17 façons fraîches de porter du blanc d’hiver comme vos célébrités préférées

Maintenant que les vacances sont passées, concentrons-nous sur la préparation de votre garde-robe pour les mois froids à venir !

Chaque fois que nous avons besoin de rafraîchir notre garde-robe, nous nous tournons vers nos célébrités préférées pour trouver l’inspiration sur la façon de s’habiller pour Instagram et réussir dans la vraie vie. Et sur la base d’observations récentes d’étoiles, Gigi hadid, Emily Ratajkowski, Elsa chausson et plus de célébrités nous convainquent que le blanc n’est pas réservé à l’été. En fait, c’est la couleur parfaite pour basculer sur et en dehors des pistes !

Puisque nous considérons les trois femmes comme des icônes de la mode, nous sommes partis à la recherche des incontournables blancs d’hiver ultimes qui peuvent être habillés ou non. Ci-dessous, vous pouvez magasiner les sacs, manteaux, jeans, chaussures et hauts qui vous feront ressembler à une reine des glaces !