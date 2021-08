17 émojis sexuels et leurs significations

Appelez-moi paresseux, mais parfois je veux envoyer un sexto scandaleux sans avoir à préparer la caméra. Cheveux? Se réconcilier? Trouver l’éclairage parfait qui me donne cette lueur de déesse du sexe ? C’est tout un tas de travail pour du sexe vidéo occasionnel ou des rencontres Zoom.

Et c’est là, mes amis, que l’humble emoji entre en jeu.

Que vous cherchiez à injecter un peu de charme dans vos plaisanteries quotidiennes ou que vous vouliez faire savoir à quelqu’un que vous ressentez une sorte de sentiment sans être trop explicite, un emoji bien placé est la clé.

Mais comment choisir le meilleur emoji ? Compte tenu du fait qu’il y a tellement d’options dans le clavier et que tous les emojis ne sont pas créés de la même manière, vous devez être sélectif en fonction de ce que vous voulez dire, de la nature de votre relation et de votre soif.

Donc, pour votre commodité, nous avons décidé de publier un classement officiel des emoji les plus excitants, du moins excitant au plus excitant. Tout litige / plainte peut être envoyé par courrier électronique à 🍆@👉👌.com.

17. Feu : 🔥

Dans ma jeunesse, l’emoji de feu n’était que ça : du feu direct. Vous pouvez l’utiliser en réponse à des nus, en réponse à l’IG d’une meilleure amie, en référence à la météo, à un bon travail au travail / à l’école, ou même ironiquement (comme si vous n’étiez absolument pas en feu).

Mais compte tenu de sa polyvalence, il est devenu complètement surutilisé au point qu’il n’est plus qu’un remplisseur d’espace paresseux. Bien sûr, la personne essaie (à juste titre) de suggérer que vous le tuez d’une manière ou d’une autre, mais avec tant d’autres options parmi lesquelles choisir, cela manque du cœur et de la créativité auxquels les utilisateurs d’emoji professionnels s’attendent. Faites vos relations en votre faveur et éloignez vos flammes.

16. Visage Woozy: ??

La « bouche aux yeux inégaux », comme l’appelle officiellement Unicode Standard, alias l’organe directeur de toutes les choses emoji, est sortie début 2018. Cet emoji non officiel « visage d’orgasme » est évidemment, évidemment corné, mais mieux utilisé dans un ironique- façon cornée. Vous ne voulez pas ponctuer une session de sexto iMessage avec 🥴 pour indiquer votre point culminant, vous voyez ce que je veux dire ? Pourtant, ce petit gars mérite un crédit corné là où le crédit est dû, plaçant 16 sur notre liste.

15. Saxophone : ??

Quoi de plus sexy que la douceur du jazz ? Exactement. L’emoji du saxophone peut être considéré comme un appel aux armes pour le faire jouer. La version plus douce et plus sophistiquée d’un “u up?” texte, si vous voulez. Éloignez ce bébé et votre partenaire de réception le verra pendant que vous levez les sourcils de manière taquine et que vous leur faites des yeux, ce qui est exactement la façon dont ils devraient le lire.

14. Visage d’ange : ??

L’innocence manifeste de l’emoji au visage d’ange signifie qu’il est le plus efficacement déployé pour compenser un sexto graphiquement excitant ou un message explicite. C’est comme le “Qui, moi?” d’émojis. Cela peut sembler loin d’avoir un sens excitant au début, mais le contexte est primordial, bébé ! Cet emoji peut transformer un sexto déjà composé en un sexto encore plus chaud, à cause de la conscience de soi. Peut-être que vous avez l’air assez vanille mais vous vous sentez particulièrement pas-vanille ce jour-là. Du poivre dans des emoji au visage d’ange pour montrer à vos foules.

13. Visage souriant : 😏

Le visage souriant, bien qu’évidemment excité, doit être utilisé avec parcimonie et avec prudence pour travailler. C’est comme l’équivalent emoji d’un clin d’œil (mais pas un vrai clin d’œil, car c’est trop sur le nez). Ceci est mieux utilisé de la même manière que les emoji à angle de face dans le sens où il est super conscient de soi. La différence est que le sourire narquois est beaucoup plus arrogant. Puisqu’il a un BDE majeur, il est préférable de laisser cet emoji seul. Après avoir envoyé un sexto extrêmement chaud ou dit quelque chose de choquant, répondez à leur “omg 🤭😳👀” avec un simple “😏😏😏” et ils seront comme du mastic dans vos pouces. Ne l’utilise pas trop ou tu vas commencer à approcher le statut de connard, d’accord ?

12. L’humble aubergine : 🍆

L’aubergine, autrefois une icône de l’imagerie phallique, n’est plus que légèrement excitée en raison d’une surutilisation extrême. Cette petite morelle a émaillé tellement de sextos qu’il est difficile de passer par certaines sections du rayon fruits et légumes sans rougir. Si quelqu’un utilise ?? dans un texte, le meilleur des cas est qu’ils se sont endormis en serrant leur téléphone et ont accidentellement tapé sur l’aubergine et appuyé sur envoyer.

11. La pêche trop mûre : 🍑

Les pêches ne ressemblent que rarement à des fesses dans la vraie vie, mais sur le clavier emoji, chaque pêche est un cul. Une chaîne de 🍑🍑🍑 est une réponse appropriée et bonne à un selfie dans lequel les fesses de quelqu’un ont l’air bien, mais ce n’est pas nécessairement une réponse excitante. La pêche, avec sa petite tige discrète et ses feuilles gaies, est trop innocente pour suinter une horny débridée.

dix. La sueur (ou est-ce ?) Spray : ??

Horny est un sentiment explicite, mais parfois ce sentiment peut être communiqué avec nuance : d’où l’emoji goutte de sueur. Est-ce que c’est de la sueur ? C’est du sperme ? Est-ce l’éjaculat féminin ? Est-ce un détritus humide composé de toutes ces choses ? C’est au destinataire d’un texte contenant 💦 de décider. Et cette ambiguïté ? C’est excitant.

9. Le mouvement de la main immature : 👉👌

Nous avons tous cet ami – appelons-le Troy – qui, quelle que soit la situation, est obsédé par l’idée de faire une blague sexuelle. Troy dit des choses comme « C’est ce qu’elle a dit », mais au bureau. Troy marmonne toujours des choses dans sa barbe, et quand vous dites : « Qu’est-ce que c’était ? il répète sa blague inappropriée à un volume plus élevé et vous regrettez immédiatement d’avoir poussé Troy. C’est la combinaison cornée d’emoji préférée par Troys. Pourtant, cela soulève un point intéressant : bien que cette chaîne emoji ne soit pas intrinsèquement excitante, il y a une énergie excitante pour quelqu’un qui sort avec confiance le 👉👌 en 2021.

8. Le gars de la langue avide : ??

Parfois, vous pouvez être excité pour quelque chose qui n’est pas du sexe, à savoir un très beau morceau de nourriture, et c’est ce pour quoi 😛 est le mieux. Une chaîne de 😛😛😛 est tout aussi appropriée en réponse à une assiette de viande de fajita grésillante qu’à un selfie miroir flash en bikini. C’est excitant parce que personne ne répondrait de cette façon – langue dehors, yeux grands ouverts – dans la vraie vie quand on se sent excité, mais par SMS ? Ça marche.

7. Le visage chaud : 🥵

Montez le feu sur le gars de la langue avide et vous obtenez l’emoji visage chaud, parfait pour exprimer la chaleur sans se pencher sur l’emoji Fire (maintenant à la retraite, non?). Alors que le gars langue dehors est un peu plus enjoué, la version visage chaud est plus une sorte d’ambiance “putain de merde, tu es si chaud, je vais adorer le sol sur lequel tu marches”. Utilisez-le avec parcimonie uniquement pour les photos et les sextos les plus chauds pour faire savoir à votre expéditeur que vous ressentez le changement de température de la convo ou de l’image.

6. Le cow-boy chevauchant : ??

Il n’y a peut-être rien de plus excitant que quelqu’un qui a la même réaction à tout, et le cow-boy est l’encapsulation emoji de cette ambiance. Envoyer un seul , sans contexte, à quelqu’un avec qui vous vous connectez régulièrement peut être assez interprété comme un « je suis excitée ». L’envoi de 🤠 est un avertissement que la prochaine fois que vous serez ensemble, c’est activé. Un 🤠 signifie une excitation légitime au sujet de la prochaine chance de se désosser. Si j’étais une vraie personne, ils baiseraient tous les jours mais, genre, n’en parleraient jamais.

5. Les yeux : 👀

L’un de mes emojis excités préférés qui ne s’habitue pas assez est les yeux simples et écarquillés. Normalement associé à un autre emoji comme le gars au visage sexy ou le surfeur (nous en parlerons plus tard), les yeux sont assez simples, mais c’est ce qui les rend si géniaux. Alors que d’autres emoji sont plus à interpréter, les yeux disent littéralement un “je te vois” non verbal. Vous pouvez presque sentir le rougissement et la morsure des lèvres qui accompagneraient ces yeux globuleux IRL.

4. Le visage malade (mais utilisé seulement de façon répétitive) : ??

Ce serait idiot de répondre « ha, malade » à un sexto, et pourtant ce n’est pas idiot et c’est, en fait, extrêmement excitant de répondre « 🤧🤧🤧 » à la place, communiquant efficacement la même chose. 🤧🤧🤧 est excitée parce qu’elle est audacieuse. C’est une façon simple de dire : « Je suis dedans d’une manière que les mots ne peuvent pas exprimer. » C’est une démonstration de respect corné, un espace réservé pour la validation verbale à venir.

3. Este : ??

Le petit diable souriant est peut-être le plus pur de tous les emoji excités. Il est impossible (enfin, cela n’en vaut pas la peine) de connaître l’origine de la création de 😈, mais sa signification moderne est quelque chose du genre : décrire comme le mal. ” Le 😈 est ce que vous envoyez à des amis avant une soirée où votre seule intention est de sortir avec un étranger consentant. C’est une représentation de l’horniness chaotique, le plus pur de tous les cépages de corne.

2. Le clown : ??

Le clown est réservé à un moment bien précis : se sentir excité pour un ex. Le clown, avec ses yeux écarquillés, son sourire inhumainement grand et ses minuscules touffes de poils, déborde d’énergie excitée pour la mauvaise personne. C’est de la corne avec un abandon inconsidéré. C’est mettre volontairement la main dans les flammes. Un 🤡 est un signe d’avertissement que vous êtes sur le point de faire quelque chose de stupide, mais dans le grand schéma, inoffensif. Il dit : “Ce que je fais est stupide, et je le sais, et je m’en fiche.” C’est enviable et terrifiant. C’est probablement l’emoji corné le plus utilisé parmi les Scorpions.

1. Surfeur : ??

Vous connaissez le mème qui ressemble à “mes parents ne sont pas à la maison” avec une photo floue de quelqu’un / -chose se précipitant? Cet emoji 🏄 est la représentation en dessin animé de ce mème. C’est une façon nonchalante de dire : « Je suis en route [to absolutely rail the shit out of you]. ” C’est une façon polie de dire : « Soyez là bientôt [to positively get that ass]. ” C’est si innocent qu’il traverse tout le chemin du retour en territoire corné.

Carina Hsieh Rédactrice en chef du sexe et des relations Carina Hsieh vit à New York avec son bouledogue français Bao Bao – suivez-la sur Instagram et Twitter dans les spirales amazoniennes. Rachel Varina Rachel est une rédactrice indépendante à temps plein couvrant tout, des meilleurs vibromasseurs aux meilleures émissions de télévision à regarder en famille.

