17 meilleurs brillants à lèvres de 2021 qui ne collent pas

Je sais, je sais : le brillant à lèvres a tendance à avoir mauvaise réputation parce qu’il se sent super collant et très tôt dans les années 2000. Mais TBH, je suis toujours obsédé par ça ! Et non, je ne vis pas dans le passé (même si je me souviens définitivement de ma ~ jeunesse ~ avec Disney +). TLes brillants à lèvres de 2021 ne ressemblent en rien à leurs homologues collants, épais et gloopy de votre enfance. Non, à la place, les gloses d’aujourd’hui sont brillant mais non collant, ont des finitions étonnamment légères, gardent vos lèvres hydratées et douces après une seule couche, et peuvent même donner à vos lèvres une apparence plus pulpeuse et plus pulpeuse, le tout sans avoir l’impression d’être une couche de colle. Ici, les 17 meilleurs brillants à lèvres absolus dont vous avez besoin dans votre sac (et votre bureau et votre voiture) dès que possible.

1

Meilleur brillant à lèvres rouge

Tower 28 Beauty Clean ShineOn Gelée Brillant à Lèvres en Épicé

Si vous êtes fan des rouges à lèvres classiques, vous serez certainement fan de ce brillant à lèvres de Tower28. Un seul coup enrobe vos lèvres d’un rouge cerise transparent Couleur (plus de balayages = couleur rouge plus intense) qui ne s’estompera pas, ne plumera pas et ne deviendra pas inégale tout au long de la journée.

2

Meilleur brillant à lèvres durable

Gloss à lèvres Dew Me Beauty de PYT

Ce brillant à lèvres écologique de la marque durable PYT Beauty est fabriqué avec 25 pour cent de plastique recyclé, 38 pour cent de plastique à base de canne à sucre, et est également 100 pour cent recyclable. Une fois que vous avez terminé la formule brillante et chatoyante, déposez simplement le tube dans votre bac bleu et continuez votre petit bonhomme de chemin.

3

Meilleur brillant à lèvres à base d’huile

Huile Éclat Lèvres Dior

Gloss mi-lèvres, mi-huile pour les lèvres, ce soin hybride (il a une texture baume non grasse et non collante) donne aux lèvres un éclat subtil et amplifie leur couleur naturelle tout en évitant les gerçures et le dessèchement grâce à l’huile de cerise. Pour gagner-gagnant-gagnant.

4

Meilleur brillant à lèvres nourrissant

Brillant à lèvres humides Kosas

Rempli d’huile d’onagre protectrice et d’acide hyaluronique hydratant, ce brillant à lèvres nourrissant de Kosas est l’ajustement parfait pour toute personne dont les lèvres sont actuellement gercées, craquelé, et/ou irrité.

5

Meilleur brillant à lèvres holographique

Huda Beauty Lip Strobe Gloss Metallic en Mystical

Tel un surligneur pour vos lèvres, ce gloss est infusé de minuscules pigments bleus et nacrés réfléchissant la lumière qui donnent à vos lèvres une teinte holographique de couleur lilas. Vous pouvez le porter seul ou sur votre rouge à lèvres préféré et même comme illuminateur sur le haut de vos pommettes en un clin d’œil.

6

Meilleur brillant à lèvres longue tenue

Marbre liquide brillant Uoma Beauty Boss

Écoutez, j’ai compris : le brillant à lèvres n’est pas comme le rouge à lèvres mat, il ne restera pas éternellement sur vos lèvres. Mais il n’y a rien de pire que de réappliquer son gloss toutes les 30 minutes. Heureusement, vous n’avez pas à vous soucier de cela avec celui-ci. Il crée un couche de couleur longue durée sur vos lèvres qui ne craque pas et ne s’installe pas dans les ridules.

7

Meilleur brillant à lèvres multitâche

Gloss multi-usage Nars

J’ai été super dans le look brillant sur toute la surface ces derniers temps, grâce à ce choix de Nars. À première vue, il ressemble à n’importe quel autre gloss, mais c’est bien plus que cela. La formule crémeuse (qui est remplie d’huile de noix de coco hydratante et de vitamine E) peut également être utilisé sur vos joues et vos yeux, vous donnant une finition chatoyante, brillante et, plus important encore, non collante.

8

Meilleur brillant à lèvres ultra-brillant

Verre à lèvres transparent MAC

J’ai littéralement toujours ce brillant à lèvres dans mon sac. Le la formule remplie d’huile de jojoba adoucit et revitalise vos lèvres tout en vous donnant une finition lisse dans laquelle vous pouvez essentiellement voir votre reflet. Portez-le seul ou superposez-le sur votre rouge à lèvres préféré en guise de topper.

9

Meilleur brillant à lèvres propre

Well People Bio Extreme Lipgloss

Je ne vais pas vous mentir, je suis toujours un peu sus quand il s’agit de produits de maquillage naturels et clean. Genre, sont-elles aussi bonnes que les marques de maquillage conventionnelles ? Selon ce brillant à lèvres, la réponse est définitivement oui. Article laisse une couleur transparente et douce qui dure longtemps, et il y a un mélange d’huiles de noix de coco, d’aloès et de pépins de raisin qui donne à vos lèvres un regain d’hydratation.

dix

Meilleur brillant à lèvres non collant

Brillant à lèvres plus brillant

Si vous voulez un brillant à lèvres auquel vos cheveux ne colleront pas (qui, euh, étaient là), ne cherchez pas plus loin que celui de Glossier. Il donne aux lèvres un brillance réfléchissante sans le caractère collant de votre référence de 2004.

Onze

Meilleur brillant à lèvres à couvrance totale

Gloss à lèvres Anastasia Beverly Hills

Je cherchais depuis toujours un brillant à lèvres avec une couleur intense lorsque celui-ci est finalement entré dans ma vie. Ce fut le coup de foudre – la formule crémeuse a glissé directement sur mes lèvres et a laissé une teinte entièrement pigmentée qui a duré des heures. C’est maintenant pour toujours une partie de ma rotation de gloss.

12

Meilleur brillant à lèvres repulpant

Bain à lèvres au collagène Charlotte Tilbury

Vous voulez donc la sensation nourrissante et dorlotante d’un masque à lèvres mais l’apparence d’un gloss. Qui ne le fait pas ? Ce brillant à lèvres Charlotte Tilbury (il est infusé de collagène repulpant pour les lèvres) vous offre le meilleur des deux mondes, avec un applicateur en forme de cœur qui s’étale sur une parfaitement uniforme, fine couche de produit à chaque fois.

13

Meilleur brillant à lèvres neutre

Fenty Beauty by Rihanna Gloss Bomb illuminateur universel pour les lèvres

Cette teinte neutre rose est incroyable sur tous les tons de peau (grâce au fait qu’elle est si pure) et laisse également aux lèvres un éclat irréel qui ressemble plus à une huile hydratante qu’à un brillant à lèvres collant. Ma façon préférée de le porter ? Sur un rouge à lèvres nude.

14

Meilleur trio de gloss

Collection de brillants à lèvres d’été Mented Cosmetics mentedcosmetics.com

40,00 $

Chaque nuance de ce trio de brillants à lèvres sans cruauté est incroyable pour tout le monde (oui, tout le monde) et vous donne le quantité parfaite de couleur que vous pouvez facilement créer sans avoir l’air inégale. Vous pouvez passer d’une couvrance transparente à une couvrance complète en deux passages et conserver cet éclat d’été toute l’année.

quinze

Meilleur brillant à lèvres léger

Pat McGrath Labs Lust : Gloss à lèvres Bronze Temptation

Ce gloss de Pat McGrath Labs glisse sans sauter ni tirer et est aussi agréable qu’il en a l’air (lire : vraiment excellent). C’est complètement non collant et léger, il ressemble donc presque à un baume à lèvres tout en ressemblant à un brillant à lèvres très brillant.

16

Meilleur brillant à lèvres pas cher

NYX Professional Makeup Butter Gloss en crème brûlée

Le dilemme majeur du gloss : vouloir ressembler à quelque chose sur les lèvres sans le sentir. Heureusement, la marque de maquillage de pharmacie NYX a résolu le problème en créant un brillant à lèvres peu coûteux — c’est seulement 5 $ !! formule qui est totalement en apesanteur et vous donne toujours un soupçon de couleur longue durée.

17

Meilleur brillant à lèvres rafraîchissant

Gloss à lèvres repulpant Buxom Full-On à Sofia

Appliquez ce brillant à lèvres et vous vous retrouverez immédiatement avec des picotements. Et non, ce n’est pas parce que vous venez de tomber amoureux (même si, comme, je ne vous en voudrais pas) – c’est parce que cette formule est remplie d’une touche de menthol qui laisse vos lèvres mentholées, fraîches et pulpeuses.

Lauren Balsamo Directrice adjointe de la beauté Lauren Balsamo est la directrice adjointe de la beauté chez Cosmopolitan et couvre tout ce qui concerne la peau, les cheveux, le maquillage et les ongles pour le magazine et le site Web. Ama Kwarteng Ama Kwarteng était auparavant rédactrice beauté associée chez Cosmopolitan.

