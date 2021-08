17 meilleurs parfums bon marché de 2021

Jean François

Écoutez, même si j’aime les parfums, je comprends qu’ils peuvent être très chers. Et, TBH, même si je pourrais essayer de donner l’impression que je peux déposer 300 $ sur un liquide à l’odeur de fantaisie, mon compte bancaire supplie de différer. C’est pourquoi je suis un grand fan de parfums bon marché. Et même si l’expression “parfum pas cher” n’est pas la plus belle ~ qui sonne et vous ramène probablement à vos jours de collège lorsque vous vous aspergiez des parfums sucrés, vanillés et bourrés d’alcool qui étouffaient la chambre principale. classe, je promets qu’il y a tonnes d’options pour des parfums bon marché qui, en fait, sentent bon. À venir, les 17 meilleurs parfums bon marché — bonjour, ils sont tous à moins de 60 $ ! — Cela ne coûtera pas une grosse partie de votre salaire.

Publicité – Continuer la lecture ci-dessous

1

Meilleur parfum de rose pas cher

Bath & Body Works Eau de Parfum Rose

Le parfum sophistiqué de Bath & body Works (wow, j’adore le voir) est léger, ludique et a la quantité parfaite d’odeur de rose douce, ce qui en fait le parfum de rose parfait. Vaporisez-le sur votre peau nue pour que le parfum dure plus longtemps.

2

Meilleur parfum bon marché respectueux des animaux

Parfum en vaporisateur Pacifica Flower Moon

Oui, les parfums végétaliens et sans cruauté existent, et non, ils n’ont pas besoin d’être ridiculement chers. Prenez celui-ci, par exemple, c’est moins de 22 $. Le notes de jasmin, de vanille et de pêche—le mélange est inspiré de la pleine lune-Sont affectueux, doux et doux (un peu comme la bouteille).

3

Meilleur parfum classique pas cher

Philosophie Amazing Grace Eau de Toilette

Beaucoup de parfums floraux poudrés peuvent être bien trop… envahissants. Heureusement, ce n’est pas le cas avec ce parfum abordable. C’est comme si vous étiez dans un magasin de fleurs sans aucune odeur suffocante. C’est propre et classique, et ça dure vraiment. Qu’est-ce qu’il n’y a pas à aimer?

4

Meilleur parfum solide pas cher

Parfum Solide Givenchy L’Interdit givenchybeauty.com

34,00 $

Ce tube rouge ressemble à un rouge à lèvres, mais c’est en fait un bâton de parfum solide infusé du parfum emblématique L’Interdit de Givenchy. Les notes d’orange, de tubéreuse, de vétiver et de patchouli sentent absolument délicieuses et la l’emballage twist-up est anti-éclaboussures et approuvé par la TSA trop.

5

Meilleur parfum pas cher pour les cheveux et le corps

The Body Shop Brume Cheveux & Corps Abricot & Agave

Dites bonjour à votre nouveau parfum de printemps préféré. Ce parfum bon marché est en fait une brume (il est plus léger et moins concentré qu’un EDP ou EDT ordinaire) et peut être utilisé pour parfumer votre corps et vos cheveux. Les notes tropicales d’abricot et d’agave sont un régal total.

6

Meilleur Parfum Frais Pas Cher

Eau De Parfum Ouai Dean Street

Ce parfum bon marché est une humeur toute fraîche. Les notes d’agrumes de mandarine, de citron et de pamplemousse combinées à la rose douce et au magnolia vous laissera une sensation (et une odeur) piquante, vibrante, et prêt à conquérir le monde (ou, euh, juste la journée de travail).

7

Meilleur parfum pas cher pour l’automne

Mélange : Bar Vanille Bourbon Parfum

Depuis que j’ai vaporisé ce parfum pour la première fois il y a quelques semaines, je suis amoureux. Il n’y a rien de sucré ou d’excessif dans ce parfum. C’est chaud, profond, et, TBH, un peu sexy, grâce à notes audacieuses de bois de santal, de gousse de vanille, de bergamont et de jasmin. IMO, c’est le parfum d’automne parfait.

8

Meilleur parfum de terre pas cher

Huile de Parfum Maison Louis Marie No.02 Le Long Fond

Avec des notes comme le bois de Hinoki, le bois de cèdre et le musc blanc, ce parfum pas cher sent le plein air de la meilleure façon possible (pensez aux tiges fraîchement coupées et à la forêt après un orage). Et parce que c’est une huile, le parfum ne devient plus fort que plus vous le portez longtemps.

9

Meilleur parfum musqué pas cher

Plus brillant vous

Un mélange chaleureux de musc, d’ambrette et d’ambroux s’associe à la racine d’iris et au poivre rose dans ce parfum bon marché de Glossier pour créer un parfum qui est frais et propre avec juuuust la bonne quantité d’épices. Cela attirera les gens sans être dans votre visage.

dix

Meilleur parfum de vanille pas cher

Lavanila The Healthy Fragrance Vanille Pamplemousse

Le mélange d’agrumes et de vanille dans ce parfum bon marché a l’air de ne pas bien se mélanger, mais croyez-le, cela fonctionne. Vous serez laissé avec un parfum rafraîchissant – mais chaleureux – c’est le parfum parfait pour les mois d’été.

Onze

Meilleur parfum d’agrumes pas cher

Vera Wang Embrace Eau de Toilette Vaporisateur

Une pulvérisation de ce parfum frais est tout ce dont vous avez besoin – votre peau sera laissée avec le combinaison parfaite de poire, de thé vert et de fleurss (pensez : freesia, pivoine et fleur d’oranger). De plus, il a une touche subtile de musc et de bois de santal pour finir le tout.

12

Meilleur Parfum Propre Pas Cher

Clean Reserve Classique Coton Chaud

Ce parfum bon marché me rappelle le détergent à lessive, de la meilleure façon possible. C’est frais et confortable, un peu comme un dimanche après-midi. C’est le parfum de tous les jours parfait en raison des notes subtiles de bergamote, de pivoine et d’ambre. De plus, c’est un parfum propre, ce qui signifie qu’il n’y a rien de douteux dans la formule (c’est-à-dire sans sulfates, parabènes ou phtalates).

13

Meilleur parfum fruité pas cher

Clinique Happy

Je veux dire, ce parfum bon marché est un classique pour une raison. Le mélange de notes fruitées vives, comme le pamplemousse sanguin et la mandarine indienne, vous donnera un regain d’énergie qui va légitimement vous remonter le moral à partir du moment où vous vaporisez.

14

Meilleur parfum bon marché pour booster l’humeur

Eau de Jus Happy Place Eau de Parfum

Chaque fois que mon colocataire me dit que je sens bon, je porte ce parfum bon marché de la ligne Eau de Juice de Cosmo. Oui, ça sent vraiment bon, et je ne dis pas ça juste parce que je travaille pour Cosmo. Les notes fruitées (poire) et chaudes (bois) laissent derrière elles un parfum qui pourrait facilement être confondu avec un parfum culte préféré.

quinze

Ce parfum boisé pas cher

Calvin Klein Obsession Eau de Parfum Spray Parfum pour Femme

Ce parfum bon marché porte bien son nom. Non seulement vous serez obsédé par l’odeur, mais aussi tous ceux qui le sentiront sur vous. Le mélange de notes fruitées, épicées et boisées réunissez-vous pour vous envelopper dans ce qui ressemble à un long câlin agréable, chaleureux.

16

Meilleur Parfum Fruité-Floral pas cher

Eau de parfum Good Chemistry Queen Bee

Même si les notes de ce parfum bon marché sont principalement fruitées et florales, ce n’est pas du tout envahissant. En fait, le le parfum qu’il laisse derrière lui sent super frais et propre (pensez : fruits frais et fleurs douces) avec un soupçon de douceur.

17

Meilleur parfum de célébrité pas cher

Jennifer Lopez Promesse Eau de Parfum

Le dernier parfum de J.Lo sent aussi joli qu’il en a l’air (c’est aussi un excellent ajout à tout flux Insta). Il s’ouvre sur des notes fruitées (appel aux baies roses et à la poire), mais le fond est composé de notes chaudes de bois et d’ambre qui s’installent sur votre peau pendant des heures.

Lauren Balsamo Directrice adjointe de la beauté Lauren Balsamo est la directrice adjointe de la beauté chez Cosmopolitan et couvre tout ce qui concerne la peau, les cheveux, le maquillage et les ongles pour le magazine et le site Web. Ama Kwarteng Ama Kwarteng était auparavant rédactrice beauté associée chez Cosmopolitan.

Ce contenu est créé et maintenu par un tiers, et importé sur cette page pour aider les utilisateurs à fournir leurs adresses e-mail. Vous pourrez peut-être trouver plus d’informations à ce sujet et d’autres contenus similaires sur piano.io

Publicité – Continuer la lecture ci-dessous