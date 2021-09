17 meilleurs masques en feuille de 2021 – WWD

En ce qui concerne les masques en tissu, si vous vous êtes interrogé sur leur efficacité, vous n’êtes pas seul. Certains produits de beauté semblent tout simplement superflus.

Après tout, que pouvez-vous vraiment accomplir avec 20 minutes de trempage concentré de masque en feuille ? Il s’avère que beaucoup. WWD s’est entretenu avec le dermatologue new-yorkais certifié par le conseil d’administration, le Dr Kavita Mariwalla, pour savoir ce que les gens devraient rechercher en ce qui concerne les masques en tissu, comment ils aident et à quelles préoccupations ils répondent. Tout d’abord, elle dit qu’ils devraient être considérés comme un « petit coup de pouce » à votre routine de soins de la peau habituelle.

“Selon le matériau dont est fait le masque, il peut calmer la peau ou aider à faire pénétrer les ingrédients dans la peau”, explique Mariwalla. “L’humidité et l’occlusion aident toujours à mieux absorber les ingrédients dans la peau et c’est essentiellement ce que font tous les masques en feuille.”

Mariwalla a également expliqué qu’ils peuvent certainement aider à l’humidité, surtout lorsqu’ils sont utilisés régulièrement. Cela dit, de nombreux avantages sont temporaires, similaires aux effets d’un soin du visage. La meilleure partie à leur sujet est qu’ils sont une excellente alternative moins chère à un soin du visage que vous pouvez faire dans le confort de votre foyer.

Les avantages des masques en tissu

Avec autant d’options sur le marché, il existe vraiment un masque en feuille qui peut vous aider à résoudre à peu près tous les problèmes de soins de la peau auxquels vous êtes actuellement confronté. “Vous pouvez les cibler pour des problèmes de peau spécifiques comme la sécheresse ou l’acné, ou si vous avez beaucoup été au soleil et avez besoin de quelque chose pour vous donner des soins après-soleil”, explique Mariwalla.

Les différents types de masques en feuille

Alors que les masques en tissu traditionnels existent depuis un certain temps, les masques sous les yeux et les lèvres sont devenus de plus en plus populaires sur les réseaux sociaux. Surtout en ce qui concerne les masques qui ciblent les yeux gonflés et sombres, Mariwalla est à bord. “Je suis une grande fan des masques sous les yeux parce que la peau y est si délicate de toute façon et il est facile de faire pénétrer des ingrédients dans cette peau afin d’apporter une grande amélioration”, dit-elle.

Si vous recherchez les meilleurs masques et patchs sous les yeux qui ciblent l’obscurité ou les poches, Mariwalla dit de rechercher des masques contenant de la caféine ou de la vitamine K. Elle dit également que les masques pour les lèvres peuvent être particulièrement utiles lorsque vos lèvres sont vraiment sèches. puisque le masque retient l’hydratation concentrée pour donner à la peau endommagée un avantage d’hydratation. Recherchez des ingrédients comme l’acide hyaluronique et les antioxydants pour hydrater et nourrir.

Meilleurs masques en feuille pour peau endommagée ou irritée par le soleil

1. Lot de 6 masques réparateurs en biocellulose SkinCeuticals

Mariwalla adore ce masque SkinCeuticals et le trouve super efficace. Il contient des fibres de biocellulose qui distribuent l’eau, ce qui réduit la chaleur de la peau endommagée et agit ensuite comme un occlusif pour s’assurer qu’elle reste en place. C’est une excellente option si vous recherchez un soulagement pour la peau endommagée par le soleil ou la peau qui souffre de rougeurs ou d’irritations.

Avec l’aimable autorisation de Dermstore

SkinCeuticals Biocellulose Restorative Masque 6-Pack 120 $ Acheter maintenant

2. Masque en tissu pour le visage Pacifica Sea & C After Sun Cool & Glow

Non seulement ce masque en tissu Pacifica a une odeur rafraîchissante d’agrumes, mais il contient des extraits d’aloès, de banane, de ginseng et de zeste de citron pour apaiser la peau endommagée par le soleil. Il est super rafraîchissant et agira immédiatement pour réduire les rougeurs.

Avec l’aimable autorisation d’Ulta

Masque en tissu pour le visage Cool & Glow après-soleil Pacifica Sea & C 4 $ Acheter maintenant

3. TonyMoly I’m Real Aloe Mask Sheet

Ce masque en tissu TonyMoly est rempli d’aloès, ce qui laissera votre peau rouge homard beaucoup plus fraîche. Vous pouvez également le laisser agir jusqu’à 20 minutes et le soulagement se poursuivra pendant des heures après l’avoir retiré. Ne vous inquiétez pas, il est exempt de parabènes, de sulfates et de tous les autres ingrédients nocifs pour la santé.

Avec l’aimable autorisation d’Ulta

TonyMoly I’m Real Aloe Mask Sheet 3,75 $ Acheter maintenant

Meilleurs masques en feuille pour peau sèche

4. Masque en tissu sec pour le visage Instant Magic de Charlotte Tilbury

Ce masque en tissu Charlotte Tilbury contient de la niacinamide et des peptides pour que votre peau soit hydratée et nourrie. Chacun peut être utilisé jusqu’à trois fois car il est fait d’un tissu textile qui a été infusé de petites poches d’ingrédients efficaces. Laissez agir pendant 15 minutes et préparez-vous pour des résultats de qualité faciale.

Avec l’aimable autorisation de Sephora

Masque en tissu sec pour le visage Instant Magic de Charlotte Tilbury 22 $ Acheter maintenant

5. Masque en tissu apaisant à la rose et à l’aloe vera

Le masque en tissu de Wishful contient de l’extrait de rose trémière, de l’hyaluronate de sodium et de l’aloe vera, qui agissent tous pour pomper l’humidité dans la peau. Il laissera votre visage beaucoup plus repulpé et hydraté. L’aloe vera est également idéal pour apaiser toute irritation ou rougeur.

Avec l’aimable autorisation de Sephora

Masque en tissu apaisant à la rose et à l’aloe vera Wishful Thirst Trap 22 $ Acheter maintenant

6. Masque en feuille de gel de noix de coco Farmacy

Aucun ingrédient n’est aussi hydratant ou apaisant que l’eau de coco, et ce masque Farmacy en regorge. Il contient également de l’acide hyaluronique et de l’extrait de concombre, qui agissent pour ajouter de l’humidité et laisser la peau calme et détendue.

.

Farmacy ​​Coconut Gel Sheet Mask $6 Acheter maintenant

7. Masque en tissu hydratant pour le visage Burt’s Bees

Le masque en tissu pour le visage Burt’s Bees contient de l’extrait de pastèque, qui non seulement sent bon, mais fournit une forte dose d’hydratation pour votre peau. Et grâce aux plantes, votre peau sera plus radieuse que jamais.

Avec l’aimable autorisation d’Ulta

Masque en tissu hydratant pour le visage Burt’s Bees 2,99 $ Acheter maintenant

Meilleurs masques en feuille pour peau sensible

8. Masque en feuille Tatcha Luminous Dewy Skin

Le masque en tissu de Tatcha est super doux et donnera à votre peau un éclat lumineux prêt pour le tapis rouge. Il est fait de microfibre super fine (100 fois plus fine qu’un cheveu humain, pour être exact) et agit pour délivrer 20 millilitres de sérum dans la peau. Il regorge de vitamine E, d’acides gras et d’huiles végétales.

Avec l’aimable autorisation de Sephora

Masque en feuille Tatcha Luminous Dewy Skin 12 $ Acheter maintenant

9. Masque en feuille d’aluminium de sauvetage Bliss Rose Gold

Si vous avez une peau sensible qui réagit à presque tout, ce masque en tissu Bliss est fait pour vous. Il contient de l’or colloïdal, connu pour être très apaisant, ainsi que de l’extrait de fleur de rose, qui ajoutera des antioxydants pour faire bonne mesure. Il est également végétalien et sans cruauté, vous pouvez donc être sûr que vous ne nuisez pas à l’environnement tout en aidant votre peau.

Avec l’aimable autorisation de Bliss

Masque en feuille d’aluminium Bliss Rose Gold Rescue 4 $ Acheter maintenant

10. Lot de 5 masques en tissu apaisants Avène

Si vous connaissez le spray d’eau thermale apaisante d’Avène, vous allez adorer ce masque. Il est super doux et contient beaucoup d’eau thermale, qui adoucira et calmera votre peau. Il contient également du sorbitol, qui ajoute de l’humidité, ainsi que de la cellulose ultrafine, qui aidera les ingrédients nourrissants à pénétrer en profondeur dans la peau.

Avec l’aimable autorisation d’Ulta

Lot de 5 masques en tissu apaisants Avène 42 $ Acheter maintenant

11. Pack de variétés de masques en feuille à boucles

Ces masques Loops sont fabriqués dans un matériau hydrogel de très haute qualité et qui retient vraiment les ingrédients. Ce pack comprend cinq masques différents : service au lever du soleil, service de nuit, ardoise propre, double prise et réinitialisation hebdomadaire. Chaque masque donne la priorité à un problème de soins de la peau différent afin que vous soyez prêt pour tout ce que la semaine à venir vous réserve.

Avec l’aimable autorisation de Revolve

Pack de variétés de masques en feuille Loops 30 $ Acheter maintenant

12. Joanna Vargas Euphoria Sheet Mask 5-Pack

Le masque en tissu de Joanna Vargas contient de l’aloe vera sous forme de poudre, qui est beaucoup plus concentrée et apaisante. Il contient également de la camomille pour apaiser la peau et du hyaluronate de sodium pour hydrater la peau. En plus de ces ingrédients qui aiment la peau, il contient également de la vitamine D, qui ajoute des nutriments indispensables.

Masques en tissu Euphoria de Joanna Vargas 75 $ Acheter maintenant

Masques en tissu purifiants pour la peau

13. Dr. Jart + Dermask Micro Jet Clearing Solution Masques

Ce masque Dr. Jart+ est la solution parfaite si vous avez une éruption cutanée dont vous cherchez à vous débarrasser rapidement. Il contient du glutathion et de la niacinamide, qui contiennent des antioxydants et des solutions éclaircissantes pour que votre peau puisse récupérer la nourriture qui lui manquait. Il contient également de l’acide salicylique et de l’huile d’arbre à thé pour éliminer l’excès d’huile.

Avec l’aimable autorisation de Sephora

Dr. Jart+ Dermask Micro Jet Clearing Solution Mask 9 $ Acheter maintenant

14. GlamGlow Bubblesheet Masque Oxygénant Nettoyant En Profondeur

Considérez ce masque GlamGlow comme un nettoyant pour le visage vraiment cool – vous l’appliquez sur une peau humide et laissez-le rester en place pendant seulement trois minutes. Il contient du bambou, du charbon de bois et du thé vert, qui contribuent tous à nettoyer la peau en éliminant les impuretés. Il fait également des bulles, ce qui aide à oxygéner la peau.

Avec l’aimable autorisation de Sephora

GlamGlow Bubblesheet Masque Oxygénant Nettoyant En Profondeur 9 $ Acheter maintenant

Meilleurs masques en feuille raffermissants

15. Lot de 10 masques de traitement facial Pitera SK-II

SK-II est connu pour son ingrédient exclusif appelé Pitera, qui est dans son essence faciale super populaire et efficace, et contient une forte dose de vitamines, de minéraux et d’acides aminés. Ce masque en feuille infusera votre peau avec 30 millilitres de substance, ce qui équivaut à un tiers d’une petite bouteille d’essence, en une seule séance.

Avec l’aimable autorisation de Sephora

Lot de 10 masques de traitement facial Pitera SK-II 139 $ Acheter maintenant

16. Masque visage raffermissant à la biocellulose de Soon Skincare

Ce masque Soon Skincare s’inspire des principes de la beauté coréenne pour apporter un masque rempli d’ingrédients comme le pourpier, qui contient des antioxydants, des acides gras et des vitamines A, B, C et E. Il contient également de la niacinamide et de la grenade, qui agissent pour hydrater et réduire l’apparence des rides.

Avec l’aimable autorisation de QVC

Soon Skincare Masque visage raffermissant à la biocellulose 22 $ Acheter maintenant

Meilleur masque pour les yeux

17. Paquet de 6 masques de feuille de réclamation pour bagages Wander Beauty

Ces masques pour les yeux Wander Beauty peuvent se concentrer sur une zone spécifique du visage, mais Mariwalla pense que cela en vaut vraiment la peine. Bien que la feuille d’or puisse sembler jolie, elle aide également à retenir la chaleur et les ingrédients dans le masque afin qu’ils puissent vraiment travailler en dessous. Ils contiennent de l’acide hyaluronique, des peptides et des acides aminés, qui hydrateront et repulperont votre peau sèche sous les yeux afin que les rides soient moins visibles.

Avec l’aimable autorisation de Sephora

Paquet de 6 masques Wander Beauty Baggage Claim Sheet 25 $ Acheter maintenant