17 meilleurs films sexy de 2021

Si je devais deviner, je dirais qu’il y a de fortes chances que vous ayez passé une partie de 2020 collé à votre écran de télévision. Et tandis que 2021 jusqu’à présent est venu avec un peu plus de liberté, la vérité est que la distanciation sociale et rester à l’intérieur est toujours une chose. Heureusement, il existe de nombreuses émissions et films qui peuvent vous divertir, peu importe à quel point vous vous ennuyez à la maison. Parfois, vous cherchez à rire, parfois à pleurer, et parfois vous voulez un film si sexy que vous sentez littéralement vos yeux jouir au fur et à mesure que l’intrigue se déroule.

Pour certaines personnes, une histoire romantique et déchirante constitue une montre sexy, tandis que pour d’autres, quelque chose avec un peu plus de sexe et de drame inspiré du porno crée l’intrigue. La luxure, la tension, les personnages douloureusement chauds qui ne pourraient jamais exister IRL – nous aimons le voir.

Malheureusement, avec la pandémie de COVID-19 provoquant des retards de production au cinéma et à la télévision, moins de nouveaux contenus ont été publiés en 2021. Étant donné que la sécurité des acteurs et des équipes est la plus importante, nous acceptons le fait qu’il y a moins de nouveaux films à obséder. . Mais heureusement, il semble que 2021 soit une année de qualité plutôt que de quantité. Donc, si vous êtes à la recherche de votre prochain film sensuel, ne cherchez pas plus loin, nous avons ce qu’il vous faut.

Des thrillers à caractère sexuel aux films sexuels purs et simples qui parlent de s’envoyer en l’air, il y a probablement un nouveau film de 2021 qui vous grattera les démangeaisons. Voici les meilleurs films à regarder lorsque vous voulez vous mettre dans l’ambiance lors d’une soirée cinéma à :

Publicité – Continuer la lecture ci-dessous

1 Illusions mortelles

Deadly Illusions – bien qu’il ne s’agisse pas d’un “bon” film techniquement – est super amusant et sexy, surtout si vous êtes un fan de sexe tabou. Kristin Davis de Sex and the City incarne une auteur à la retraite fumeuse de cigares qui se rapproche de sa nouvelle et jeune nounou. Entre une scène de baignoire torride et beaucoup de sexe dans la cuisine, je veux maintenant officiellement embaucher une nounou.

REGARDE MAINTENANT

2 petits poissons

Lorsqu’un virus qui provoque des pertes de mémoire arrive pour un couple, Emma et Jude (interprétés par Olivia Cooke et Jack O’Connell) doivent faire tout leur possible pour garder l’esprit de leur relation vivant. C’est un peu plus sombre et moins sexy que certains des autres, mais le thème frappe fort et vous incitera absolument à vous blottir à côté de quelqu’un après l’avoir regardé.

REGARDE MAINTENANT

3 Tout sur le sexe

Alerte spoiler : ce film est entièrement consacré au sexe ! Le film suit trois femmes dans la vingtaine qui sont toutes à différents stades de la recherche de l’amour. Bien que ce soit une montre facile, il y a beaucoup de moments de flirt et de tension qui vous garderont impliqués.

REGARDE MAINTENANT

4 le tigre blanc

Par ici, voyeurs. Bien que The White Tiger de Netflix ne soit pas aussi axé sur le sexe que certains des autres films, il est en fait A) très bon et B) comporte une scène impliquant Priyanka Chopra Jonas à l’arrière d’un taxi qui vous laissera littéralement haleter. Entre la chimie, vous vous retrouverez réellement accroché à l’histoire inhabituelle de chiffons à richesses.

REGARDE MAINTENANT

5 La dernière lettre de votre amant

L’amour et le mystère pourraient bien être le combo le plus sexy de tous les temps, et ce film a les deux. Alors qu’une journaliste britannique travaille sur un article sur son ancien rédacteur en chef, elle trouve de vieilles lettres d’amour des années 60 et entreprend de résoudre le mystère d’une liaison secrète.

REGARDE MAINTENANT

6 Chat PVT

Alors que sa vie s’effondre financièrement, un joueur en ligne à New York devient obsédé par une cam girl qui dit qu’elle vit à San Francisco. Mais alors qu’il sort une nuit à Chinatown, il la voit IRL, très peu à San Francisco.

REGARDE MAINTENANT

7 Le monde à venir

Si vous étiez un stan de Bridgerton, alors cette pièce d’époque avec des scènes tout aussi torrides est pour vous. Imaginez ceci : nous sommes en 1856 dans une ville de campagne à New York. Abigail et son mari Dyer ont un nouveau couple emménageant à côté et les deux femmes forment bientôt une amitié qui se transforme en un amour interdit.

REGARDE MAINTENANT

8 lundi

Quoi de plus sexy que des bikinis sur la plage en Grèce ? Rien, je vous dis ! Lorsque Mickey, joué par Sebastian Stan, rencontre Chloé, jouée par Denise Gough, ils ont une connexion immédiate chaude et torride. À tel point que Chloé veut abandonner son travail aux États-Unis pour voir où peut aller leur passion.

REGARDE MAINTENANT

9 Monter ou mourir

Un thriller psychologique qui n’est peut-être pas la tasse de thé de tout le monde en matière de films sexy, mais bon, qu’est-ce qui vous fait avancer, vous savez ? Lorsque Rei apprend que le mari de son ancienne camarade de classe est violent, elle décide de le tuer. Et tandis que les deux femmes font face à toutes les émotions qui viennent après cela, elles finissent par se tourner l’une vers l’autre par amour.

REGARDE MAINTENANT

dix Madame Claude

L’histoire bien réelle d’un infâme tenancier de bordel à Paris dans les années 60 a, vous l’aurez deviné, beaucoup de sexe. En raison de son entreprise, Madame Claude a un pouvoir apparemment infini sur l’élite française, jusqu’à ce qu’une jeune femme aisée se présente et menace tout.

REGARDE MAINTENANT

11 Malcolm et Marie

Gardons les choses réelles : ce film, avec Zendaya et John David Washington, est une expérience sensuelle. D’accord, oui, ils se battent pour la majorité, mais le style noir et blanc de la cinématographie et la chimie entre les deux vous feront vous sentir carrément voyeuriste.

REGARDE MAINTENANT

12 L’amour de Sylvie

Ce film explore les moments calmes d’attraction suivant une jeune femme qui commence une relation avec un saxophoniste en herbe dans les années 1950 à Harlem. Bien que le film contienne des rebondissements (y compris un père désapprobateur), il vous fera certainement ressentir quelque chose au plus profond de votre… âme.

REGARDE MAINTENANT

13 Zola

Que se passe-t-il lorsqu’une travailleuse du sexe et une serveuse se rencontrent dans un restaurant et décident de partir ensemble en road trip ? Un week-end absolument oh-mon-dieu-pouvez-vous-croire-ce-que-vient-de-passer, c’est quoi. Ce film est une course folle de la manière la plus chaude.

REGARDE MAINTENANT

14 Ammonites

Librement inspirés de la vie de la paléontologue britannique Mary Anning, Kate Winslet et Saoirse Ronan jouent le rôle d’un couple du XIXe siècle essayant de comprendre comment manœuvrer dans une société londonienne très rigide, où les relations homosexuelles étaient extrêmement taboues.

REGARDE MAINTENANT

15 Barb & Star Go à Vista Del Mar

Parfois, sexy peut être trouvé caché au plus profond de films d’amitié très, très originaux, et ce film en est le meilleur exemple. Il y a tout ce que vous voulez : des plages, des maillots de bain, des hommes torse nu (bonjour Jamie Dornan !), Et du sexe pour faire bonne mesure. C’est en fait un peu parfait, si vous me demandez.

REGARDE MAINTENANT

16 Après notre collision

Parce qu’il est basé sur une fanfic très torride de Harry Styles, ne vous attendriez-vous pas à ce que ses adaptations cinématographiques soient aussi sensuelles ? Alors que le premier film et sa suite sont sexuellement chargés, le second prend le gâteau, étant donné la nature si chaude de la relation entre Hardin et Tessa. Et si cela ne vous satisfait pas assez, il y a au moins deux autres films à attendre avec impatience.

REGARDE MAINTENANT

17 La baby-sitter: Killer Queen

La comédie-horreur est un genre vraiment sous-estimé. Non seulement vous obtenez ces moments de sauts amusants et palpitants (qui se traduisent toujours par de jolis câlins), mais bonjour, ils sont aussi généralement très sexy. Découvrez le film original étoilé (avec Samara Weaving, Bella Thorne et Emily Alyn Lind) qui suit essentiellement un enfant qui espionne sa très chaude et très mauvaise baby-sitter. La suite continue l’histoire avec le même casting et beaucoup de moments sexy et campy.

REGARDE MAINTENANT

Rachel Varina Rachel est une rédactrice indépendante à temps plein couvrant tout, des meilleurs vibromasseurs aux meilleures émissions de télévision à regarder en famille.

Ce contenu est créé et maintenu par un tiers, et importé sur cette page pour aider les utilisateurs à fournir leurs adresses e-mail. Vous pourrez peut-être trouver plus d’informations à ce sujet et d’autres contenus similaires sur piano.io

Publicité – Continuer la lecture ci-dessous