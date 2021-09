17 Meilleures ventes de produits de beauté pour la fête du Travail 2021 – Meilleures offres – WWD

Tous les produits et services présentés sont choisis indépendamment par les éditeurs. Cependant, WWD peut recevoir une commission sur les commandes passées via ses liens de vente au détail, et le détaillant peut recevoir certaines données vérifiables à des fins comptables.

Rien n’atténue la douleur de la fin de l’été comme les soldes de beauté de la fête du Travail.

Des marques individuelles marquant leurs produits cultes aux grands magasins offrant des remises beaucoup plus larges, il y a des tonnes de ventes qui valent la peine d’être étudiées cette année. C’est le moment idéal pour faire le plein d’articles dignes de folie que vous vouliez essayer, mais que vous ne pouvez pas justifier le prix. C’est aussi une excellente idée d’aller de l’avant et d’obtenir quelques produits de première nécessité comme des crèmes de nuit et des nettoyants pour le visage que vous brûlerez certainement au cours des prochains mois.

Les soldes de la fête du Travail sont également le moment idéal pour essayer des produits de niche, comme les produits de beauté coréens préférés comme les baumes nettoyants et les essences pour le visage. À l’approche des saisons d’automne et d’hiver, il est également judicieux de faire le plein d’hydratants pour le visage puissants, y compris des crèmes et des huiles qui retiendront l’humidité et laisseront votre peau avec un éclat lumineux. Enfin, c’est le bon moment pour essayer des ingrédients exclusifs dont vous n’êtes pas si sûr dans le domaine des soins de la peau. Nous parlons de produits infusés de CBD et même de crèmes d’escargots de Peach and Lily.

Nous avons rassemblé certaines de nos ventes préférées de soins de la peau, de cheveux et de beauté qui se déroulent ce week-end de la fête du Travail. Dites adieu à l’été de la meilleure façon possible.

Soin de la peau

Clarins

La marque de luxe française organise une vente pour la fête du Travail avec jusqu’à 30% de réduction sur les produits de beauté, des kits de soins de la peau populaires aux nettoyants moussants les plus vendus.

Seigneur Jones

Si les soins de la peau infusés de CBD sont votre confiture, alors vous devez absolument acheter la vente de la fête du travail de Lord Jones. Ils offrent 20% de réduction lorsque vous utilisez le code LDW20.

Beauté Pacifique

N’hésitez plus et bénéficiez de 20% de remise sur vos basiques de soins du corps avec le code FUN20. Cette marque propose d’excellents soins de la peau après le soleil qui guériront et apaiseront votre peau.

Le choix de Paula

Économisez 15 % sur tous les produits du site, et si vous achetez plus de trois produits de soins de la peau ou plus, vous économiserez 20 %.

Pêche et Lys

Les fournisseurs de tout K-beauty offrent jusqu’à 50% de réduction ce week-end. Ils marquent de sérieux coups de cœur cultes, comme le baume nettoyant Clean It Zero et la Botanical Nutritional Power Cream de Be The Skin.

Séphora

Économisez jusqu’à 50 % sur certaines de vos marques préférées, notamment Fenty Beauty de Rihanna, Marc Jacobs Beauty, Beautyblender et bien d’autres. De plus, le détaillant de produits de beauté offre la livraison gratuite avec le code FREESHIP.

SkinStore

Le site offre 25% de réduction sur tout le magasin, y compris la vente. C’est vrai, cela signifie que vous pouvez obtenir certains de vos favoris jusqu’à 50 % de réduction grâce aux démarques supplémentaires. Allez-y et découvrez leur sélection de produits Peter Thomas Roth comme les patchs pour les yeux Hydra Gel, ainsi que des marques étonnantes comme Caudalie et Elemis.

Soko Glam

Profitez de 20% de réduction sur tous les produits de soins de la peau incroyables sur le site de Soko Glam avec le code SELFCARE20.

Ulta

Jusqu’au 18 septembre, vous pouvez acheter les 21 jours de vente de beauté d’Ulta, qui comprend jusqu’à 50 % de réduction sur des articles allant des anciens favoris aux nouvelles versions. Chaque jour, la marque lancera de nouvelles démarques.

Soin des cheveux

IGK

IGK offrira un achat, obtenez la moitié sur tous leurs incroyables shampooings et revitalisants. Utilisez le code BYEBYEBYE et allez-y et investissez dans les litres complets.

Ouai

Non seulement cette ligne de soins capillaires bien-aimée a récemment lancé des bougies, mais elle offre 20% de réduction sur tout le site avec le code 20FF. C’est le moment idéal pour prendre l’un de leurs nouveaux revitalisants sans rinçage qui sent comme l’incroyable parfum Mojave Ghost de Byredo.

R+Co

Prenez vos produits capillaires à l’odeur divine préférés ce week-end et obtenez 20 % de rabais sur les commandes de 75 $ ou plus lorsque vous utilisez le code WEEKEND.

Se réconcilier

CouleurPop

Investissez dans les palettes de fards à paupières les plus jolies et les plus pigmentées avec la vente de la fête du Travail de ColourPop. Ils offrent 25% de réduction sur tout le site, ainsi qu’une réduction supplémentaire de 30% sur tous leurs articles du dernier appel.

Kosas

Cette marque de beauté propre propose des réductions sur certains de leurs ensembles. C’est une excellente nouvelle si vous avez voulu essayer des produits favoris comme leur fond de teint huile pour le visage teinté.

Lorac

La marque bien-aimée des maquilleurs offre 30% de réduction sur l’ensemble de son site. Jetez certainement un œil à certaines de leurs incroyables palettes de fards à paupières.

Macy’s

Faites le plein de tonnes de vos marques préférées lors de la vente Macy’s Labor Day. En plus des réductions de 15 à 30 % sur les produits à prix courant, ils bénéficient d’une remise supplémentaire de 20 % sur les articles soldés.

Formule du médecin

Ne manquez pas certaines des palettes les plus étonnantes qui existent actuellement. Vous pouvez également bénéficier de 30% de réduction sur tout le site avec le code PF30SUMMER.

Avec l’aimable autorisation de Sephora

Séchoir professionnel Bio Ionic GrapheneMX 245 $ 161,50 $ Acheter maintenant

Avec l’aimable autorisation de Sephora

Fenty Beauty by Rihanna Match Stix Matte Skinstick 25 $ 17,50 $ Acheter maintenant

Pat McGrath Labs Mini Opulust : Trio de brillants à lèvres 25 $ 14 $ Acheter maintenant

Avec l’aimable autorisation de Clarins

Concentré Total Yeux Super Réparateur Clarins 85 $ 72,25 $ Acheter maintenant

Avec l’aimable autorisation de Peach et Lily

Banila Co. Clean It Zero Baume nettoyant 24 $ 16 $ Acheter maintenant

Avec l’aimable autorisation de Soko Glam

Crème aux escargots Missha Super Aqua Cell Renew 50 $ 40 $ Acheter maintenant