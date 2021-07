17 Design d’intérieur Hacks Off Amazon

Nous sommes tous coincés à l’intérieur depuis une chaude minute maintenant, et je ne sais pas pour vous, mais tout ce temps passé à la maison me donne envie de relooker mon intérieur. Et comme HGTV ne retourne pas mes appels pour le moment, je suis livré à moi-même ici. C’est bon. Nous avons réussi à identifier certaines des meilleures pièces de décoration d’accent sur Amazon qui transformeront sûrement votre (aussi: mon) espace au printemps 2021.

La meilleure partie de ces hacks de décoration d’intérieur sur Amazon est que certains d’entre eux sont des dupes totales pour des pièces plus chères que vous pourriez trouver dans vos autres endroits préférés pour faire du shopping. Alors, profitons des sélections de décor Amazon qui relookeront votre espace, sans poser de questions.

1 diffuseur d’huiles essentielles en céramique

Vitruvi amazon.com

119,00 $

Nous aimons une bonne odeur, c’est exactement pourquoi nous aimons aussi cet élégant diffuseur d’huile en céramique. Sans oublier que la couleur beige est suffisamment neutre pour s’adapter à presque toutes les esthétiques.

Pierre de recharge sans fil à 2 marbres

Eggtronic amazon.com

69,99 $

Désolé, bb. Votre ancien chargeur de téléphone doit disparaître. Passez au niveau supérieur avec une superbe pierre de charge en marbre, disponible dans une variété de couleurs et de motifs de pierre.

3 jardinières en ciment avec fougères

Le Bloom Times amazon.com

18,99 $

Si vous aimez l’apparence des plantes mais que vous n’êtes pas nécessairement doté d’un pouce vert, ce joli trio de fougères est une alternative parfaite à disperser dans votre espace.

4 plateaux en métal doré (paquet de 4)

Un pack de 4 de ces bad boys pratiques est tout ce dont vous aurez besoin car, croyez-le ou non, ils sont super polyvalents. Placez-en un près de la porte d’entrée pour récupérer vos clés et votre monnaie, placez-en un près de l’évier pour contenir du savon ou placez-en un sur votre commode pour ranger vos bijoux. Les options sont infinies.

Ensemble de 5 sous-verres en terrazzo

Le terrazzo est super tendance ces jours-ci. Ne nous croyez pas ? Bien! Ceux-ci sont * encore * mignons. Bonus : cet ensemble de sous-verres astucieux est également doté d’un fond en liège, de sorte qu’ils ne glissent pas sur le dessus de la table.

6 tables d’appoint dorées pliables avec plateau

Kate et Laurel amazon.com

105,05 $

Celui qui dit que les tables d’appoint pliables ne peuvent pas être élégantes n’a clairement jamais rencontré cette table d’appoint pliable chic. L’élégante pièce décorative est disponible en noir, argent, or ou bronze.

7 Tapisserie murale en macramé

Flber Outlet amazon.com

32,80 $

Si vous cherchez quelque chose d’uniquement élégant pour revêtir vos murs, ne cherchez pas plus loin qu’une tapisserie murale en macramé. Celui-ci comporte des fibres teintes en dégradé pour ajouter un contraste de couleurs spectaculaire.

8 Table de Bar Barlow

CosmoLiving par Cosmopolitan amazon.com 259,99 $

188,21 $ (28% de rabais)

Si vous voulez épater vos amis avec une configuration d’entrée super chic, pouvons-nous suggérer cette table élégante aux accents dorés ? Fléchissez vos muscles de décoration lorsque vous recouvrez ce meuble de bar de plantes, de vin (duh) et de tous vos meilleurs livres de table basse.

9 Pot à bonsaï en lévitation

Offrez à vos invités un spectacle de magie de Vegas dans votre propre maison avec cette plante en lévitation. La configuration utilise des aimants pour créer l’illusion flottante. * faites une pause pour que votre esprit soit soufflé *

10 vases en céramique blanche

Senliart amazon.com

18,99 $

Cet adorable vase en céramique est disponible dans quelques modèles différents, mais tous incluent le visage peint. TBH, ceux-ci ont l’air faits à la main, ce qui les fait se sentir beaucoup plus chers qu’ils ne le sont en réalité … qu’est-ce qu’il n’y a pas à aimer à ce sujet ?!

11 Décoration murale d’art de porte-bouchon à vin

Maison Vignes amazon.com

24,99 $

Comme si vous aviez vraiment besoin d’une excuse pour finir une bouteille de vin ces jours-ci, ce support décoratif monogramme en métal montable vous offre un endroit pour récupérer vos bouchons. Et oui. Il est disponible dans chaque lettre.

Lumière changeante de couleur à 12 LED

Philips Hue amazon.com

99,99 $

Rappelez-vous toujours que tout est question d’éclairage lorsque vous essayez de créer une ambiance. Nous savons que les bandes lumineuses à LED à changement de couleur sont très tendance en ce moment, mais essayez cette alternative, qui présente différentes couleurs dans un présentoir prêt à l’emploi.

13 Décoration murale Boho Moon

Cette pièce décorative suspendue bohème présente les différentes phases de la lune et présente un éclat métallique qui attire le regard.

14 Support mural pour disque vinyle

CollectorMount amazon.com

8,99 $

Les pochettes de disques vinyles sont une œuvre d’art en elles-mêmes, alors pourquoi ne pas montrer votre collection en en fixant quelques-unes au mur avec ces supports muraux en vinyle acrylique transparent.

15 Échelle de couverture décorative contemporaine

Les échelles de couverture sont très populaires en ce moment et pour une bonne raison ! Sont-ils pratiques ? Ouais. Est-ce qu’ils ont l’air plutôt cool ? Vous pariez. On aime cette échelle en fer et bois car elle peut s’adapter à tous les styles, du style campagnard au bohème chic.

16 bougies LED sans flamme

Bougie Yinuo amazon.com

26,99 $

Ce trio de bougies en verre fumé à piles = ambiance d’ambiance 24h/24 et 7j/7.

17 Vase à fleurs en céramique

Racines de base amazon.com

17,99 $

Vous cherchez un vase unique qui ne manquera pas d’attirer l’attention de tout le monde ? Nous vous soutenons avec ce vase à fleurs en céramique. Littéralement. Ouais.

Ce contenu est créé et maintenu par un tiers, et importé sur cette page pour aider les utilisateurs à fournir leurs adresses e-mail. Vous pourrez peut-être trouver plus d’informations à ce sujet et d’autres contenus similaires sur piano.io