Lundi, l’une des remplaçantes de l’équipe américaine de gymnastique féminine a également été testée positive pour COVID-19, bien qu’ils n’aient pas précisé qui en raison de problèmes de confidentialité.

Cependant, la récente augmentation des taux de COVID-19 a suscité certaines inquiétudes quant au déroulement des Jeux olympiques cette année. Plus tôt ce mois-ci, il a été annoncé qu’il n’y aurait pas de spectateurs.

Cette année, les téléspectateurs assisteront également aux débuts du surf et du skateboard, deux des nouveaux sports ajoutés au programme.

Ici, WWD jette un œil à tous les athlètes à surveiller aux Jeux olympiques d’été. Lisez la suite pour en savoir plus.

Piste de course

Allyson Felix, États-Unis

Felix est de retour pour ses cinquièmes Jeux olympiques, et ses premiers depuis la naissance de son premier enfant, une fille prénommée Camryn, en 2018. La femme de 35 ans a remporté neuf médailles olympiques, six d’or et trois d’argent. Si Felix remporte une autre médaille à Tokyo, elle sera l’athlète féminine d’athlétisme la plus décorée de l’histoire olympique.

Gabby Thomas, États-Unis

Thomas a fait la une des journaux et a pris d’assaut le monde des médias sociaux en juin lorsqu’elle a établi le record de la deuxième femme la plus rapide au 200 mètres aux essais olympiques. La jeune femme de 24 ans est diplômée de l’Université Harvard en neurobiologie et en santé publique, où elle a remporté 22 titres de conférence au cours de ses trois années en tant qu’athlète d’athlétisme pour le Crimson. Thomas a dit que c’était en fait Allyson Felix qui l’avait inspirée à courir quand elle était une jeune fille.

Noah Lyles, États-Unis

Avec le départ à la retraite du célèbre Usain Bolt, Lyles est en train de devenir un favori dans les épreuves emblématiques de l’ancien champion et détenteur du record du monde, en particulier le sprint de 200 mètres, que Bolt a remporté lors des trois derniers Jeux olympiques. Le joueur de 24 ans devait également participer au 100 mètres, mais il n’a pas réussi à se qualifier. Trayvon Bromwell, le vainqueur de cette course, est maintenant un favori pour gagner.

Shelly-Ann Fraser-Pryce, Jamaïque

Fraser-Pryce, comme Felix et Bolt, est un nom connu dans le monde de l’athlétisme, en particulier du 100 mètres. Fraser-Pryce a remporté des médailles pour cette épreuve lors des trois derniers Jeux olympiques, dont des médailles d’or en 2008 et 2012 et une de bronze en 2016. La femme de 34 ans cherche à être la première femme à remporter trois titres olympiques au 100 mètres. à Tokyo.

Eliud Kipchoge, Kenya

Considéré comme le meilleur marathonien de tous les temps, Kipchoge est le seul homme à avoir couru un marathon (26,2 milles) en moins de deux heures. Le joueur de 36 ans a remporté la médaille d’or aux Jeux olympiques de Rio 2016 et est l’un des favoris de longue distance à Tokyo.

Shaunae Miller Uibo, Bahamas

Miller-Uibo est surtout connue pour sa première place au 400 mètres aux Jeux olympiques de 2016, où elle a plongé pour franchir la ligne d’arrivée pour battre la favorite Allyson Felix. Le joueur de 27 ans se concentre sur son classement au 200 mètres cette année, plutôt que de participer à nouveau au 400 mètres.

Gymnastique

Simone Biles, États-Unis

Gymnaste la plus décorée de l’histoire, Biles a placé la barre très haut pour la plupart de ses concurrents, s’imposant déjà comme peut-être la meilleure gymnaste de tous les temps. Aux Jeux olympiques de 2016, qui étaient également les premiers de Biles, elle a remporté quatre médailles d’or : au concours général individuel, à l’épreuve par équipes, au saut et à l’exercice au sol. La favorite des fans de 24 ans devrait à nouveau remporter une médaille dans toutes ses épreuves cette année. Si elle remporte à nouveau l’or au concours général individuel, Biles sera la première femme en 53 ans à le faire.

Sunisa Lee, États-Unis

La nouvelle venue Lee est également devenue une autre favorite pour une médaille aux Jeux, car elle continue de se classer deuxième derrière Biles dans la plupart de ses épreuves. Au cours des essais, le joueur de 18 ans a obtenu un meilleur score au concours général le deuxième jour, battant Biles. C’était la troisième fois dans la carrière senior de Biles que quelqu’un d’autre obtenait un score global plus élevé sur une journée. Lee a cependant fini deuxième au classement général, mais s’est toujours qualifié automatiquement pour l’équipe olympique aux côtés de Biles.

La natation

Simone Manuel, États-Unis

Manuel est entrée dans l’histoire lorsqu’elle a égalé la Canadienne Penny Oleksiak pour la médaille d’or au 100 m nage libre, tout en établissant le record olympique avec un temps de 52,70 en 2016. En réalisant cela, la jeune femme de 24 ans est devenue la première femme noire à remporter un médaille d’or dans une épreuve individuelle de natation.

Caeleb Dressel, États-Unis

Avec le départ à la retraite de Michael Phelps, le joueur de 24 ans cherche à devenir la prochaine grande star du sport. Aux Jeux olympiques de 2016, Dressel a remporté sa première médaille d’or au relais 4x100m nage libre et sa deuxième au relais 4x100m quatre nages pour l’étape nage libre. Comme Phelps, Dressel est aussi un freestyler de sprint et un papillon. A Tokyo, Dressel pourrait être le troisième homme à remporter trois médailles d’or individuelles après Mark Spitz et Phelps.

Katie Ledecky, États-Unis

Ledecky est devenue l’une des grandes stars des Jeux olympiques de Rio lorsqu’elle a remporté cinq médailles d’or et établi deux records du monde (un pour le 400 m nage libre et un pour le 800 m nage libre). En 2016, la jeune femme de 24 ans a remporté les épreuves de 200 m, 400 m et 800 m nage libre, ce qui en a fait la première nageuse depuis 1968 à le faire. Cette année, Ledecky vise à défendre ses titres ainsi qu’à remporter le 1500 m nage libre, une épreuve qui fera ses débuts chez les femmes.

Ariarne Titmus, Australie

Le joueur de 20 ans s’est avéré être une grande menace ces derniers temps, en particulier pour Ledecky. Titmus a battu Ledecky au 400 m nage libre il y a deux ans aux Championnats du monde. Surnommé « Terminator », Titmus devrait également participer aux épreuves de 200 m, 400 m et 800 m nage libre.

Tennis

Naomi Osaka, Japon

Après s’être retiré de Roland-Garros et n’avoir pas participé à Wimbledon cette année, Osaka envisage de concourir sous le drapeau japonais à domicile. Actuellement classée numéro deux au monde, la joueuse de 23 ans est la championne en titre de l’US Open et de l’Open d’Australie en simple dames. Ces Jeux olympiques marqueront les premiers d’Osaka.

Le football

Alex Morgan, États-Unis

Ce sera le grand retour de Morgan dans le sport depuis qu’elle a donné naissance à son premier enfant, une fille prénommée Charlie, en mai 2020. Si les Jeux n’avaient pas été reportés, Morgan aurait probablement raté les Jeux olympiques. La joueuse de 32 ans a continué de prouver qu’elle est l’une des meilleures attaquantes du football féminin. Megan Rapinoe, Rose Lavelle et Carli Lloyd, entre autres, reviennent également.

Surfant

Stéphanie Gilmore, Australie

Avec l’introduction du surf dans le programme, les téléspectateurs pourront enfin voir certains de leurs surfeurs préférés du monde entier s’affronter. Gilmore, l’un des surfeurs les plus décorés, cherche à être l’un des favoris cette année. La joueuse de 33 ans a remporté sept titres mondiaux, plus que n’importe laquelle de ses concurrentes. À Tokyo, Gilmore visera à devancer l’Américaine Carissa Moore, l’actuelle championne du monde.

Faire de la planche à roulettes

Nyjah Huston, États-Unis

Vous pouvez reconnaître Huston dans certaines publicités Nike, et c’est parce qu’il est l’une des plus grandes icônes du sport de l’histoire récente. Le joueur de 26 ans a le plus de médailles dans la rue de l’histoire des X Games et compte près de 5 millions de followers sur Instagram. Il est actuellement le skateur le mieux payé au monde.

Sky Brown, Grande-Bretagne

Faisant ses débuts pour l’équipe de Grande-Bretagne, à 13 ans, Brown sera la plus jeune olympienne à représenter son pays aux Jeux olympiques d’été. L’été dernier, Brown a subi un grave accident lorsqu’elle est tombée d’une rampe de demi-lune, lui laissant plusieurs fractures du crâne et un poignet et une main gauche cassés.

LIRE LA SUITE ICI :

Tout ce que vous devez savoir sur les Jeux olympiques d’été de Tokyo

Les uniformes olympiques de Ralph Lauren sont cool

Kim Kardashian West va fabriquer des sous-vêtements pour l’équipe américaine aux prochains Jeux olympiques