17 meilleurs gommages pour les lèvres de 2021

Stocksy

K, c’est peut-être une opinion impopulaire, mais à moins que vous n’associez votre baume préféré à un gommage pour les lèvres, vous ne rendez pas service à votre peau gercée et squameuse. Sérieusement, un gommage hebdomadaire est fondamentalement la sauce secrète pour obtenir des lèvres douces et lisses comme l’enfer – et la bonne formule est une aubaine directe pour quiconque porte régulièrement du rouge à lèvres ou du gloss. Considérez les gommages pour les lèvres comme de minuscules exfoliants qui polissez la peau sèche avec des ingrédients doux comme le sucre et les graines de fruits tout en ajoutant beaucoup d’hydratation avec des hydratants de niveau supérieur (hiii, huile de noix de coco et beurre de karité).

Donc, si vous superposez des baumes et des sérums en vain, il est officiellement temps de traiter vos lèvres sèches avec un gommage. En avant, les 17 meilleures formules de tous les temps, dont une option à 5$ que vous pouvez accrocher à la pharmacie, un duo gommage et baume qui fonctionne à merveille, et bien plus encore.

Publicité – Continuer la lecture ci-dessous

1

Meilleur gommage et brosse à lèvres

Exfoliant pour les lèvres KNC Beauty

Mis à part le fait qu’il soit ridiculement mignon, ce que je préfère dans ce gommage pour les lèvres de KNC, c’est qu’il est livré avec une petite brosse pratique pour vraiment niveler votre routine d’exfoliation. Il suffit de presser un tout petit peu de la formule hydratante (elle est enrichie d’huile de ricin et de beurre de karité pour une douceur ultime) sur la brosse, de la frotter sur vos lèvres dans un mouvement circulaire et d’essuyer votre peau. Vous vous retrouverez avec des lèvres lisses et sans pellicules à chaque fois que vous l’utiliserez.

2

Meilleur gommage pour les lèvres au café

Exfoliant pour les lèvres Frank Body Original

Tout comme les gommages corporels cultes de la marque, les ingrédients phares de cette formule de Frank Body sont du café moulu et du sucre brut (deux des exfoliants super complets qui gardent vos lèvres lisses). Et lorsqu’il est combiné avec des hydratants comme l’huile de macadamia et la cire d’abeille, vous vous retrouvez avec un gommage pour les lèvres qui fait le travail. Fouettez cette formule une ou deux fois par semaine et suivez toujours avec un baume à lèvres pour une hydratation supplémentaire.

3

Meilleur gommage et sérum pour les lèvres

Kit de soin des lèvres The Lip Bar Pamper Your Pout

Les gommages et sérums pour les lèvres sont fondamentalement un mariage parfait – et ce duo de The Lip Bar ne fait certainement pas exception. Commencez par polir la peau sèche avec l’exfoliant au sucre (vous voudrez massez-le en mouvements circulaires et essuyez tout excès de produit lorsque vous avez terminé), puis ajoutez de l’humidité avec le sérum à l’huile d’amande douce. Je veux dire, il n’y a aucune excuse pour ne pas exfolier tes lèvres quand c’est aussi facile.

4

Meilleur gommage au sucre pour les lèvres

Gommage pour les lèvres au sucre Beauty Bakerie

Si vous craignez d’irriter vos lèvres avec un exfoliant agressif, vous adorerez la nature douce de ce gommage pour les lèvres. La formule est chargée de minuscules grains de sucre qui aident lisser et adoucir vos lèvres sans les dessécher, et il contient même des hydratants comme l’huile de ricin pour ajouter une dose supplémentaire d’hydratation. Il existe également en quatre saveurs : pêche, menthe poivrée, fraise et vanille.

5

Meilleur gommage pour les lèvres à emporter

Baume à lèvres + gommage Kaja Strawberry Rose Balmy Bento

NGL, cet emballage est au-delà du génie, surtout si vous essayez d’apporter votre gommage pour les lèvres en déplacement. À l’intérieur des deux contenants empilables se trouvent un gommage doux pour les lèvres (il est composé d’extrait de fraise exfoliant) et un baume crémeux (‘sup, huile de pépins de raisin) pour une exfoliation rapide et efficace. Essayez d’utiliser celui-ci juste avant d’aller au lit et vous vous réveillerez à 100% avec des lèvres plus douces.

6

Meilleur gommage doux pour les lèvres

Dior Dior Addict Gommage Lèvres Sucre

La meilleure chose à propos de ce gommage pour les lèvres – à part le fait qu’il est ridiculement joli – est à quel point la formule est douce et douce. Plutôt que d’utiliser des exfoliants durs et super granuleux, celui-ci est rempli de minuscules grains de sucre pour éliminer les peaux mortes et les zones sèches. BTW: Vous n’avez pas besoin de rincer celui-ci – le sucre fond et laisse vos lèvres douces et éclatantes.

7

Meilleur duo gommage et baume à lèvres

Dr. PawPaw Gommage & Nourrissant Duo Pot

Les lèvres lisses ne sont pas plus pratiques qu’avec ce gommage à lèvres de Dr. PawPaw. Dévissez le haut du pot pour un exfoliant doux à base de sucre, puis dévissez le fond pour un baume à lèvres crémeux et sans parfum. Confiance: Vos lèvres vont adorer ce combo exfoliant et hydratant.

8

Meilleur gommage pour les lèvres à la cerise

Gommage Lèvres Polissant à la Cerise Douce Naturopathica

Vous vous souvenez de ce baume à lèvres à la cerise qui vous obsédait au lycée ? Oui, considérez ce gommage comme la version 2021. C’est chargé de pépins de cerise (pour exfolier), purée de cerise (pour hydrater) et extrait de fleur d’hibiscus (pour lisser), là pour luilaisse tes lèvres douces comme l’enfer. C’est aussi un lauréat du prix de beauté Cosmo 2020, vous savez donc que c’est bon.

9

Meilleur gommage pour les lèvres à la noix de coco

Gommage pour les lèvres à la noix de coco Kopari

Les gommages pour les lèvres peuvent être un peu salissants, c’est pourquoi je suis très obsédé par cette option emballée de manière pratique de Kopari. Application facile à part, la formule est enrichie d’huile de noix de coco pour hydrater même les lèvres les plus sèches tandis que les exfoliants naturels comme les cendres volcaniques et la cassonade polissent en douceur les peaux mortes.

dix

Meilleur gommage pour les lèvres à base de plantes

French Girl Organics Vernis à Lèvres Rose

Ne vous laissez pas berner par l’emballage doux et digne d’Insta – ce gommage pour les lèvres est dur sur les flocons. La formule ultra-hydratante (qui est entièrement à base de plantes, BTW) élimine la peau sèche avec du sucre cristallisé tout en l’hydratant en profondeur avec de l’huile de coco.

Onze

Meilleur gommage pour les lèvres parfumé

Exfoliant pour les lèvres au sucre Keep It Sweet de Milani

La première chose que vous remarquerez lorsque vous utiliserez ce gommage pour les lèvres est son odeur divine—c’est doux sans être envahissant. Oh, et le mélange de sucre et d’huiles hydratantes de la formule ne fait pas de mal non plus.

12

Meilleur gommage pour les lèvres en pharmacie

Exfoliant pour les lèvres revitalisant Burt’s Bees avec cristaux de miel exfoliants

Oui, les cerveaux derrière votre baume à lèvres de pharmacie préféré font également un super gommage. Frottez doucement la formule sur des lèvres sèches et squameuses et une combinaison de la cire d’abeille lissante et les cristaux de miel exfoliants adouciront votre peau vite. Ai-je mentionné que c’est moins de 10 $?

13

Meilleur gommage à lèvres pour peau terne

Tarte Cosmetics Pout Prep Exfoliant pour les lèvres Maracuja

L’ingrédient héros de ce petit gommage pour les lèvres est le maracuja, un hydratant qui chargé d’acides gras et de vitamine C qui agissent pour lisser et illuminer vos lèvres. Il contient également du sucre exfoliant et du beurre de karité hydratant, c’est donc un vrai régal pour les lèvres sèches et AF.

14

Meilleur gommage pour les lèvres à la lanoline

Lano Lemonaid Gommage-Baume

Des lèvres sèches et ultra-sensibles ? Préparez-vous à tomber fort et vite pour ce gommage doux pour les lèvres, qui est chargé de cristaux de sucre extra-fins et de lanoline qui retient l’humidité qui traitez et hydratez vos lèvres en même temps (presque comme un hybride baume-gommage).

quinze

Meilleur gommage pour les lèvres pas cher

Gommage à lèvres revitalisant hydratation totale ChapStick

Ce gommage pour les lèvres de pharmacie est super bon marché, mais sa formule est vraiment impressionnante. Un mélange de cristaux de sucre, d’huiles de maracuja et de noix de coco, de beurre de karité et de vitamine E agit pour exfolier, lisser et adoucir vos lèvres en toute simplicité.

16

Meilleur gommage d’amorçage de rouge à lèvres

Nuits douces d’ILIA

Si le rouge à lèvres tiraille, sèche ou est juste un peu inconfortable sur votre peau, essayez de préparer vos lèvres avec ce gommage super hydratant (qui est infusé de beurre de karité, d’huile de tournesol, d’huile de sésame et de pierre volcanique). Tamponnez-le simplement sur des lèvres sèches, essuyez-le avec une serviette humide et poursuivez avec un baume et un rouge à lèvres.

17

Meilleur gommage à lèvres adoucissant pour la peau

Baume et gommage à lèvres Sephora Collection

Ce gommage pour les lèvres abordable est formulé avec de l’extrait de miel riche en antioxydants, qui recouvre la peau sèche et terne d’une hydratation indispensable.

Ruby Buddemeyer Beauty Editor Ruby est la rédactrice beauté de Cosmopolitan, où elle couvre la beauté à travers l’imprimé et le numérique.

Ce contenu est créé et maintenu par un tiers, et importé sur cette page pour aider les utilisateurs à fournir leurs adresses e-mail. Vous pourrez peut-être trouver plus d’informations à ce sujet et d’autres contenus similaires sur piano.io

Publicité – Continuer la lecture ci-dessous