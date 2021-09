17% des Australiens possèdent désormais des crypto-monnaies, totalisant 8 milliards de dollars à eux deux : Enquête

in

Bitcoin est toujours la crypto-monnaie la plus populaire en Australie, avec 9% des Australiens l’utilisant actuellement.

Un Australien sur six possède désormais des crypto-monnaies, et la valeur totale de leurs avoirs s’élève à 8 milliards de dollars, selon un récent sondage.

Le rapport complet du Finder Consumer Sentiment Tracker a été publié en ligne le 2 septembre. Il s’agit d’une enquête mensuelle continue menée par Qualtrics auprès de 1 000 Australiens représentatifs au niveau national.

La crypto-monnaie la plus populaire du pays reste le Bitcoin, avec 9% des Australiens qui l’utilisent actuellement. Environ 8% des Australiens ont indiqué qu’ils possèdent Ethereum, 5% possèdent Dogecoin, tandis que Bitcoin Cash est entre les mains de 4% de la population, selon l’enquête.

Les chercheurs ont déclaré avoir été surpris de constater que 35% des personnes interrogées pensent que Bitcoin finira par se négocier plus largement que la monnaie traditionnelle, ce qui signifie qu’un Australien sur trois pense que Bitcoin remplacera la monnaie fiduciaire en 2050.

La part des fidèles du Bitcoin est passée à 52 % parmi les répondants de la génération Z. De plus, 50 % de tous les répondants ont indiqué qu’ils pensaient que le Bitcoin est un investissement légitime.

Les hommes étaient deux fois plus susceptibles que les femmes (23 % contre 11 %) de posséder des crypto-monnaies. Cependant, les tendances favorisent les femmes, car la part des femmes possédant des crypto-monnaies est passée de seulement 7 % en janvier, tandis que la part des hommes est tombée de 29 %.

Parmi ceux qui ont indiqué qu’ils possédaient des crypto-monnaies, la plus grande proportion a déclaré l’avoir fait afin de diversifier leurs portefeuilles (30%). Un quart (24%) des hodlers australiens ont déclaré avoir acheté des cryptos simplement “parce que ça augmente”. Ce chiffre est passé de 45% en janvier.

Environ 49% des personnes interrogées ne sont pas du tout intéressées par les crypto-monnaies, répondant que “rien ne me donnerait envie d’investir dans les crypto-monnaies”, tandis que 32% des abstentionnistes de crypto-monnaie ont indiqué qu’ils “préféraient acheter des actions ou économiser de l’argent”.

En général, le plus grand obstacle à l’achat de crypto-monnaies est leur volatilité et le risque perçu. Étonnamment, plus d’hommes que de femmes (50% à 37%) étaient réticents à acheter des crypto-monnaies pour ces raisons selon l’enquête.

Un autre obstacle majeur à l’entrée pour les Australiens est la difficulté à comprendre le fonctionnement de la cryptographie. 28% ont répondu qu’ils investiraient dans les crypto-monnaies s’ils comprenaient comment tout fonctionnait, tandis que 18% ont déclaré qu’ils investiraient s’ils savaient comment investir réellement dans celles-ci.

La recherche de Finder s’est démarquée plus tôt dans l’année lorsqu’elle a rapporté que 56% des Australiens pensent que le PDG de Tesla, Elon Musk, est le fondateur de Bitcoin.

Le rapport démontre également l’effet des influenceurs mondiaux des médias sociaux sur le sentiment crypto. Plus de la moitié des Australiens (52%) ont tendance à recevoir des nouvelles des plateformes de médias sociaux telles que Twitter, où se trouvent de nombreux influenceurs du marché de la cryptographie.