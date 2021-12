17 blagues vraiment drôles sur les biscuits de Noël

Ce que M. Claus a dit (Photo: . – Metro.co.uk)

C’est la saison pour grincer des dents à table.

Qu’on le veuille ou non, les blagues sur les crackers sont une tradition sacrée de Noël ici au Royaume-Uni.

Tout comme prendre du Chardonnay au petit-déjeuner – ou s’endormir pendant le spécial Doctor Who – la journée ne serait tout simplement pas agréable sans eux.

Donc, il doit y avoir au moins de bons gags de crackers, non ?

Voici quelques petites côtelettes amusantes, d’actualité, légèrement NSFW, de ma table de dîner de Noël à la vôtre.

17 blagues de Noël vraiment drôles pour vous faire rire

Comment le Père Noël garde-t-il une trace de toutes les cheminées qu’il a visitées ?

Il tient un journal de bord.

Qu’est-ce que le danseur a servi pour le dîner de Noël ?

Twerky.

Hélas, celui-ci n’est qu’une dinde (Photo: .)

Quand la pizza est-elle un aliment de Noël acceptable ?

Si c’est une poêle profonde, croustillante et uniforme.

Pourquoi le sac du Père Noël est-il bombé sur chaque photo ?

Il ne vient qu’une fois par an.

Qu’est-ce que 52% des Britanniques ont commandé pour le dîner de Noël ?

Pas de Bruxelles.

J’aimerais pouvoir me permettre des décorations Rudolph et Blitzen pour mon arbre cette année.

Hélas, ce sont deux cerfs.

Qu’est-ce que le Kremlin a envoyé au MI6 dans son panier de Noël ?

Un mince espion.

Comment les Rois Mages ont-ils découvert que Jésus pesait exactement 6 livres 9 onces à sa naissance ?

Ils avaient une pesée dans une mangeoire.

Un poids dans une mangeoire ? Or comique pur, encens et myrrhe (Photo: .)

Qu’est-il arrivé au cambrioleur qui a cambriolé une usine de calendriers de l’Avent ?

Il a 25 jours.

Pourquoi Mme Claus vérifie-t-elle toujours le téléphone du Père Noël ?

Il semble savoir où vivent toutes les filles coquines.

Pourquoi le sapin de Noël a-t-il perdu son emploi à la banque du sang ?

Il n’arrêtait pas de laisser tomber des aiguilles.

Pourquoi le petit assistant du Père Noël est-il allé en consultation ?

Il souffrait d’une faible estime des elfes.

Que s’est-il passé quand le Père Noël s’est coincé dans la cheminée ?

Il a eu une crise de claustrophobie.

À quoi le prince George joue-t-il à Noël au lieu des chaises musicales ?

Game of Thrones.

D’accord d’accord. Laisse George en dehors de ça. (Photo : Piscine/Samir Hussein/WireImage)

Où pouvez-vous savoir combien de points a un flocon de neige ?

Metro.co.uk/blogs.

Qu’est-ce que le bonhomme de neige ivre a dit à la carotte ?

‘Sortir de mon visage!’

Pourquoi Donald Trump n’assiste-t-il pas à la messe de minuit cette année ?

Faux bancs.



