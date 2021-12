17 étoiles partagent des conseils de beauté et des produits incontournables

Nous aimons ces produits et nous espérons que vous aussi. ET! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc obtenir une petite part des revenus de vos achats. Les articles sont vendus par le détaillant, pas par E !. Les prix sont exacts au moment de la publication.

Qui a inventé le terme « secrets de beauté » de toute façon ? S’il existe une technique ou un produit qui fonctionne vraiment, criez-le sur tous les toits et faites savoir à tout le monde ce qui se passe. Ne gardez pas ces idées pour vous. Heureusement, il y a beaucoup de célébrités qui ne respectent pas le concept de garder les secrets de beauté privés. Tout au long de 2021, certaines stars assez importantes ont partagé leurs routines de soins de la peau, de maquillage et de coiffure avec les lecteurs de Vogue. Pour clôturer l’année, Vogue a compilé tous ces meilleurs conseils et techniques dans une vidéo de montage.

Nous l’avons parcouru, pris des notes et recherché les produits utilisés par certaines de nos célébrités préférées, notamment : Gigi hadid, Olivia Rodrigo, Gwyneth Paltrow, Selena Gomez, Zoé Kravitz, cloche de Kristen, Vanessa Hudgens, Kaia gerber, Chloé Bailey, Ricky Martin, Rachel Zegler, Gemma chan, Laura busard, Elle Macpherson, Sofia carson, Rosalie, et Latto.