17 façons de se mouiller pendant les rapports sexuels

Au cas où vous ne le sauriez pas, les vagins sont vraiment incroyables. Et même si oui, ils font des choses extraordinaires comme pousser les bébés et devenir des instruments de musique, parfois vous voulez juste qu’ils soient un peu plus mouillés.

L’auto-lubrification pour beaucoup de femmes est un hasard. Parfois, peu importe à quel point vous voulez vous mouiller, cela n’arrive tout simplement pas – ce qui est vraiment dommage car cela peut faire toute la différence dans le monde quand il s’agit d’avoir du bon sexe.

“Une lubrification inadéquate peut conduire à des relations sexuelles douloureuses, ce qui peut vous inciter à vouloir éviter complètement les relations sexuelles”, explique l’obstétricienne Shristy Mohanty.

Et même si votre corps a littéralement un système de lubrification intégré, vous ne pouvez pas simplement vous mouiller. Mais heureusement, il y a * quelques mesures à prendre qui pourraient augmenter votre humidité naturelle. Voici ce que les pros suggèrent d’essayer si vous êtes impatient de mettre fin à votre période de sécheresse :

1. Arrêtez de stresser.

Tout d’abord, se mouiller est souvent présenté comme un signe d’excitation, mais la sexologue résidente d’Astroglide, Jess O’Reilly, PhD, dit qu’il est important de se rappeler “une réaction plus humide n’est pas nécessairement le signe d’un plus grand désir”. Sur cette même note, la sécheresse ne signifie pas toujours qu’il y a un manque d’intérêt.

“C’est parce que les réactions physiologiques de notre corps au désir sexuel et à l’excitation sexuelle ne correspondent pas toujours à notre expérience vécue, et ce n’est pas grave”, explique O’Reilly. Plus vous stressez, moins vous êtes susceptible de ressentir cette excitation humide, alors au lieu de vous soucier de l’auto-lubrification, essayez de l’oublier.

2. Utilisez du lubrifiant.

Bien que la lubrification naturelle ne soit pas nécessairement un signe de manque d’excitation, l’humidité est importante lors des relations sexuelles. Non seulement le lubrifiant rend le sexe meilleur, mais il le rend en fait plus sûr. “Le sexe peut causer trop de frictions, ce qui peut provoquer de petites déchirures, coupures ou irritations cutanées qui peuvent rendre les infections plus probables”, explique Amy Roskin, PhD, médecin-chef du Pill Club.

Si la sécurité et le simple fait de se sentir bien ne suffisent pas à vous faire monter dans le train de lubrification, le Dr Jess explique que cela peut en fait aider à augmenter la lubrification naturelle. “Certaines personnes trouvent que l’utilisation de lubrifiant les aide à se détendre et à produire leur propre lubrification corporelle car cela réduit la pression pour se mouiller”, explique-t-elle. “Appliquez le lubrifiant avant de sauter dans le lit et profitez de la sensation d’être mouillé avant même d’être excité. (et bien sûr, appliquer du lubrifiant peut entraîner une excitation). ”

3. Prenez votre temps.

Diverses études ont montré qu’il faut de 10 à 45 minutes aux personnes ayant un vagin pour être complètement excitées, c’est-à-dire ce qui se passe lorsque le sang a afflué dans toutes les parties de la vulve, explique Vanessa Geffrard, experte de Lovers. « Des sondages ont également montré que les couples aux États-Unis ont des relations sexuelles entre 5,4 et 19 minutes », explique-t-elle, ce qui signifie que la plupart des gens ne donnent pas assez de temps pour s’exciter ou s’engager dans les préliminaires.

“Nous aimons penser que nos corps sont comme des interrupteurs”, explique Azaria Menezes, coach en relations sexuelles et relationnelles, “mais nous sommes beaucoup plus complexes que cela.” Celui-ci est cependant facilement réparable : assurez-vous simplement de ralentir, ne vous précipitez pas, donnez-vous vraiment les 45 minutes complètes ou plus pour vous laisser exciter.

4. Choisissez la position parfaite.

Certaines positions se sentent non seulement mieux que d’autres, mais peuvent en fait conduire à une production de lubrification plus importante. Premièrement, en ayant des relations sexuelles d’une manière qui vous semble confortable, vous serez plus confiant, plus proche et plus à l’aise, ce qui aidera naturellement votre corps à s’éveiller, explique le Dr Mohanty. De plus, certaines positions de pénétration peuvent en fait augmenter la lubrification car elles frappent les points profonds du clitoris. Essayez la technique d’alignement coïtal pour voir si cela crée une réponse ~ juteuse ~.

5. Buvez plus d’eau.

Quelque chose d’aussi simple que la déshydratation pourrait conduire à une sécheresse vaginale, dit Menezes. Sérieusement! Étant donné que nos cellules sont principalement composées d’eau, une mauvaise consommation d’eau provoque une myriade d’effets néfastes sur le corps, qui peuvent inclure une sécheresse vaginale, explique Amy Gueye-Weinstein, MD.

Celui-ci est également facilement réparable: le Dr Gueye-Weinstein dit que si vous travaillez pour rester hydraté en permanence (c’est-à-dire en buvant environ 2,7 litres d’eau par jour, selon les normes de la Mayo Clinic), et si la déshydratation est la seule source de sécheresse vaginale, vous devriez voir des améliorations en aussi peu que trois jours. Parlez d’une gratification instantanée pour un changement majeur de style de vie.

6. Mangez plus de fruits et de légumes.

Pendant que vous buvez de l’H2O, pensez également à ajouter plus de produits frais à votre alimentation. “Les fruits à haute teneur en eau, comme les fraises et les ananas, aident avec votre lubrifiant naturel”, a déclaré Diamond Marie, thérapeute en santé mentale de Calmerry, à Cosmopolitan.

7. Parlez à votre médecin.

Si votre sécheresse vaginale se produit souvent avec une sécheresse inhabituelle dans d’autres zones de votre corps telles que les yeux et la bouche, vous devriez envisager de consulter un médecin, car cela pourrait être des signes du syndrome de Sjögren (prononcé comme « SHOW-grins »), explique Ashley Harris, un coach sexuel et relationnel chez BeyondAges. Cette condition affecte la sécheresse le long de toutes les muqueuses, explique le Dr Gueye-Weinstein, et peut affecter à la fois les jeunes et les personnes âgées ayant des vagins.

La maladie de Sjorgen est la maladie auto-immune la plus courante après la polyarthrite rhumatoïde, mais le Dr Gueye-Weinstein explique qu’elle est toujours considérée comme une maladie rare. Bien sûr, ajoute le Dr Gueye-Weinstein, il est toujours judicieux de demander à un médecin de vous évaluer si votre sécheresse vaginale vous préoccupe.

8. Vérifiez vos médicaments.

Les allergies, les médicaments contre le rhume contenant des antihistaminiques et même certains médicaments contre l’asthme peuvent provoquer une sécheresse vaginale. Essayez de passer à des remèdes plus naturels ou parlez à votre médecin d’autres options.

9. Et vos antidépresseurs.

Non seulement les ISRS interfèrent avec la libido, mais ils peuvent également avoir un impact sur la lubrification vaginale, explique Jennifer Landa, MD, médecin-chef de BodyLogicMD. Discutez avec votre psychiatre de la possibilité de passer à un autre médicament jusqu’à ce que vous trouviez celui qui fonctionne le mieux pour votre santé mentale et votre santé sexuelle.

10. Arrêtez de fumer.

Le vieillissement, le tabagisme et d’autres facteurs pouvant provoquer le blocage des artères pourraient bloquer les petites artères de la région vaginale et y réduire l’humidité, explique le Dr Landa. « La principale raison pour laquelle nous sommes mouillés au début est que lorsque les vaisseaux sanguins de la région vaginale sont engorgés (comme une érection chez un homme), la pression artérielle plus élevée dans les vaisseaux sanguins provoque une fuite de sérum à travers les vaisseaux sanguins et les muqueuses. membranes du vagin conduisant à plus d’humidité », explique le Dr Landa.

11. Équilibrez vos hormones.

L’une des raisons les plus courantes d’un vagin sec est une diminution des niveaux d’œstrogènes pendant la ménopause, la périménopause, après l’accouchement ou pendant l’allaitement, mais les traitements contre le cancer comme la chimiothérapie et la radiothérapie pelvienne peuvent également entraîner un faible taux d’œstrogènes et une diminution de la lubrification vaginale. Discutez avec votre médecin si vous rencontrez l’un des problèmes ci-dessus ou si vous vous demandez simplement si vous avez un déséquilibre hormonal qui assèche les choses.

12. Connectez-vous avec votre corps.

La sexologue clinicienne Kristie Overstreet, PhD, dit que si vous passez simplement par les mouvements du sexe et ne profitez pas du moment, cela pourrait également être un facteur. « Si vous êtes déconnecté de votre corps et du moment présent, vous ne permettez pas à votre corps d’être pleinement éveillé. Cette excitation est ce qui fait pomper les fluides. »

Pour exploiter plus pleinement votre corps, Overstreet recommande de pratiquer des exercices de pleine conscience et de respiration pour vous connecter avec votre corps et rester dans l’instant présent. Plus vous êtes en phase avec votre corps, plus vous pouvez vous détendre et vous laisser exciter.

13. Débarrassez-vous de la honte.

Overstreet dit que si vous avez du mal à vous sentir coupable ou sale d’avoir des relations sexuelles, cela peut également empêcher votre corps de se mouiller. « Que vous ayez ressenti cela depuis que vous êtes enfant ou adulte, il est important que vous les traversiez. Si votre esprit vous dit que ce que vous faites est mal, votre corps l’écoutera.”

Overstreet dit qu’il est important d’explorer tous les sentiments négatifs ou coupables que vous avez à propos du sexe et de travailler pour changer vos pensées irrationnelles en pensées rationnelles. Essayez de consulter un thérapeute spécialisé en thérapie cognitivo-comportementale. “Lorsque vos pensées et vos croyances sur le sexe sont saines et tolérantes, votre corps réagira favorablement.”

14. Communiquez avec votre partenaire.

Parfois, la sécheresse vaginale est simplement causée par une faible libido ou des problèmes avec votre partenaire sexuel. S’ils ne font pas ce qu’ils devraient faire ou s’ils le font et que cela ne fonctionne tout simplement pas pour vous, vous ne serez pas aussi mouillé que si vous étiez vraiment attiré par quelqu’un qui faisait tourner votre clitoris en rond comme une assiette sur un bâton.

15. Changez de savon.

Certaines personnes sont allergiques aux produits chimiques contenus dans les savons, les détergents, les produits d’hygiène, les teintures et les parfums, qui pourraient se trouver sur vos sous-vêtements ou vos serviettes, et qui pourraient provoquer une sécheresse ou une irritation, qui vont souvent de pair. Même certains lubrifiants, s’ils ne vous conviennent pas, peuvent vous assécher, alors essayez de passer à des détergents naturels ou à un autre lubrifiant plus naturel.

16. Et surtout, ne vous douchez pas.

En plus de garder votre routine de nettoyage décontractée, le professeur de sexualité humaine de NYU et sexpert Lelo Zhana Vrangalova, PhD, a précédemment déclaré à Cosmopolitan qu’il n’y avait aucun besoin de douche vaginale. Les douches vaginales modifient le pH du vagin, ce qui peut le rendre plus sensible aux infections et à une diminution de la lubrification (puisqu’il évacue littéralement tout). Si vous pensez avoir besoin / envie de vous doucher, discutez d’abord avec votre médecin car votre vagin est littéralement une machine à nettoyer.

17. Détendez-vous TF.

C’est vraiment difficile pour les gens de s’exciter lorsqu’ils sont stressés et ne se concentrent pas sur la chose sexy à portée de main. Et si vous êtes trop distraite pour être excitée, votre vagin ne sera pas allumé et lubrifié non plus. Donc, en gros, faites une sieste, mangez une pizza et regardez Magic Mike. Idéalement, tout ira bien.

Bien sûr, si c’est grave et persistant, consultez votre gynécologue pour vous assurer qu’il n’y a rien de grave. Et puis si ce n’est pas le cas, ce truc de Magic Mike. Pour de vrai.

Carina Hsieh Rédactrice en chef du sexe et des relations Lane Moore Éditeur du sexe et des relations Rachel Varina Rachel est une rédactrice indépendante à temps plein

