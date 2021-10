17% des adresses Ethereum ont le plus de NFT

Les NFT d’Ethereum ont acquis le plus d’influence dans l’espace crypto. Ces NFT ont enregistré des ventes allant jusqu’à 69,3 % pour une seule œuvre. Les investisseurs se tournent vers la propriété de NFT comme une forme d’investissement à long terme en plus de leurs avoirs en crypto-monnaie. Bien que d’autres blockchains émergent où les NFT peuvent être frappés, la plupart se produisent toujours sur Ethereum.

C’est pourquoi les investisseurs ont afflué vers des jetons non fongibles frappés sur la blockchain. Sa popularité croissante a conduit à des similitudes frappantes avec le modèle de détention observé dans les crypto-monnaies. Par exemple, de la même manière que les baleines sont une chose dans les crypto-monnaies, il existe également des baleines NFT, et de nouvelles données provenant du marché montrent que les baleines dominent les NFT de la même manière que les crypto-monnaies dominent.

Lecture connexe | Cinq joyaux cachés dans NFT : eh bien, ils ne sont plus cachés

Les baleines en tête des NFT

Moonstream a publié un rapport sur Github qui examine le mouvement des jetons non fongibles au cours des six derniers mois. Cette période de temps a été très importante dans la croissance de l’espace NFT et le rapport a fait des découvertes intéressantes.

Il a révélé que plus de 80% de tous les jetons non fongibles sont entre les mains de seulement 17% des portefeuilles. Laissant moins de 20% des NFT pour le reste du marché. Les plates-formes NFT, les bourses et, surtout, les baleines ont acquis des jetons non fongibles à un taux plus élevé au cours des six derniers mois, ce qui leur donne un avantage sur le reste du marché. Cela reflète le marché des crypto-monnaies, qui affiche des chiffres similaires pour le volume de baleines et de petits investisseurs.

Moonstream a analysé plus de 7 millions de transactions NFT au cours des six derniers mois sur la blockchain Ethereum. Cette analyse a conduit à la conclusion que les 83,29% restants du marché NFT n’en ont qu’une poignée.

Créer un espace pour la nuance

Les données présentées dans le rapport incluent les plateformes NFT où les investisseurs achètent et vendent leurs NFT. Il est important de noter que puisque ces plateformes proposent également des services de stockage, les NFT qui sont stockés sur les plateformes sont pris en compte dans celui-ci.

Les petits investisseurs NFT pourraient bien décider de laisser leurs acquisitions sur ces plateformes pour leur permettre de vendre facilement, tout comme les investisseurs crypto qui laissent leurs actifs en bourse pour évoluer très rapidement avec le marché.

Lecture connexe | CryptoDragons – un projet NFT unique avec des éléments de divertissement et de profit

Dans le rapport, Moonstream explique que plus de nuances sont nécessaires dans l’interprétation des données présentées, « car nombre de ces propriétaires sont des marchés et les chambres de compensation sont OpenSea, Nifty Gateway et d’autres plates-formes du même type ».

Cependant, comme dans tout marché, il existe toujours des inégalités marquées. Un petit pourcentage contrôle généralement la plus grande part de marché et, étant donné les barrières à l’entrée sur le marché des jetons non fongibles, les petits investisseurs contrôleront une partie négligeable du marché.

Image vedette de Forbes, graphique de TradingView.com