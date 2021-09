17 cadeaux pour les fans de The Crown

Nous avons indépendamment sélectionné ces produits parce que nous les aimons, et nous espérons que vous aussi. Achetez avec E! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc recevoir une commission si vous achetez quelque chose via nos liens. Les articles sont vendus par le détaillant, pas par E !.

Appel à tous les fans de The Crown !

En novembre dernier, la série bien-aimée de Netflix a abandonné l’une de ses saisons les plus controversées à ce jour. Entre les intrigues juteuses et le jeu d’acteur incroyable, il n’est pas surprenant que le drame télévisé ait accumulé 24 nominations aux Emmy. En attendant de voir si The Crown balaie ce dimanche aux Emmy Awards 2021, portons votre attention sur 17 cadeaux inspirés de la populaire série. Des ensembles à thé élégants et compagnons de spectacle officiels aux ensembles Lego et pyjamas corgi, ces cadeaux vous permettront de revivre vos scènes préférées et de vous sentir comme des rois !

Notre préféré? Royal Bingo pour divertir toute la famille.

Faites défiler ci-dessous pour découvrir le reste de nos idées de cadeaux inspirées de la Couronne !